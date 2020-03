Prvý Easter Egg v hre a príbeh Warrena Robinetta #Atari #Adventure

Easter Egg je v preklade veľkonočné vajce. Vo svete počítačových hier je však Easter Egg niečo špeciálne. Objaviť ho sám bez navigácie je úchvatný zážitok a pre niektorých hráčov zážitok na celý život, ak išlo o tínedžerský vek a hru, ktorá písala dejiny. Je totiž skrytým prekvapením v hre, ktoré nemusí byť oficiálnou súčasťou. Veď aj historicky prvý Easter Egg bol skrytým kódom, ktorý sa v hre vôbec nemal objaviť, no objavil sa. Herné veľkonočné vajce je niečo navyše, čo nevidieť, skrytá zámerná nedokonalosť. Odmenou pre tých najpozornejších, alebo najvytrvalejších.

Adventure ako dielo spoločnosti Atari, alebo…

Pôvodne textová hra Colossal Cave Adventure získala v roku 1979 aj grafickejšiu podobu v hre Adventure. Vytvorilo ju Atari pre svoju konzolu Atari 2600… Asi ste si všimli to “vytvorilo ju Atari“. Tak tomu ostatne kedysi bývalo a je tomu tak dodnes, no kým dnes sú mená priznané aspoň v tlačových správach, v minulosti bolo dielom firiem a chlebodarcov svojich zamestnancov. Zamestnanec, ktorý vytvorí pod hlavičkou firmy dielo, vytvára dielo, ktorej autorom je firma.

foto: https://commons.wikimedia.org

Hra Adventure bola veľmi jednoduchá na dnešné pomery. Ako malá kocka ste behali po obrazovke a hľadali východ z bludiska cez viaceré obrazovky, plnili veľmi jednoduché úlohy a prechádzali obrazovky.

Warren Robinett a jeho „boj“ za autorstvo

Easter Egg, čiže ukryté prekvapenie, ktoré sa podarilo do hry ukryť Warrenovi Robinettovi, zamestnancovi Atari, si nikto nevšimol. Neporušil žiadnu zmluvu, hru si zahralo množstvo ľudí v celom Atari a nikto to nenašiel. On jediný pri spúšťaní vedel o tajomstve, ktoré neskôr odštartovalo éru ďalších „Easter Eggov“.

Podpísať sa do hry nemal kde, pretože vopred stanovené položky a navrhnutý vzhľad hry jednoducho ani neposkytovali priestor na položku “CREDIT”, aká je bežná dnes. Keď hra vyšla, stále ešte nikto nenapadlo, veď ani nemohlo napadnúť, skontrolovať absolútne všetky polia v celej hre. Warrenovi sa tak podarilo do hry prepašovať svoje vlastné meno. Zrejme to musel byť samotný Warren, alebo niekto naozaj z poriadne verných hráčov, že prišiel na spôsob, ako sa dostať na jeden ukrytý pixel v celej hre, ktorý otvoril cestu do tajnej miestnosti. Warren nechal bez varovania Atari predať stovky tisíc hier. Zo spoločnosti odišiel ešte v roku 1979, skôr ako hra vyšla.

Spôsob, akým sa dá nájsť tajný vhod je experimentovanie s predmetmi v hre v takých obrazovkách, kde nepatria. Systémový hráč preto nemusel prísť na ukrytú miestnosť. Jedine ak by cielene vedel, že má skúšať niečo, čo vôbec nevidieť. Všímavý hráč si mohol v jednej z obrazoviek v prípade, že bol predtým v čiernom hrade, všimnúť malý blikajúci pixel. Ten ak hráč chytil, mohol prejsť do obrazovky, do ktorej by inak vstup sprístupnený nemal. Až vtedy mal možnosť vidieť CREATED BY WARREN ROBINETT nápis z hora nadol. V preklade “VYROBIL WARREN ROBINETT”. Nenapísaný ako text, ale vytvorený pixelmi, ktoré by len ťažko kontrolóri kódu odhalili

Tajomstvo odhalené

Trvalo ešte niekoľko mesiacov, než sa hráčska komunita rozhýbala. V oficiálnych návodoch a prospektoch ku hre nebola nikde ani len reč o tom, že by mohla v hre byť tajná miestnosť. Zažiť pocit jej objavenia náhodou tak musel pre prvých hráčov znamenať naozaj veľa. Keď sa o nej hráči dozvedeli, bola to veľká vec. Hra už bola po celom svete, hráči ju odohrali, a opakovane sa k nej vracali. Atari už nezmohlo nič. Jeho meno sa rozsvietilo ako súčasť tajnej miestnosti len ak ste presne vedeli, v ktorých miestach vyraziť dopredu, kde sa presne vrátiť, v zahalenej miestnosti nájsť sivý drobný pixel a odniesť ho na iné miesto. Kto vedel kadiaľ sa a kde s týmto pixelom prísť.

zdroj obrázka: http://www.firstpersonscholar.com/the-naked-dungeon/

Prvý hráč, ktorý sa priznal, bol Adam Clayton. Ak bol niekto pred ním, mal smolu, že sa o ňom nevie. Adam zo Salt Lake City mal 15 rokov, keď napísal do Atari len preto, aby si overil, či je prvý, čo objavil tajnú miestnosť, alebo o nič zásadné nejde. Aké prekvapenie bolo pre Atari, keď si nechali vysvetliť a nakresliť, ako sa tam dostal a čo videl. Napísané meno, ktoré spomínal, totiž muselo ľuďom v Atari niečo hovoriť.

Okolnosti a pohnútky, ktoré Warena prinútili konať

Pri hľadaní podrobností by ste našli zmienku o pohŕdavom správaní riaditeľa Atari. Od roku 1978 ním bol Ray Kassar a ten neuznával zásluhy a prácu jednotlivca, pretože zastával názor, že bez firmy a ostatných by bola hra ničím, pretože by sa nikto nepostaral o jej predaj a úspech. Samotný Robinett z toho bol nešťastný. Veď bol autorom niekoľkých aplikácií. Z Adventure sa predal milión kópii hier a on nevidel ani len promile zo ziskov, ktoré hra priniesla. Zostal so štandardným platom, ako povedzme účtovníčka vo firme a pre svet tam vonku, ktorý obdivoval hru Adventure nebol ničím.



Je ťažké povedať, aký z toho mal pocit vtedajší riaditeľ, no už po dlhé roky je to zaujímavý a kuriózny príbeh, ktorým sa Atari chváli dodnes. Od tejto hry sa do podobných prvkov pustilo mnoho vývojárov. Jednoducho preto, aby spravili hru zaujímavejšou, alebo atraktívnejšou. Dokonca je mnoho takých, ktorí skryli Easter Egg a nikto ho na verejnosti dodnes nikto neodhalil. Vývojári si skrývajú tajné miestnosti aj dnes. Vedia o nich len oni, podmienia si však vstup do nich viacerými prvkami, kombináciami činnosti, ktoré dajú kód.

Film Ready Player One opäť oživil Adventure

Kniha spisovateľa Ernesta Clinea, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade, bola nedávno sfilmovaná režisérom Stephenom Spielbergom. Kým kniha by si vyžiadala film na 8 hodín, zvládli to s výraznými úpravami na bežnú dĺžku bežného filmu. Výrazný priestor v ňom ako hádanka získala aj zmienka o tomto prvom Easter Eggu. Tak výrazný, že o hru prejavilo záujem množstvo hráčov a ceny Atari starých konzol v dobrom stave sa ešte viac vyšplhali vyššie.

foto: Warner Bros Studios, film Ready Player One.

Ernest Cline knihu napísal, pretože bol sám fanúšikom týchto hier. Veď je sám majiteľom vlastného lietajúceho DeLoreau z Návratu do budúcnosti. Len necestuje časom a nelieta.