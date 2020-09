Film KAREL (Gott) vstúpi do slovenských kín 15. októbra 2020 (trailer)

Celovečerný dokumentárny film KAREL predstavuje oficiálny trailer. Snímka sľubuje ojedinelý pohľad do súkromia a do duše Karla Gotta. Spevák sa v nej spolu s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou vydáva po stopách svojej minulosti. Stretáva sa s ľuďmi, ktorí zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Vracia sa na miesta, ktoré v ňom zanechali výraznú stopu. Jedným z takýchto miest je aj konzervatórium, kde na divákov čaká jedno z mnohých prekvapení. Zistenie, že maestro si kedysi vyslúžil dvojku zo správania a štvorku z usilovnosti.

Film KAREL vstúpi do slovenských kín 15. októbra 2020.

Olga Malířová Špátová pracovala na svojom dokumente dva roky, natáčanie prebiehalo počas posledného roku spevákovho života. „Možno práve to, že prechádzal ťažkou chorobou, bolo dôvodom toho, že bol vo svojich názoroch na život otvorený a pokorný,“ hovorí režisérka.

Snímka odhaľuje rodinný život Karla Gotta, jeho nadhľad a humor, nevyhýba sa ale ani boju s ťažkou chorobou. „S podporou obetavej lásky svojej ženy Ivanky zápasil s chorobou statočne. Som vďačná, že som s ním mohla stráviť celý rok života vo chvíľach šťastných a dojemných, ale aj neľahkých,“ dodáva Olga Malířová Špátová.

Dokumentárny film KAREL predstaví Karla Gotta na ploche 127 minút. Počas natáčania vzniklo neuveriteľné množstvo vzácnych filmových scén, dať snímke výslednú podobu bola preto extrémne náročná úloha. „Prvý strih mal viac ako sedem hodín,“ spomína režisérka na ťažké chvíle pri dokončovaní v strižni.

Film obsahuje množstvo málo známych archívnych materiálov a samozrejme v ňom zaznejú aj slávne piesne Karla Gotta. Pri príležitosti uvedenia filmu vydáva hudobné vydavateľstvo Supraphon na 2 CD a v digitálnych formátoch soundtrack, ktorý obsahuje ich originálne nahrávky.

Trailer



Oficiálny filmový plagát



Karel Gott, hviezda, ktorú poznajú všetky generácie

Karel Gott zomrel krátko pred polnocou v utorok 1. októbra 2019. Správa o smrti slávneho speváka zasiahla Českú republiku, rovnako tak Slovensko a Nemecko. Mimoriadna hudobná hviezda, najúspešnejší Slávik v histórii prestížnej hudobnej scény za čias Československa aj českej samostatnosti pokorený len menami ako Dalibor Janda a Valdemar Matuška. Bol taktiež príležitostným hercom, hosťom nespočetne veľa relácií a vystúpení, precestoval svet, naspieval úvodnú skladbu Včielke Maji aj titulnú skladbu Troch orieškov pre Popolušku. V roku 2019 sa objavil na limitovanej 0 eurovej bankovke a tá sa stala historicky najcennejšou v rámci slovenskej a českej scény tohto zberateľského artikla. Pred smrťou stihol svetu odhaliť aj krásnu skladbu naspievanú s dcérou Charlotte Ellou Gottovou – Srdce nehasnou.

11. októbra sa s ním do Prahy prišlo rozlúčiť niekoľko desiatok návštevníkov z Čiech a okolitých krajín. Zmienka o dlhodobom nakrúcaní dokumentárneho filmu je prijímaná veľmi kladne. Karel Gott si veľmi dobre uvedomoval svoj stav, hoci nedával nič poznať. Fakt, že sa podieľal na príprave takéhoto dokumentu nám dovolí nahliadnuť do zákulisia jeho boja a do jeho osobného života. Už teraz je jasné, že jeho osobnosť ešte dlho nezhasne. Záujem o dokumentárny film je vysoký a vidíme ho aj z pohľadu redakcie v číslach toho, čo u nás hľadáte a chcete čítať.