Životopisný film Havel bude mať v kinách premiéru 6. augusta 2020

Životopisný film Havel prináša príbeh jednej z najvýraznejších postáv česko-slovenskej histórie z disidentského obdobia, keď ešte Václav Havel nebol slávnou osobnosťou. „Portrét štátnika nečakajte,“ sľubuje režisér Slávek Horák. Film sa sústredí na Havlov búrlivý osobný život, ktorému dominuje boj za pravdu a správnu vec, prenasledovanie, väzenie, ale aj milostné aféry, pochybnosti o sebe samom a humor. V centre všetkého však stojí atypický, no o to silnejší vzťah s manželkou Olgou.

Dej filmu

Dej filmu sa odohráva medzi rokmi 1968 a 1989 a zachytáva premenu hlavného hrdinu od ľahkovážneho, úspešného dramatika zo šesťdesiatych rokov cez bojovníka za ľudské práva v rokoch sedemdesiatych až po väzňa a potom aj vodcovskú osobnosť nežnej revolúcie v roku 1989. Dejiny sú ale až v druhom pláne, dráma Havel ponúka predovšetkým veľký, vzrušujúci a málo známy príbeh osobnosti svetového významu.

Scenár filmu

Scenár k filmu vznikal tri roky, mnohé dramatické momenty vychádzajú zo skutočných udalostí, niektoré sú však výsledkom autorskej predstavivosti. „Havel je hraný film, nie učebnica. Ako hovoria všetci veľkí rozprávači, nikdy nenechajte stáť fakty v ceste dobrému príbehu,“ zdôrazňuje režisér Horák, ktorý je spoločne s Rudolfom Suchánkom aj autorom scenára.

V titulnej role Václava Havla exceluje aktuálny držiteľ ceny Thálie Viktor Dvořák. „Čítal som, pozeral som si záznamy, pýtal som sa ľudí, ktorí Václava Havla zažili. Okrem toho som doma pred natáčaním ráčkoval,“ hovorí Dvořák o náročnej príprave. Olgu Havlovú hrá Anna Geislerová: „Bola to pre mňa výnimočná úloha, je to iné, keď hráte skutočného človeka, navyše človeka, ktorého si vážite. Olga je žena, ku ktorej cítim obrovskú úctu, a potom tu zrazu stojím v župane s cigaretkou v ruke. Bolo to zvláštne a mala som z toho trochu husiu kožu.“ Výraznou a neprehliadnuteľnou postavou filmu je Havlov kamarát, herec, burič a živel Pavel Landovský, ktorého stvárnil Martin Hofmann. „Temperamentný, odvážny a skutočný,“ opisuje Hofmann svojho hrdinu.



V ďalších úlohách sa predstaví Barbora Seidlová, Jiří Bartoška, Stanislav Majer či slovenský herec Adrian Jastraban. Film Havel natočil režisér Slávek Horák, ktorého predchádzajúca snímka Domáca opatera reprezentovala Českú republiku na Oscaroch. Magazín Variety ho vďaka nej zaradil na svoj zoznam 10 najnádejnejších svetových režisérov.

Informácie o filme: