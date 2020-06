Čo hovorí v prospech kúpy elektrobicykla? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Pod elektrobicyklom si možno predstaviť upgrade bicykla, ktorý je doplnený elektromotorom a príslušnou batériou. Práve takýto typ vám výrazne uľahčí absolvovanie náročného terénu a pomôže prevýšiť vaše súčasné možnosti. Či ešte len začínate s pravidelným bicyklovaním alebo ste aktívny cyklista, elektrobicykel vás rozhodne má čím osloviť.

Je fenoménom dnešnej modernej doby a výrazne posúva limity bicyklovania. Ak sú mnohé cyklotrasy pre vás aj naďalej náročné, pomocou elektrobicykla ich dokážete hravo absolvovať. Získate tým ďalší extra výkon navyše, ktorý oceníte obzvlášť v náročnom stúpaní. Práve tento typ vám pomôže prekročiť vaše súčasné hranice a bude účinnou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu.

Zjednodušenie jazdy

Jazda na elektrobicykli vám navyše v porovnaní so skútrom či štandardným bicyklom ponúka kombinovanie vlastnej sily s elektrickým pohonom. Pokiaľ vám už sily nestačia, stačí sa nechať viesť pohonom elektrobicykla. Takúto vymoženosť oceníte predovšetkým v kopcovitých terénoch, keď už pôjdete nad svoje limity. Tentokrát však nemusíte zosadnúť z bicykla a pokračovať pešo či ukončiť vašu jazdu. S elektrobicyklom sa dostanete tam, kam by ste si pôvodne ani netrúfali. Navyše vám výrazne uľahčí presun a cestovanie, keďže touto voľbou sa vyhnete dopravnej zápche a ušetríte čas, ktorý by ste strávili v aute či v hromadnom dopravnom prostriedku.

Pre nerozhodných

Zvažujete, či vám bude takáto kombinácia vyhovovať a do akej miery dokážete naplno využiť potenciál elektrobicykla? V takom prípade je požičovňa elektrobicyklov pre vás ako stvorená. Takáto testovacia jazda vám výrazne uľahčí rozhodovanie a poukáže na kvality, ktoré by ste kúpou mohli získať.

Ekologický variant

Elektrobicykel je ďalším z dopravných prostriedkov, čo sú ekologicky šetrné. Nepotrebujete veľkú kapacitu k tomu, aby ste ho uskladnili a nemusíte vynaložiť ani žiadne financie na poistenie či neustále dopĺňanie paliva.

Zdroj obrázka: Halfpoint / Shutterstock.com