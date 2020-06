Čo by ste pri plánovaní svadby nemali podceniť? - Zaujímavé novinky

Každý z nás hľadá svoju spriaznenú dušu, s ktorou si vie predstaviť žiť celý život v láske a v harmónii. Niekomu sa to podarí rýchlo, niekto si musí prejsť nevydarenými vzťahmi, kým nájde svoju spriaznenú dušu a lásku na celý život. Ak ale máte pri sebe osobu, ktorú nadovšetko milujete a už ste sa aj zasnúbili, v najbližšej dobe vás čaká plánovanie dňa D. Čo by ste ale pri plánovaní svadby nemali podceniť?

Včasný výber svadobných obrúčok

Pri plánovaní svadby by ste rozhodne nemali podceniť výber svadobných obrúčok. Je potrebné spraviť si prieskum medzi jednotlivými klenotníctvami. Väčšina budúcich neviest má už „zmapované“ konkrétne predajne šperkov a ako prvé pozerajú väčšinou práve tieto.

Sadnite si k počítaču a spoločne si pozrite online predajne šperkov, ktoré majú v ponuke aj svadobné obrúčky. Ak vás konkrétne moderné svadobné obrúčky zaujmú, pozrite si, kde sídlia predajne, v ktorých ich ponúkajú a ak aj nemajú kamennú prevádzku, overte si, či nebude možné si pozrieť ponuku obrúčok v showroome. Dôležitý je včasný výber. Výroba svadobných obrúčok na mieru trvá nejaký čas. Niekde to je pár dní, niekde niekoľko týždňov. Práve pre toto je dôležité vyberať obrúčky čím skôr. Je lepšie mať rezervu, ako byť v strese a dúfať, že vám obrúčky stihnú vyrobiť do termínu vašej svadby.

Ktoré klenotníctvo by ste mali uprednostňovať? Odporúčame uprednostňovať to, ktoré vám ponúkne doživotný bezplatný servis na obnovu povrchu. Bezplatný servis by mal zahŕňať dôkladné vyčistenie a vyleštenie svadobných obrúčok, kontrolu osadených kamienkov, opravu povrchovej úpravy a ak si vyberiete obrúčky z bieleho zlata, tak aj rhódiovanie.

Bezplatný servis ponúka aj známy online predajca zásnubných prsteňov a svadobných obrúčok VIPgold.sk. V ponuke nájdete nielen zásnubné prstene a svadobné obrúčky, ale dokonca aj detské šperky.

Rezerváciu termínu u kaderníčky a vizážistky

Plánovanie svadby je časovo náročné a vyžaduje si určitý systém. Aby sa vám ale svadbu podarilo do detailov naplánovať, okrem včasného výberu obrúčok by budúce nevesty nemali zabúdať na rezerváciu termínu u kaderníčky a vizážistky. Rezerváciu týchto termínov nie je potrebné riešiť vtedy, keď im snúbenec navlečie na prst krásny zásnubný prsteň. Je potrebné ich riešiť ihneď po rezervácii termínu sobáša v kostole, či na úrade. Pre nevesty by bolo najideálnejšie, ak by mali kaderníčku a vizážistku na jednom mieste. Ak to ale nebude možné, je potrebné časové plánovanie, aby nevesta stíhala bez problémov aj líčenie, aj česanie.

Aby sa vám to podarilo časovo naplánovať, spýtajte sa kaderníčky/ vizážistky na približný čas, koľko im bude trvať účes/ líčenie. V prípade, ak máte vizážistku a kaderníčku na inom mieste, počítajte aj s časom na presun.

Ladenie svadobnej výzdoby s priestormi

Pri plánovaní svadby by ste nemali podceniť najmä včasný výber obrúčok a rezerváciu termínu u kaderníčky a vizážistky. Ďalej by ste nemali podceniť výber vhodnej svadobnej výzdoby. Tá by mala pasovať do priestorov, kde ste sa rozhodli usporiadať svadobnú hostinu.

Ak budete mať svadobnú hostinu v drevenici, na glamour výzdobu môžete zabudnúť. Tá sa hodí skôr do historických kaštieľov, moderných sál. Do drevenice sa hodí klasická lúčna svadobná výzdoba.

Zdroj obrázku: Prostock-studio / Shutterstock.com