Film Správa podľa knihy Čo Dante nevidel a premiéra 28. 1. 2020

Režisér Peter Bebjak nepatrí medzi neznáme mená. Za sebou má viacero zvučných projektov, akými sú seriály Dr. Ludsky, Rádio, Ako som prežil, Mesto tieňov či český krimiseriál z pražských ulíc Kriminálka Anděl. Viac známe sú filmy ako Zlo, Čistič, Čiara a Trhlina. V roku 2021 sa budeme môcť pozrieť na výnimočný film Správa. Výnimočný hneď pre niekoľko dôvodov. Zopakuje si v ňom spoluprácu s Noelom Czuczorom. Kým vo filme Čistič hral mladý talentovaný herec čudného samotára, čističa miest, ktoré sa spájali so smrťou, neobyčajná úloha ho čakala aj v Správe.

Skutočný príbeh o skutočnej Správe, ktorá pomohla zachrániť životy

Správa je mimoriadny film venovaný dnes veľmi populárnej tematike holokaustu. Existujú príbehy ľudí, ktoré sa písali počas II. svetovej vojny a zaslúžia si svoje knižné aj filmové spracovanie. Správa je skutočnou správou, tou najslávnejšou správou z obdobia IL. svetovej vojny, ktorá pomohla odhaliť rozsiahlu mašinériu, o ktorej dovtedy existovali len nepresné informácie. Koncentračný tábor Osvienčim a hrôzy, ktoré sa za jej elektrickými plotmi odohrávali, mali zostať tajomstvom.

Alfréd Wezler a Rudolf Vrba, väzni odhodlaní utiecť však v spolupráci s ďalšími väzňami pripravili plán úteku, ktorý počítal so systémom stráže a nedostatkom počas rozširovania tábora. Pozorovaním a nesmiernou chuťou po slobode, ktorou by mohli dosiahnuť slobodu pre ostatných, dokázali naplniť svoj plán a stali sa len prvými, ktorí podali faktické svedectvo o pomeroch v tábore. Utiekli, prekonali ťažko predstaviteľnú trasu, prekonali štátne hranice a v Žiline podali správu židovským zástupcom, ktorá putovala ďalej do sveta, k pápežovi, k prezidentovi USA, aj do svetových médií. Vďaka výnimočnej pamäti a prístupu oboch väzňov k číslam, ako aj vďaka faktu, že obaja z väzňov mohli byť svedkami zásadných udalostí v tábore, dokázali priniesť šokujúce čísla a odhady obetí vyhladzovania, ktoré ani neboli zaznamenané.

Mimoriadne drahý filmový projekt s vážnou témou

Doteraz sme mali možnosť tento príbeh z pohľadu oboch utečencov vnímať len prostredníctvom literárnej tvorby. Rudolf Vrba ako významný vedec prispieval v britských médiách spomienkami, ktoré spracovával s novinárom Adamom Besticom. Neskôr spoločne pripravili mimoriadne precízne spracovanú knihu Utiekol som z Osvienčimu. Vystihuje pocity, úvod, ale aj neuveriteľnú cestu Rudolfa Vrbu na úteku až po jeho chytenie, opakované úteky a spôsob, akým sa s ním zachádzalo do príchodu do Majdanku a do Osvienčimu.

Mohol byť svedkom veľkých zmien, masového vyhladzovania a pomerov v tábore. Zoznámil sa s toľkými stránkami tábora a detailmi, ktoré popísal dosť precízne. Čitateľ sa tak dostáva priamo do deja, cíti detaily, smrť a aj vďaka akejsi predstave vďaka iným dielam a dokumentárnym filmom je už potom čítanie doplnené o jasnú predstavu nezávideniahodných skúseností. Knihu napísal aj Alfréd Wetzler. Nazval ju Čo Dante nevidel, pritom narážal na slávne dielo spisovateľa Danteho Alighieriho. Jeho knižné peklo akoby nepoznalo to skutočné v táboroch Auswitz-Birkenau (v Osvienčime). Práve Čo Dante nevidel je predlohou pre film správa.

Projekt nazývame veľkým, pretože taký bude

Správa je o vážne téme. Jednej z najvážnejších tém minulého storočia. Priblíži nám príbeh o podaní správy, ktorý je podrobne známy len čitateľom spomínaných kníh a nadšencom histórie. Je priam až neuveriteľné vnímať všetko, čo dokázali prežiť pred uväznením, v tábore, aj po úteku. Dokonca aj ich život po konci II. svetovej vojny bol v mnohých smeroch zaujímavý. Nakrútiť film podľa týchto udalostí práve na Slovensku je správne. Ťažko by sa dalo niesť, ak by obaja rodáci zo Slovenska, (hoci Slovenský štát sa voči nim zachoval ako sa zachoval) neboli sfilmovaní Slovákmi a na Slovensku.

V našich končinách skúsenosti s filmovaním tejto tematiky nie sú bohaté. Skôr veľmi slabé. Taktiež nakrúcanie v Osvienčime by znamenalo nesmierne náklady a komplikácie, aké je ťažké si len predstaviť. V tomto prípade sa však filmári vyhrali a celé kulisy si nechali postaviť. Dôveryhodná podoba Osvienčimu s barakmi, uličkami a vonkajším múrom vznikala pri obci Láb. Vyšliapaná rovina a žiadne kopce v okolí bez trávy v celej svojej unikátnej pochmúrnej nálade počasia docielila vo filme atmosféru, akú by si prial každý filmár.

Mať však kulisy svojho vlastného Osvienčimu prinieslo uľahčenie filmovania. Žiadne uzávery, návštevníci, zásahy do stavby. Akékoľvek nakrúcanie v areály skutočného Osvienčimu je nie len mimoriadne nákladné, ale aj komplikované. Jedinou škodou pre návštevníkov je, že slovenský Osvienčim po nakrúcaní zanikol a nezostalo po ňom ani pamiatky. Z miest, ktoré filmárom poslúžili, ale zaniknúť určite nemohli, sú ulice a drevenice na Orave v Zuberci. Tie by mali zastúpiť dedinské lokality, ktorými budú Vrba a Wetzler prechádzať.

Oficiálna anotácia filmu:

7. apríla 1944 sa dvaja mladí slovenskí Židia, Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba, ukryli v jame pod kopou drevených brvien. Pri sebe mali zápisky o počtoch ľudí v transportoch, poznámky o fungovaní tábora a označenia nádob s cyklonom B, ktorý sa používal v plynových komorách na vraždenie tisícov ľudí denne. Keď sa im po troch dňoch podarilo z tábora utiecť a cez hory prejsť až na Slovensko, čakala ich tá ťažšia časť. Presvedčiť o týchto hrôzach zvyšok sveta.

Zaujímavosti o filme Správa

Noel Czuczor vo filme opäť stvárni hlavnú úlohu

Film vychádza zo skutočných udalostí

Bohaté herecké zastúpenie uvádza zväčša skutočné mená tak, ako ich poznáme z kníh. Zastúpenie tu majú poľský, nemeckí, českí a samozrejme slovenskí herci. Zaznie tak poľština, nemčina, čeština a slovenčina presne tak, ako sa miesila v skutočnom Osvienčime.

Nakrúcanie filmu sa poodhaľovalo aj castingami, ktoré boli zverejnené verejne. Aj bežní ľudia sa tak mohli zapojiť do nakrúcania, ak mali fyzické predpoklady na to hrať väzňov v koncentračných táboroch. Naozaj, uplatnili sa skutočne ľudia s veľmi chudým zjavom, čo je pre autenticitu filmu veľmi dôležité.

Nakrúcanie v postavenom kulisovom Osvienčime pri obci Láb po sebe nezanechalo žiadnu zmienku. Na filmárov tak aspoň spomínajú na Orave.

Film má premiéru: 28. januára 2021



Herecké obsadenie:

Noel Czuczor – Freddy

Peter Ondrejička – Valér

John Hannah – Warren

Wojciech Mecwaldowski – Kozlowski

Jacek Beler – Heršek

Jan Nedbal – Pavel

Michal Režný – Marcel

Kamil Nożyński – Juzek

Aleksander Mincer – Kaczmarek

Ksawery Szlenkier – Adamek

Christoph Bach – Schwarzhuber

Florian Panzner – Lausmann

Lars Rudolph – Kaduk

Justyna Wasilewska

Łukasz Garlicki

Lucia Jašková

Ondřej Malý – Ondrej

Martin Náhalka – gardista

Tomáš Mischura – Vendelín

Anton Šulík – právnik

Rebeka Poláková – Ibi

Kamil Polnisiak – chlapec

Sergej Sanža – Koľka

David Zimmerschied – Dr. Thilo a ďalší

Producentom je DNAProduction, koproducentmi sú evolution films, ostlich filmproduktion, RTVS a Česká televize