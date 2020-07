Dovolenka na Slovensku je dobrý nápad. Amazing Places ukáže to najkrajšie - Zaujímavé novinky ZN.SK

Udalosti posledných mesiacov radikálne zmenili náš pohľad na svet a prehádzali naše dovtedajšie hodnotové rebríčky. Náš životný priestor bol obmedzený na najbližšie okolie a čoraz častejšie sme sa utiekali niekam do prírody. Intenzívne sme zisťovali, aké krásy nám ponúka Slovensko. A presne takéto kúzelné miesta objavuje aj projekt Amazing Places.

Od Vltavy k Dunaju

Po úspešnom rozbehu v Česku sa startup Amazing Places rozhodol expandovať aj na Slovensko. Celkovo už ponúkajú okolo 300 ubytovaní a svoje portfólio každým dňom rozširujú. V Amazing Places nenájdete šedý priemer a podpriemerné služby, ale čarovné miesta, do ktorých sa zamilujete na prvý pohľad. Všetky ubytovacie zariadenia vyberajú naozaj poctivo a do svojej ponuky zaradia len tie, kde by sa určite vrátili minimálne ešte raz. „Mali sme pocit, že nikde nie je možné vyhľadať najkrajšie miesta na Slovensku a v Čechách, ktoré by boli zoradené podľa objektívneho hodnotenia. Preto sme začali obchádzať hotely, chalúpky a penzióny a na vlastnej koži sme testovali ich kvalitu a služby,“ hovorí Managing director Hana Krausová. Takže ubytovanie bez pridanej hodnoty tu určite nečakajte. Ako sami tvrdia, za krásami netreba chodiť ďaleko a častokrát máme tie najväčšie poklady priamo pred nosom, stačí len poriadne otvoriť oči.

Niet nad kvalitné služby

Pri hodnotení nestačí, aby bolo ubytovanie len krásne. Musí spĺňať širokú škálu benefitov, ktoré ľudia vyhľadávajú a očakávajú. Ubytovanie otestujú a odporučia len v prípade, že sú s ním sami spokojní. Zameriavajú sa na základné vybavenie, možnosti trávenia voľného času na okolí a gastronómiu. Všetko to vytvára ucelený dojem, ktorý v konečnom dôsledku rozhodne, či si dané ubytovanie ľudia zamilujú alebo mu venujú negatívne hodnotenie. Dovolenka už dávno nie je len o čo najnižšej cene a znižovaní zo svojich nárokov, ale o nezabudnuteľnom zážitku, ktorý si zaslúžime.

Keď sa spojí láska k cestovaniu s láskou k Slovensku

Cestovanie sa za posledné roky stalo koníčkom mnohých ľudí. Inak to nebolo ani u komunikačnej a obchodnej členky teamu Amazing Places, Hany Krausovej, ktorá už odmalička s rodičmi navštevovala hrady a zámky na Slovensku a v Čechách. Láska k cestovaniu ju dostala do mnohých svetových metropol, ale svoju vysnívanú prácu našla až v strednej Európe. Ako sama hovorí: „Na Slovensko jazdím veľmi rada. Tunajšia príroda je neskutočná, také vysoké hory ako v Tatrách alebo pastviny na Orave, to v Česku nemáme.“ V zime rada chodieva na Štrbské pleso do Grandhotelu Kempinski. Pohľad na zamrznuté pleso z pohodlia wellness je podľa nej nezameniteľný. „Naposledy ma zaujal Chateau Amade, kúzelný zámok kúsok od Bratislavy s výbornou gastronómiou z lokálnych, či dokonca z vlastných zdrojov,“ dodáva. Slovensko je Hanina srdcovka a navštevuje ho vždy, keď jej to čas dovolí, a preto by k dovolenke u nás chcela motivovať aj svojich krajanov.

