Doručovatelia, pošta aj obchody prosia zákazníkov o týchto 5 vecí

Sme Slováci, čo si budeme hovoriť. Aj v najťažších chvíľach máme mnohí pocit, že práve tá naša objednávka je kľúčová, len vďaka nej sa točí Zem a že práve my sme tí najdôležitejší zákazníci. Lenže vždy je niečo dôležitejšie a vážnejšie. O to viac, ak je tu určitý kolektívny záujem. Mnoho prevádzok je zatvorených, no o komfort a potreby ľudí sa naďalej starajú internetové obchody. Niektoré zažívajú nápor, tak ako potraviny, či drogéria, iné sú menej vyťažené. Alebo nám ponúkajú nie tak potrebný sortiment pomáhajúci prečkať karanténu, ako filmy, hudba, knihy, alebo hry. Všetko si to ale žiada dopravu tovaru z obchodu až k zákazníkovi. Neohľaduplnosť niektorých Slovákov sa ukáže vtedy, keď po zásielku k vozidlu prepravcu vyrazia bez rúška a nemajú ťažkosti pochváliť sa, že sú v karanténe pre návrat zo zahraničia.

Snahy doručovateľov znížiť všetky riziká prenosu nákazy, najmä ak sa stretávajú počas dňa s desiatkami ľudí vychádzajúcimi z domáceho prostredia, sa začínajú objavovať v mnohých obchodoch. Sú firmy, ktoré nehlásia krach len preto, že existuje preprava kuriérmi. Postupne sa zavádzajú obmedzenia, ktoré však majú dopad čoraz viac na menšie a technicky menej vybavené prevádzky internetových obchodov. Existuje viacero prosieb, ktoré obchody, pošta aj doručovatelia adresujú zákazníkom spoločnými silami a rôznymi upozorneniami. Slováci však tieto upozornenia nečítajú. Ich zámer je nakúpiť a mať tovar čo najskôr u seba. Rozhodli sme sa analyzovať všetky žiadosti, aktualizácie, facebook stránky viac ako 20 obchodov počas dneška a zostavili sme 5 žiadostí, ktoré obchody adresujú zákazníkom, spolu so zmenami, ktoré zavádzajú doručovatelia.

5 najdôležitejších žiadostí, ktoré sú zákazníkom adresované

1. Plaťte kartou, ak to nejde, plaťte prevodom

Veľmi dôležité je uhradiť svoju objednávku vopred platobnou kartou. Ak ju nemáte, skúste požiadať o pomoc blízkych, no za žiadnych okolností tieto údaje neposielajte nikdy emailom, alebo cez Messenger. Nikomu. Objednávka uhradená kartou je v systéme evidovaná ako uhradená a vyráža bez zdržania. Najmä doručovateľ nie je nútený manipulovať s peniazmi, vydávaním, bločkom a podobne. Čím dlhšie sa doručovateľ vystavuje kontaktu s ľudmi, tým zvyšuje riziko možnej nákazy a jej šírenia.

2. Objednávajte len potrebné, nezaťažujte prepravcov

Maloobchodné predajne sú zatvorené. Význam nabrali všetky predajne, ktoré majú rovnaký tovar online. Prehodnoťte, či má naozaj význam objednávať si práve teraz niektorý tovar, len preto že “IBAUČJÚ-FÉŠNSTÓR” pustí nový afektovaný reklamný spot, alebo len preto, že ste na internete dlhšie, než obvykle. Sklady a dodávky prepravcov sú plné rôzneho tovaru. Mimoriadna záťaž sa prejavuje aj na vyčerpanosti a námahe zamestnancov, čo si zákazník nechce uvedomiť, pretože jednoducho doteraz nikdy nemusel. Alebo zavládne názor “Prečo by som sa mal uskromniť ja? Nech sa uskromnia ostatní… a potom možno ja.” Nejde o výmysel. Ide naozaj o názor jednej zákazníčky z 18. 3. v nemenovanom obchode.

3. Berte ohľad na možné predĺženie dodania

Svet tam vonku zažíva mnoho obmedzení. Svet ekonomiky, hospodárstva, fungovania a spoločnosti je totálne v p… háji. Aj preto vzniká mnoho zdržaní. Kuriér neprichádza ráno, ale až podvečer, prípadne na druhý deň. Jeho trasa sa mení. Niektoré obce, ale aj miesta vo veľkých mestách môžu byť vybavované o deň neskôr, prípadne je zdržanie spôsobené už v eshope. Odpadávajú zamestnanci, odchádzajú na PN, na OČR, tímy fungujú vo veľmi osekanej podobe. Nestíha sa, no i tak sa mnoho zákazníkov prichádza sťažovať a nadávať obchodom už keď na druhý deň nemajú svoj balíček doma na stole.

Obchody pritom opakovane žiadajú zákazníkov, aby sledovali aj dostupnosť tovaru. Uvádzajú, či ide o tovar skladom, alebo na objednávku od dodávateľa. Každý jeden obchod si váži záujem svojich zákazníkov a preto nie každý si dovolí napísať zákazníkovi, že nie predajca je neschopný, len zákazník si nepozrie jasný údaj o tom, že je tovar dostupný do 5 dní.

4. Počítajte s nedostupnosťou kontaktov

Televízne správy nás pripravili na to, že množstvo ľudí je Home Office. To znamená, že všetky faktúry s uvedenými číslami, vizitky, odpovede a zmienky o telefonických kontaktoch uvádzajúce čísla na pevné linky, môžu byť nejaký čas neaktuálne. Množstvo ľudí je doma a pracuje z domu. Rovnako tak služby, poradenské spoločnosti, prekladatelia, niektorí právnici, všetci fungujú najmä prostredníctvom emailu a služobných telefónov. Aj odpovede môžu chodiť s oneskorením, keďže každý eshop má momentálne iné personálne zloženie, počet aktívnych zamestnancov a rozdielna je aj ich vyťaženosť.

Absolútny gól je však slovenská klasika. Agresivita, ak zákazníkovi nikto nezdvihne telefón v čase obeda. Nehľadiac, či je, alebo nie je vonku koronavírus.

5. Buďte skrátka ohľaduplnejší

Žiadosť mnohých obchodov aj prepravcov má ešte jednu spoločnú prosbu. Žiada ľudí, aby boli ohľaduplnejší. Ich očakávania ohľaduplnosti pritom možno rozdeliť na niekoľko všeobecných prosieb.

Berte ohľad na prvé štyri žiadosti

Chráňte sa, ak prichádzate na poštu, alebo prichádzate za kuriérom vyzdvihnúť svoj balíček.

Neohrozujte nechránením vlastného zdravia poštárov a doručovateľov.

Neohrozujte ich ani neštandardnými požiadavkami, prenášaním objednaného televízora na ôsme poschodie, manipuláciou s hotovosťou a bločkami, postrážením psa a inými hlúposťami, ktoré naozaj niektorí ľudia skúšajú

Majte pri sebe doklad totožnosti a nezakrývajte na ňom pri podávaní svoje meno, či fotografiu

Ak platíte kartou, lebo to inak nešlo, pokúste sa minimálne manipulovať so zariadením, ktorým je doručovateľ vybavený. Ideálne použite rukavice.

Nezdržujte doručovateľa viac ako je to nutné

Buďte prístupný doručovateľovi a počítajte s jeho návštevou. Nemá sa do domu dobíjať ako do neprístupnej pevnosti, sám nebude vyhľadávať susedov a majte mobil po ruke.

V teréne je menej ľudí, preto je nutné počítať s tým, že všetko funguje inak. Ľudia sú vyčerpaní. Majú náročnú prácu. Pre náročnosť práce a nevyhnutnosť jej zachovania pošta s kuriérmi naďalej tvoria dôležitú zložku prežitia bez straty veľkého komfortu. Zamestnanci sú v práci, pretože sú strategickou zložkou hospodárskeho prostredia. Ak by mohli, sedeli by doma s takou ľahkosťou, ako mnoho iných.

V obchode prijímajte lehoty ako platné v čase bežnej prevádzky. Lehoty sa v súčasnosti menia. Ignorantov to trápiť nebude, človek ohľaduplný, či empatický pochopil, že situácia je iná.

Ak kontaktujete obchod, buďte ohľaduplnejší a uvádzajte svoj problém podrobne. Ak píšete o objednávke, uvádzajte jej číslo a čo bolo jej obsahom. Dohľadávanie spojitostí zdržuje pracovníka a núti ho neraz pripájať sa z domu do rôznych databáz, len aby presne vyhľadal, čo daný zákazník kúpil.

Alebo len jednoducho buďme slušnými ľuďmi, ktorí berú ohľad na to, že rovnaké podmeinky a obmedzenia sa týkajú nás všetkých. Nie len vás a preto by mali všetci poskakovať v rytme vašej píšťalky.

Prečo žiadajú ohľaduplnosť?

Z jednoduchého dôvodu. Len vďaka dodržiavaniu pravidiel nemáme ešte výraznejšie škody a počet mŕtvych. Ohľaduplnosť doručovatelia očakávajú preto, aby mohli svoje služby zachovať. Nerešpektovanie ich žiadostí majú za následok postupné zhoršovanie, až zneprístupňovanie služieb. Čím viac sú obmedzované dobierky, tým viac je sťažené fungovanie obchodov, ktoré ponúkajú len dobierky. Nerešpektovanie týchto žiadostí tak má za následok postupné sprísňovanie, dlhšie zdržania, ale tiež zvyšovanie cien.