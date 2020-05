Centrum.sk schovalo email a bezradných má navigovať toto... - Zaujímavé novinky ZN.SK

Emailová služba na portáli centrum.sk je bezplatná a tak panuje pocit, že sa môže služba kedykoľvek rozhodnúť nefungovať. Lenže práve tým, že si u nej vytvoríme schránky a všade uvádzame mimo svoj login práve “@centrum.sk” sú to používatelia, ktorí podporujú, pomáhajú a šíria reklamu centrum.sk. Daňou za to, že mnohí Slováci nemajú svoj vlastný server, je táto reklama. Nejasný počet užívateľov, ktorých nie je málo, však zažívajú nezmyselné prekvapenie. Centrum.sk rozhranie pre email “schovalo”. Ľudia, ktorých môžeme považovať za menej počítačovo gramotných môžu byť zúfalí. Tak ako študenti, ktorí stále nepresedlali na Gmail a čakajú termíny na konzultácie k diplomovým prácam, alebo dokonca malý formulárový eshop, keďže mu prepadávajú objednávky práve do schránky na centrum.sk. Čo sa to deje?

Centrum.sk nesleduje potreby používateľov, alebo robí zmeny, ktoré nás potom zaskočia. Zobrazenie poľa pre prihlásenie zmizlo. Ukončenie služby bez varovania nehrozí, keďže len technologicky zmenili prvky na vlastnom webe tak, že sa zobrazujú len v niektorých prehliadačoch. Je zaujímavé, že takto nie je postavená reklama, alebo iné prvky na webe, ktoré tvoria zásadný zisk. Je tak postavené len prihlásenie. Stránky zobrazujú upozornenie k tomu, ak sa nezobrazujú správne. Je však nezmyselné a nejasné, ak prichádza používateľ kvôli emailom. Hľadáte čo i len slovo email a nevedie naň jediný odkaz. Zdá sa až neuveriteľné, že na emailové rozhranie nevedie ani len jednoduchý slovný odkaz z nejakej značky, obrázka, čohokoľvek, čo by sa zobrazilo. Jediné, čo používateľ má možnosť vidieť, je tlačidlo na “Máte problém so zobrazením stránky? Pomoc“, ktoré môže používateľ brať ako štandardný FAQ. Čo sa vlastne stalo?

Centrum.sk inovoval a použil najnovšiu technológiu

Urobil tak spolu s POBOX.sk a ATLAS.sk. Inovovali. Použili najnovšie scripty, ktoré nedokáže spracovať väčšina starých prehliadačov. Ak by náhodou používateľovi napadlo kliknúť na tlačidlo, ktoré nemá žiadnu zmienku o emailoch, dozvedel by sa, že je potrebné mať aktualizovaný prehliadač. Toto slovné spojenie však pre tretinu, či možno až polovicu obyvateľstva na Slovensku nemá hlavu a pätu. Keďže sa pohybujeme v oblasti školení a práce s ľuďmi, máme vlastnú predstavu o znalostiach používateľov internetu, ktorí sa k nemu dostávajú neraz ako súčasti mobilného balíka a netušia nič o aktualizáciách.

Podporované verzie internetových prehliadačov:

Mozzila Firefox (verzia 64, 65 a vyššia)

Google Chrome ( verzia 69, 70 a vyššia)

Opera (verzia 56, 57 a vyššia)

Safari (12.1, 13 a vyššia)

Edge (18, 79b a vyššia)

Nepodporované verzie internetových prehliadačov:

Internet Explorer (všetky verzie)

Mozzila Firefox (verzia 63 a nižšie)

Google Chrome ( verzia 68 a nižšie)

Opera (verzia 55 a nižšie)

Safari (12.0 a nižšie)

Edge (Insider preview)

Pri ďalších krokoch, ktoré je nutné spraviť už zažívame plač a bezradnosť tých, ktorí sa na nás obracajú s prosbou o pomoc. Celý návod sa nachádza práve na zmienenom odkaze: https://www.pomoc.centrum.sk/prihlasenie-problem

Je to správne riešenie?

Z pohľadu vývojára stránok, testovania dizajnov a rozhrania, sa môžeme dohadovať, či aktuálne riešenie portálu je správne. Ale nie je. Pri hodnote domény, priestoru, celej spoločnosti a pri význame celého centrum.sk by sme očakávali profesionalitu a záujem o ľudí, ktorí sa podieľajú na reklame pre tento portál všade tam, kde píšu email a komunikujú so zvyškom sveta. Centrum.sk im však neuvádza ani len malý grafický banner s poštovou obálkou, či iný prvok, ktorý by mohol byť nastavený ako alternatíva.

Pritom existujú rovnako moderné technológie, ktoré dokážu detekovať staršiu verziu prehliadača a dokážu zariadiť zobrazenie iného prvku, varovania, či “núdzového režimu”. Znamená to, že ak by centrum.sk chcelo, nemuselo riešiť políčko so zobrazením “Máte problém so zobrazením stránky? Pomoc“, ale už namiesto tohto tlačidla mohla byť malá obálka vedúca na prihlasovaciu stránku. Zobrazená opäť pomocou detekovania systému, jeho verzie a schovávaná napríklad všetkým, čo majú verziu inú. Prečo to iní vývojári vedia a myslia na to a centrum.sk to vyrieši jedným varovaním, ktoré je pre až polovicu národa ako vybavovanie víz do Venezuely. Každý s novým systémom môže mať nové zobrazenie. Každý so starým by bol rozpoznaný a zobrazilo by sa mu iné rozhranie. Absolútne bežné vo svete, všade tam, kde eshop nechce prísť o príjmy, stránka o čitateľov. Riešenie cez tlačidlo, ktoré neobsahuje ani slovo email je ale nešťastné.