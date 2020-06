Československú Superstar 2020 vyhrala Barbora Piešová - Zaujímavé

Československú Superstar 2020 poznačilo viacero udalostí. Pekné, aj neplánované. Opäť sa podarilo nájsť mnoho zaujímavých talentov. Do finálovej desiatky sa po viacerých výberových kolách dostalo viacero zaujímavých hlasov, vo väčšine profesionálov. Medzi inými aj ojedinelé zjavy a ľudia, ktorí už sú považovateľní za profesionálov s vlastným fanklubom a zaujímavými menami čo sa spoluprác týka. Tohtoročná Superstar však bola v niektorých bodoch iná, ako súťaže predtým.

Foto z obývačky: porota v úplnom zložení. Leoš Mareš, Patricie Pagáčová, Marián Čekovský, Monika Bagárová, Pavol Habera.

Kolá spievané naživo sa odohrávali len počas posledných dvoch nedeľných večerov. Bez publika, ktoré by povzbudzovalo, skandovalo, pískalo a tlieskalo. Šou finalistov sa tak odohrávala len na publiku a pre ľudí pri televíznych obrazovkách. Aktuálna situácia spojená s koronavírusom spôsobila mnoho obmedzení a nepochybne zasiahla aj do počtu kôl.

foto: Monika Bagárová pár dní po pôrode súčasťou poroty

Monika Bagárová na diaľku

Monika Bagárová len v stredu porodila malú dcérku a tak bolo otázne, ako sa tvorcovia šou popasujú s faktom, že po cisárskom reze nebude môcť byť súčasťou porotcovského zasadnutia v šou. Tvorcom šou sa však podarilo vyriešiť tieto zmeny plánov nečakane. Nebolo isté, či bude Monika Bagárová súčasťou šou, alebo sa len prihovorí počas telefónu. Vyriešili to však svojsky. Medzi Paľa Haberu a Mariána Čekovského umiestnili televízor s celou veľkou v životnej veľkosti veľkou Monikou Bagárovou, ktorá občas odbiehala k malej dcérke. Šou a ani diváci tak neprišli o žiadneho z porotcov.

Víťazná trojica

Výsledky sa dozvedeli všetci diváci tesne pred polnocou. Víťazkou sa stala Barbora Piešová, druhou skončila Diana Kovaľová a tretí skončil Martin Schreiner. Dievčatá tak viedli. Talentovaná 15 ročná Diana bola favoritkou, no Barbora viedla pre svoj nenápadný zjav, hoci zapôsobiť mohlo aj to, že je stále len človekom. Zabudnutý text, nesmelosť, žiadne profesionálne skúsenosti, alebo zle zaspievaná posledná skladba. Nič z toho nezapôsobilo na fanúšikov, ktorí posielali SMS hlasy a sami tak rozhodli o najnovšej Superstar. Je ňou Barbora Piešová. Na rozdiel od ostatných, ona je víťazkou sumy 75 000 EUR a slušný začiatok pre vlastné CD.

ilustračné foto: keď tip a hlasovanie vyjde len čiastočne

V skutočnosti nám však tento ročník priniesol aj niekoľko poznatkov, o kvalite niektorých hlasov a objavili sa nové talenty, ktoré sa vôbec nemusia stratiť, bez ohľadu na poradie. Ako sme si zvykli už pri všetkých ročníkoch šou. Nezáleží na poradí, ak máme hovoriť o úspešnej hviezde zo Superstar. Dôkazom je Tomáš Bezdeda, Samo Tomeček, Miro Jaroš, Zdenka Predná a aj ďalšie mená, ktoré pritom neboli absolútnymi víťazmi. Napríklad tiež mená ako Gabriela Gunčíková, Celeste Buckingham, Martin Harich. Byť prvý ale nie vždy znamená byť tu pre ľudí… spomenieme si na Vierku B. a očakávania, ktoré sa do nej vkladali?

Čo teraz?

Markíza touto šou prišla o azda jediný živý program mimo Teleráno a spravodajské relácie. Chýbajú nové diely seriálov, vlastné programy. Namiesto toho je nám opakovane servírovaná recyklovaná Chart šou bez označenia repríza. Objavujú sa v šou bludy ako uvádzanie pripravovaných koncertov, informácie o rokoch, v textoch sa spomína, že Aerosmith vyráža na turné. Recyklované je aj Dobré vedieť a žiaľ opäť bez označenia, že ide o reprízu. Opätovne pozeráme na diely Horná Dolná, ktoré sme videli len nedávno a nie je stále koniec toho, čo sa objavilo len nedávno a vidíme to znovu. Opäť sme mohli vidieť Dovolenku za trest s Adamom Sandlerom a Drew Barrymore, čakáme len kedy znova zreprízujú Dospeláci a Dospeláci 2. Otrepaný a nie príliš hodnotný Všetko alebo nič sme už videli nespočetne veľa krát. Nespôsobila to však korona. Markíza v posledných mesiacoch výrazne reprízuje bez upozornenia, že ide o reprízu. Potom nedokážeme pochopiť, prečo sa o niečom v chart šou hovorí, keď to nie je aktuálne, alebo nesedí údaj.