Kolóny kamiónov na diaľnici pred Bratislavou sú nezávideniahodné

Kolóny kamiónov na diaľniciach pred vstupom do Bratislavy blokovali vjazd do hlavného mesta. Situácia na D2 bola počas 17. marca horšia práve pre jej dva pruhy. Mohli za to opatrenia na maďarských hraniciach Čunovo-Rajka, pre ktoré sa mala vytvoriť prerušovaná kolóna kamiónov v Bratislave. Zaplnenie mesta nákladnou dopravou sa tak prejavilo práve na diaľničných prístupoch.

Medzinárodná doprava, kamióny z rôznych krajín a naložené rôznym tovarom doteraz stoja aj na D1. Kým včera vchádzali aj do ľavých jazdných pruhov a blokovali tým celkom dopravu, dnes polícia kontroluje všetky dôležité cestné ťahy a riadi premávku na diaľniciach tak, aby zaistila udržanie kamiónov v pravom a strednom jazdnom pruhu. Ľavý je tak priechodný pre osobné vozidlá a záchranné zložky.

Zástup kamiónov je neobvyklý úkaz. Kolóna na D1 tak napríklad stojí na dohľad od areálu Plantago (obec Veľký Biel pri Senci), až po vstup do mesta Bratislava, kde je najviac viditeľné postupné uvoľňovanie vozidiel do mesta. Z každej strany kolónu riadi polícia a zabezpečuje priechodnosť ľavého pruhu. Diaľnica je neobvyklo prázdna s len niekoľkými vodičmi na osobných vozidlách, zväčša aj za volantom s rúškom na tvári.

Hrdinovia, o ktorých sa nehovorí

Za hrdinov v súčasnosti považujeme zdravotníkov, záchranné zložky, aj ľudí, ktorí pomáhajú iným. Vzhľadom na naše rodiny a priateľov, ktorí trávia čas za volantom týchto veľkých korábov diaľnic, by sme boli radi, ak by sa medzi nich počítali aj muži aj ženy, tráviaci za volantom časť svojho života. Vďaka nim je LIDL, KAUFLAND, TESCO, BILLA, SAMOŠKA, TERNO, KRAJ, MALINA, DELIA a každý jeden obchod súkromný, či sieťový na Slovensku plný a zásobovaný. Len vďaka ich trpezlivosti a pozornosti za volantom vôbec máme na vlastnom stole všetko, bez výpadkov a potravinovej krízy.