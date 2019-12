Róbert Fico vo videu zo škôlky upozorňuje na Deti v politike

Predvolebná kampaň ešte zrejme nevytiahla tie najväčšie zbrane. Len postupne sa nám odhaľujú nástroje, ktoré jednotlivé strany používajú aby zaujali svojich voličov. Expremiér Róbert Fico na svojom Facebooku zverejnil video, ktoré je súčasťou predvolebnej kampane. Ocitá sa v ňom v škôlke, v ktorej je typický detský chaos. Jednotlivé deti predstavujú konkrétne politické osobnosti, respektíve len politikov. Jediným dospelým je vo videu Róbert Fico, ktorý každé z detí pomenuje a pripojí poznámku.

Video sa stáva virálnym. Jeho zdieľaním sa veľmi rýchlo niektorí Slováci stávajú terčom útokov priateľov, kým oveľa častejšie video zdieľajú prekvapení a čudujúci sa ľudia, šokovaní obsahom. Samotný Facebook video zahaľuje ako pohoršujúce, takže je nutné potvrdiť jeho otvorenie.

Virálne video na Facebooku

Video o ktorom ešte budeme počuť, sa momentálne šíri ako blesk. Prichádza z rôznych strán, vyvoláva rozruch, presne tak, ako to pri virálnych videách býva. Zväčša sa venujeme zaujímavostiam s inou tematikou, no zrejme aj táto kampaň sa zapíše medzi legendárne politické reklamy. Len dodávame, že rovnako sa so zahaľovaním Facebook zachováva pri hranej bitke detí v škôlke, ako aj pri reálnych bitkách, či fyzických útokoch. Facebook tak neblokuje zobrazenie pre spojitosť s politickou stranou, ale pre obsah, ktorý je takto zahaľovaný bežne. (Video zrejme bude vyžadovať zapnutie zvuku – ikona repráčika)

V čase, keď je spoločensky a mediálne neprípustné písať o politickej strane Smer čokoľvek pozitívne, si ani nedovolíme hodnotiť, či ide o dobrý alebo zlý nápad. Nebudeme preto hodnotiť nedostatky a ani postrehy z videa. Venujeme sa trendom a zaujímavostiam, nevenujeme sa politike a komentovaniu politických rozhodnutí.