La Donuteria prináša možnosť otvoriť si vlastnú franšízu v zahraničí

Obľúbený predajca „Best donuts in town” La Donuteria hlási po obrovskom úspechu na našom území trhu expanziu do zahraničia. Podľa zakladateľa tohto unikátneho konceptu Petra Straňáka majú už slovenský trh plne pokrytý. Slovákom žijúcim v zahraničí, ako aj zahraničným fanúšikom sladkého street foodu, tak ponúkajú unikátnu príležitosť na perspektívne podnikanie.

Zabehnutý koncept s rýchlou návratnosťou investície

Na Slovensku má La Donuteria aktuálne 9 predajní, z ktorých 8 je v rukách franšízantov, a ďalšie 2 mobilné food-trucky. Okrem toho má dve ďalšie pobočky v Českej republike, a aktuálne pripravuje na otvorenie hneď niekoľko ďalších franšízových pobočiek v Maďarsku, Rakúsku, Česku ale aj v Nemecku či v Dánsku.

“Náš koncept, ktorý sme vyvíjali v Londýne približne rok, kedy sme vyskúšali viac ako 100 receptov, sa za svoje tri roky pôsobenia vypracoval na druhú najväčšiu sieť handmade donuterií v Európskej Únii. Našim cieľom je stať sa do konca roka 2020 číslom 1,” vyjadruje sa na tému expanzie Peter Straňák, Founder & CEO, La Donuteria Group.

Na franchising s La Donuteria nepotrebujete státisíce eur, dokonca ani väčšie desiatky

La Donuteria prináša podnikateľom v zahraničí hotový koncept, na ktorom pracoval medzinárodný tím špecialistov 3 roky, 12 hodín denne, 7 dní v týždni. Preto je každý detail konceptu, či už je to dizajn prevádzky, obaly, receptúry, alebo prevádzkový systém, vyladený do posledného detailu.

Veľkou výhodou konceptu je prevádzková jednoduchosť, ktorá nevyžaduje vyššie kvalifikovaných ľudí, ktorých je v gastronómi nedostatok.. Veľkosť priestorov sa pohybuje len v rozmedzí od 40 do 70m2, čo prirodzene znižuje náklady na prenájom. “Väčšinu surovín logisticky zabezpečujeme my a to platí aj pre naše franšízové pobočky, čim výrazne znižujeme starosti a aj obstarávacie ceny pre našich franšízových partnerov,” vysvetľuje Peter Straňák.

“Na prvý pohlaď sa zdá jednoduché si otvoriť napríklad vlastnú kaviareň, no ľudia so skúsenosťami vám povedia. že gastronómia je jeden z najťažších segmentov podnikania. Väčšina nových konceptov neprežije ani prvé 1-2 roky, štatistiky zo sveta dokonca hovoria, že ide až o 80%. Naša franšízová licencia gastro podnikavcov odbremení od množstva počiatočných zakopnutí, neúspechov, starosti, nedostatku know-how, drahých chýb a návratov zo slepých uličiek, ktoré stoja veľa času a v neposlednom rade aj peňazí, “ dodáva Straňák.

Prečo práve La Douteria?

Patrí k najobľúbenejším slovenským gastro prevádzkám, za ktorou sú mnohí ochotní cestovať.

Ide o pomerne férový biznis. S franšízou podnikateľ nezíska len celkové know-how na podnikanie na “kľuč” , ale nemusí sa báť ani zbytočných dlhov, keďže franšízový poplatok platí len vtedy, keď mu pobočka zarába.

S franšízou podnikateľ nezíska len , ale nemusí sa báť ani zbytočných dlhov, keďže franšízový poplatok platí len vtedy, keď mu pobočka zarába. Jednou z hlavných výhod je relatívne nízka celková investícia v porovnaní s inými gastro franšízovými konceptami, a to už od 30.000 – 35.000 EUR , ktorá zahŕňa už všetko potrebné – dizajnové úpravy a zariadenie predajne, vybavenie kuchyne, vstupnú franšízovu licenciu a úvodne zásoby na prvý mesiac.

, ktorá zahŕňa už všetko potrebné – dizajnové úpravy a zariadenie predajne, vybavenie kuchyne, vstupnú franšízovu licenciu a úvodne zásoby na prvý mesiac. Samotná ziskovosť sa pohybuje zvyčajne v menších mestách medzi 3.000 – 5.000 EUR mesačne, vo väčších mestách aj 5.000 – 10.000 EUR mesačne, čo zabezpečuje skutočne rýchlu návratnosť investície.

sa pohybuje zvyčajne v menších mestách medzi 3.000 – 5.000 EUR mesačne, V porovnaní so svetovo uznávaným konceptom McDonald’s ide o niekoľko násobne menej náročnú finančnú investíciu. Na franšízu McDonald’s Slovensko totiž musíte mať minimálne 400-tisíc eur, čo je viac ako 10 násobok.

Pre ľudí, ktorý chcú podnikať bez starostí, prípadne nemajú vlastný podnikateslký super-nápad, je to preto ideálna voľba. Ak máš podnikateľského ducha, napíš na: franchise@ladonuteria.sk.

Všetky informácie nájdete na https://franchising.sk/franchisa/118/la-donuteria/