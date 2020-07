Čo všetko by ste mali zohľadniť pri výbere školskej tašky?

Síce je ešte len letné obdobie v plnom prúde, čo nevidieť je tu aj september a s ním aj ďalší školský rok. Každý rodič tak dostáva akúsi pomyselnú domácu úlohu, ktorá spočíva v obstaraní povinnej výbavy školáka. Kým základné školské potreby sú na konci leta takmer v každom dostupnom obchode, nájsť slušnú tašku je už o niečom inom. Pri tej totiž treba klásť dôraz na viacero kritérií, čo by vášmu školákovi uľahčili jej nosenie.

Nájsť školský batoh nie je v súčasnosti nič problematické. Desiatky rôznych spracovaní, nespočetne veľa farebných možností a čoraz viac takých s animovanými postavičkami či inými obľúbenými hrdinami z detských rozprávok. Často sa tak stáva, že rodič nechá výber školskej tašky priamo na dieťati. Každý školák sa však rozhodne podľa toho, čo sa mu páči a nemá potuchy o tom, čo je preňho tou najlepšou voľbou. Tu by mal zasiahnuť práve rodič a ešte pred výberom dieťaťa vyfiltrovať okruh možných kandidátov. Je totiž pár dôležitých parametrov, ktoré je potrebné pri kúpe zohľadniť.

Školská taška by mala spĺňať viacero kritérií, zohľadníte ich pri kúpe?

(Tatyana Vyc / Shutterstock.com)

Správne rozmery

Hľadáte školskú tašku pre prváka alebo máte staršieho školáka? Zohľadnite tomu aj výber tašky a nezabúdajte, že jej veľkosť je podstatná. Nemala by byť extrémne veľká, nakoľko tým vašu ratolesť vystavujete riziku a určite mu nechcete poškodiť chrbticu. Nemusíte skúšať dokonca ani ruksak v predajni, stačí, keď budete ovládať miery dieťaťa. Dôležitá je šírka ramien, taška by nemala byť väčšia od tohto údaju. Taktiež zohľadnite aj dĺžku chrbta, vrchná časť batoha sa má nachádzať pri ramenách, no nesmie ich presiahnuť, kým spodná časť má predstavovať úroveň pásu.

Materiál a riešenie popruhov

Z hľadiska ergonómie by sa mal školský batoh vyznačovať pevnou konštrukciou a anatomicky tvarovanou chrbtovou časťou. Táto pevnosť má totiž na svedomí správne držanie tela a táto podpora je zárukou pohodlia dieťaťa. Nezabúdajte pri voľbe tašky zohľadniť aj spracovanie chrbtovej časti. Tá by mala byť pevná, no zároveň aj disponovať vystuženým polstrovaním, pričom má ísť o mäkkosť a priedušnosť.

Materiál tašky by mal byť stelesnením kvality, a to isté platí aj pre celkové spracovanie či výskyt reflexných prvkov. Pevné dno, oblé hrany či spevnené časti budú garanciou bezpečnosti a pokiaľ hľadáte typ, čo bude vodoodolný, skúste napríklad nepremokavý polyester.

Popruhy by mali byť široké aspoň 4 cm, vyplnené vhodným vnútrom a mať aj možnosť nastavenia. Len v takom prípade pôjde o správnu voľbu, ktorá vášmu školákovi skvalitní nosenie tašky.

Pri výbere školskej tašky venujte dôraz kvalite spracovania.

(Monkey Business Images / Shutterstock.com)

Dôraz na objem a hmotnosť

Všeobecne sa vraví, že by ruksak nemal vážiť viac ako desať percent z hmotnosti vášho dieťaťa, a to vrátane obsahu tašky. Ak je vaša ratolesť drobnejšieho typu, určite zvážte nielen veľkosť, ale aj hmotnosť školskej tašky.

Ďalším kľúčovým údajom je aj samotný objem. Ten totiž umožňuje rodičovi mať prehľad o tom, koľko daný ruksak poskytuje úložného priestoru. Väčšinou sa objem začína niekde pri 11 litroch, no nájdete aj oveľa väčšie verzie. Vždy by ste však mali zvážiť rozumný pomer veľkosti, hmotnosti a objemu tak, aby vaše dieťa zmestilo všetko potrebné do tašky, no zároveň mu aj svojimi rozmermi pasovala. S objemom úzko súvisí aj nosnosť. Tá by mala byť primeraná tomu, čo dieťa bude v taške nosiť. Ak by ste jej obsahom prevýšili uvedenú nosnosť, kvalita tašky by šla výrazne nadol.

Ak sa budete pri výbere školskej aktovky držať kritérií a zvážite pri voľbe tašky jej veľkosť, rozmery či kvalitu spracovania, garantujete vášmu dieťaťu pocit pohodlia a absolútnu stabilitu. Za takýto prístup sa vám aj jeho chrbtica poďakuje. V neposlednom rade však nezabúdajte aj na samotný výber vašej ratolesti. Tá bude mať radosť, že sa môže podieľať na kúpe tašky a vybrať si presne takú, po ktorej túži a spokojný bude aj rodič, nakoľko pôjde o vhodných kandidátov z hľadiska kvality a bezpečnosti.