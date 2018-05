Fotografovanie: Dokonalý portrét s dlhou uzávierkou - ZN.SK

Zachytiť na snímke druhého človeka v celej jeho kráse je skutočným umením. Preto vám poradíme, ako na to. Nepôjde však o obyčajný portrét. Dlhou uzávierkou docielite, že sa objekt na fotografii bude „hýbať“, no napriek tomu bude nádherne ostrá.

Ak radi skúšate nové techniky fotenia, táto vás určite zaujme. Budete potrebovať kvalitný fotoaparát, čím viac megapixelov, tým lepší výsledok. Ide najmä o to, aby ste dokázali vytvoriť dostatočne široký záber, ktorý sa neskôr bude dať trochu orezať, a navyše bez toho, aby na fotografii modelke chýbala hlava alebo ruka. Ďalej treba mať poruke rozhodne aj statív, rádiový odpaľovač a záblesk, ktorý nasvieti váš objekt. Pripraviť na fotenie sa však nemusíte len vy. I vaša modelka alebo model pridajú ruku k dielu. Jednak tým, že budú plniť vaše inštrukcie, ale i tým, čo si na fotenie portrétu oblečú. Keďže fotoaparát je citlivý na svetlo, pri nastavení dlhšej expozície nasníma iba najsvetlejšie miesta na zábere. Ak si váš objekt zvolí tmavé oblečenie, svetlo sa neodrazí. Najhodnejšie farby pre tento druh fotenia sú napríklad biela alebo svetlosivá.

Ako postupovať?

Potrebujeme mať silné svetlo, to znamená, že svetlo odporúčame nastaviť na výkon 1 ku 1. Pri Fomei T400 TTL je to 400Ws. ISO dajte na hodnotu 50, clonu na 15. Pri vytváraní skúšobných záberov si nastavte expozíciu na pol sekundy, počas ktorej by mala modelka spraviť nejaký pohyb hneď po záblesku. Aby bol výsledok čo najpriaznivejší, pri danej technike je dobré vypnúť autofocus. Pokiaľ by sa modelka nestihla pohnúť, predĺžte expozíciu na dve sekundy. Aplikovaním voštiny na zdroj svetla zamedzíte úniku svetla do strán. Miesto toho bude smerovať iba na tvár vašej modelky. Výborným riešením je pridať ďalší svetelný zdroj, trochu slabšie trvalé svetlo, ktorým sa dosiahne väčší efekt pohybu.



Prípravnú fázu máte za sebou, už ostáva len zhasnúť svetlo v ateliéri a spoľahnúť sa na vlastné dva zdroje svetla. Expozíciu nastavte na 2,5 sekundy. Modelka spraví pózu a cvak! Najlepšie je odpaľovať rukou. Pokiaľ je efekt tieňa len slabučký, stačí pridať trochu viac svetla na modelku. Vytrvalo skúšajte, iba tak sa dopracujete ku skvelému výsledku. Veľa šťastia!