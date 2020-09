Knižná novinka Daisy Jones & The Six ako predloha k seriálu

V zahraničí neprehliadnuteľná knižná novinka venovaná divokým 70 rokom vychádza už aj u nás. Román Daisy Jones & The Six je príbehom rockovej skupiny The Six. Tá sa spojí s nádejnou mladou speváčkou Daisy Six a ich sláva a úspech začnú raketovo stúpať. Dosť výrazne na to, aby dokázali taký veľký úspech uniesť bez bolesti a následkov. Kraľujú hitparádam, pozná ich hudobný svet a ich koncerty sú beznádejne vypredané.

Keď sa však vo svete stane dátum 12. júla 1979 známy ako ten, kedy sa kapela rozpadla, pre fanúšikov nastane veľký šok. Nikto netuší, čo stálo za ich rozpadom. Kniha má byť práve vysvetlením takéhoto pádu. Prináša príbeh ich začiatkov, prvých úspechov a štartu onej pomyselnej rakety, rovnako ako jej dopadu.

Námet na seriál Reese Whiterspoonovej

Resse Whiterspoonová je úspešná herečka, titul “oscarová” nesie za úlohu June Carter Cash v životopisnom filme Walk The Line. No rovnako tak je aj úspešná filmová producentka, ktorá po knihe siahla ako po nádejnom námete na seriál. Ten pripravuje pre televíziu prevádzkovanú Amazonom. Do hlavnej úlohy obsadila vnučku Elvisa Presleyho, mladú herečku s tvárou niekedy veľmi podobnou na svojho slávneho starého otca. Kiley Keough je nezabudnuteľnou postavou aj z filmu American Honey (postava Krystal, 2016) alebo Šialený Max 4: Zbesilá cesta (2015) alebo Logan Lucky (2017). Nakrúcali 12 dielov, ktoré by sa onedlho mohli objaviť v americkom streamovom vysielaní Amazon Prime Video.

Že by Fleetwood Mac?

“Internetové klebety” uvádzajú ako predlohu príbeh londýnsko-americkej bluesrockovej kapely Fleetwood Mac. Tú založili v roku 1967. Celkovo vydali 17 štúdiových albumov, v rock’n’rollovej siene slývy je od roku 1998, patrila medzi najslávnejšie anajúspešnejšie rockové kapely 70 rokov. Ich naslávnejší a najúspešnejší album Rumours (1977) prekonal niekoľko rekordov a zapísal sa medzi najúspešnejšie vôbec v rockovej histórii. V rámci zostavy sa postupne vymenili takmer všetci členovia, okrem bubeníka. Jeho meno je Mick Fletwood a je vlastne nositeľom mena kapely samotnej. Jedným zo zakladajúcich členov bol aj gitarista Peter Green, úspešný hudobník.

O knihe Daisy Jones & The Six

Kniha vychádza netradične so svojim originálnym anglickým názvom, keďže je názvom hudobného zoskupenia, vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, a.s. Pôvodný anglický originál Daisy Jones & The Six vyšiel vo vydavateïstve Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York. Jeho autorkou je Taylor Jenkins Reid, úspešná americká televízna scenáristka a spisovateľka. Slovenský preklad pripravila Beata Horná.

Anotácia:

Fascinujúci román o sláve, láske, hudbe a o tom, čo sa stane, keď sa šťastie pominie a zhasnú reflektory. Daisy Jones & The Six je príbeh raketového vzostupu rockovej kapely, ktorej hudba charakterizovala jednu éru a ktorej náhly rozpad vyvolal množstvo nezodpovedaných otázok. Pripravte sa na bláznivý, nezabudnuteľný výlet do Los Angeles 70. rokov, sex, drogy a rock and roll! Len čo sa úspešná rocková kapela The Six spojila so začínajúcou speváčkou Daisy Jonesovou, vypuklo hotové šialenstvo. Ich piesne ovládli hitparády, ich albumy zneli z každého gramofónu, ich koncerty po celej krajine boli beznádejne vypredané. A potom, 12. júla 1979, sa z ničoho nič rozpadli. Nikto netušil prečo. Až doteraz. Ich vzťahy boli divoké rovnako ako ich hudba – boli priateľmi, milencami, bratmi aj rivalmi. Sami neverili tomu, aké mali šťastie, kým oň neprišli. Táto kniha zachytáva príbeh ich začiatkov i búrlivých nocí, ale každý z nich si pravdu pamätá trochu inak. Jediné, čo všetci vedia s istotou, je fakt, že od chvíle, keď Daisy Jones bosá vystúpila na pódium v klube Whisky, kapela sa navždy zmenila. Pri tvorbe hudby totiž nikdy nejde iba o hudbu. A niekedy môže byť veľmi ťažké určiť, kde sa končí melódia a začínajú sa city.