Fontána belgickom Verviers ukrýva srdce významného starostu

Rekonštrukcia mestskej fontány v belgickom meste Verviers neodhalila len mince a rôzne nečistoty, ale aj podivuhodný obsah, ktorý do miestnej fontány zamurovali srdce miestneho starostu. Na túto zvláštnosť sa po dlhých rokoch zabudlo. To, že dal svoje srdce mestu, sa vedelo už dávno. že to bolo doslova, si oživili mnohí práve v súčasnosti.

Starosta a jeho srdce

Pierre David zomrel ešte v roku 1839 po nešťastnej nehode pri páde zo seníka vo veku 68 rokov. Za svojho života sa mu podarilo zastávať funkciu starostu mesta dvakrát. Raz v mladosti a neskôr po rokoch, vždy v búrlivých časoch, kedy Belgicko bojovalo o nezávislosť. Zaslúžil sa o rozvoj mesta, a mimo ekonomickú a spoločenskú stabilitu priniesol do mesta aj plány na ďalšiu výstavbu. Medzi projekty, ktoré sa mu nepodarili dotiahnuť do konca bola aj mestská fontána. Tu sa nakoniec podarilo postaviť až v roku 1883, viac ako 40 rokov po jeho smrti.

Už po jeho smrti mu odobrali srdce so súhlasom rodiny a uložili do liehovej nádoby so zámerom osadiť ho do plánovanej fontány. Následne sa toto srdce stalo súčasťou novej fontány, ktorá dodnes stojí na Placa Verte. Chaos a hádky pri plánovaní fontány projekt oddialili, avšak nezrušili. Po rekonštrukcii sa pravdepodobne srdce vráti na svoje miesto.