Detský bicykel a úvod do cyklistiky: ako vybrať správny bicykel? - ZN.SK

Každý sme raz začali s cyklistikou a hoci mnohí nesedeli ako dospelí na bicykli už roky, zabudnúť to skrátka nevieme. Začiatky boli pre každého buď ťažké, alebo plné zábavy. Poudierané kolená, pády a zranenia azda nikoho neodradili od toho, aby to neskúsil znova a znova. Bicykel nám slúži na prepravu, šport, ale aj zábavu. Od detských čias sa s ním stretávame a to aj preto, že vyrábajú bicykle aj pre malé nohy a ruky tých najmenších športovcov.

Detský bicykel

Vo veku 2 až 3 rokov už dieťa chápe, že nohy nemusí mať len na chodenie a behanie. Deti sú individuálne v tom, či je už pre nich bicykel vhodný, alebo nie. Záleží, či má dostatočne silnú nohu na zvládnutie pedálovania, chuť bicyklovať a keďže sme na Slovensku, záleží aj od toho, či si rodina dokáže dovoliť kúpiť bicykel. S detským bicyklom nie je veľa práce. Sú konštruované tak, aby dokázali vydržať tvrdšie zaobchádzanie, nachádza sa na nich len minimum odnímateľných a zložitých častí a hlavnú jeho hodnotu tvorí rám a kolesá.

Ako vybrať bicykel pre dieťa:

Vyberať správny detský bicykel bez dieťaťa je ťažké. Ťažké je to aj s ním, pretože si vyberie možno niečo celkom iné, ako by ste mu plánovali kúpiť. Jeho prítomnosť je však kvôli výške. Vyberať by sa totiž mal podľa jeho postavy. Číselný údaj pri detských bicykloch pritom neuvádza veľkosť rámu, ako je to pri bicykloch pre dospelých, ale veľkosti kolies.

Platí:

Veľkosť rámu 12“ je ideálna pre 2 až 4 ročné dieťa s výškou okolo 90 až 110 centimetrov

Veľkosť rámu 16“ je ideálna pre 4 až 8 ročné dieťa s výškou okolo 110 centimetrov

Veľkosť rámu 20“ je ideálna pre 6 až 10 ročné dieťa s výškou okolo 120 centimetrov

Veľkosť rámu 24“ je ideálna pre 8 až 12 ročné dieťa s výškou od 120 až 160 centimetrov, tento bicykel je zväčša už juniorský bicykel.

Príliš veľký bicykel a vysoký s názorom, že dieťa dorastie, je zlá voľba. Zároveň drahšia, keďže o rok či dva bude potrebovať bicykel inej veľkosti. Pri veľkom však vzniká vysoké percento zranení a ťažších pádov. Menšia možnosť stability a schopnosti prenášať nohy pre vykrytie problému, nehovoriac o nasadaní.

Chlapcom sa vyberá bicykel, na ktorý nemajú problém vysadnúť. Medzi rámom a jeho rozkrokom musí byť priestor na zovretú dospelú dlaň. Inak pri zosadaní riskuje zranenie. Bicykle, ktoré rám od riadidiel ťahajú ihneď dole k pedálom nie sú vždy len dievčenské. Bohatý sortiment detských bicyklov s priemerom 12“ má tento priestor vyriešený ľahšie a tak meranie podľa dlane nebude platné. Vtedy nastupuje pravidlomerania nasadnutia na sedadlo a dočiahnutia k riadidlám. Ak je sedadlo vo výške zadku, dieťa nemá problém na bicykel vyjsť a dočiahne na riadidlá bez veľkého skláňania sa, môže ísť o ten pravý. Nezabudnite, že pri každom jednom poriadnom bicykli si výšku sedadla viete nastaviť sami. Detské bicykle majú blatníky, keďže detský cyklista rád prejde cez kaluž a nie jeden krát. Majú zakrytú reťaz, pretože nepresné pedálovanie by mohlo zapríčiniť úraz, či zamotanie do reťaze. Nebezpečné sú aj prsty pri skúšaní, ako reťaz funguje. Správnemu detskému bicyklu sa nesmú otáčať pedále bez pedálovania. Napríklad pri tlačení bicykla. Niektoré totiž obsahujú možnosť pripojenia tyče s rúčkou, pomocou ktorej môžu rodičia držať bicykel „na krátko“. Ak by rodičia dieťa tlačili a pedále by boli na tento pohyb naviazané, detská noha sa neudrží na neustále pohybujúcich pedáloch, a takmer s istotou dôjde kzraneniu. Za všetky spomenieme prípad z Martina z roku 1999, kedy otecko nechtiac zlomil dieťaťu nohu. Brzda by mala byť obsiahnutá v pedáloch spätným zatlačením. Je to tak oveľa prirodzenejšie pre náhlu nutnosť reakcie nôh. Pre čo najlepšiu stručnosť a jednoduchosť ovládania dieťaťom je to jednoduché riešenie, ktoré funguje aj pri znečistenom bicykli. Výhodou môže byť aj klasická brzda s brzdnými plôškami na ráfikoch. Zodraté, zanedbané, či znečistené brzdy však strácajú svoje schopnosti. Bicykle dnes už kúpite aj priamo s pomocnými kolieskami, bez ktorých sa zrejme začínajúci cyklista stále ešte nezaobíde. Teda ak nie je zázračným dieťaťom. Zadná vidlica je prispôsobená na pripojenie koliesok, prípadne tie sú priamo dodávané spolu s bicyklom. Tie nesmú byť voľné a samovoľne sa pretáčať, čo je pomerne častý problém aj keď súvisí skôr so starostlivosťou o upevnenie doma. Bicykel musí byť s namontovanými kolieskami stabilný a pri začínajúcom dieťati by sa nemal bicykel priveľmi kývať. Až skúsenejšiemu dieťaťu zvýšte len o pár centimetrov výšku pomocných kolies (a nezabudnite na to dieťa pripraviť). Väčšie bicykle a bicykle pre juniorov majú aj prehadzovačky. Prepínanie prevodov musí ísť jemným pohybom prsta počas riadenia. Dieťa počas jazdy nebude potrebovať brzdiť, zosadať a používať na prehodenie prehadzovačky celú dlaň či obe ruky. Nezabúdajte na prilbu. Kedysi nenosili prilbu len frajeri, dnes ju nenosia skôr provokatéri zranení a nehôd. Najmä u detí by mala mať prilba dôležité miesto. Ideálne, ak si ju sami vyberú, inak ju môžu odmietať.