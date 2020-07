Bývanie: Na čo sa posadíte, také pohodlie si vytvoríte - Zaujímavé novinky ZN.SK

Každý človek túži byť originálny a jedinečný, aby sa odlíšil od druhých. Preto je v nás od počiatku zdravá rivalita, aby sme neboli všední ako tí druhí. Chceme niečím vyniknúť a zároveň sa cítiť príjemne a komfortne. Tieto pocity sa prejavujú napr. aj pri výbere a kúpe vecí, jednou z nich je aj sedacia súprava. Túžime mať takú, akú ešte nikto nemá alebo má iba pár ľudí. Zároveň však chceme, aby sedačka splnila aj svoj praktický účel a poskytla nám maximálny komfort a pohodlie.

Čo očakávame od sedacej súpravy

Minimálne raz v živote každý z nás stojí/bude stáť pred otázkou, akú sedaciu súpravu vybrať a ktorá bude pre nás tá správna. Ak sa ocitneme v tejto situácii, v prvom rade by sme mali brať do úvahy rozmery sedačky, jej využitie, materiál a napokon aj farebné prevedenie, aby nepôsobila v danej miestnosti ako päsť na oko. Čo sa týka veľkosti sedacej súpravy, mali by sme sa riadiť veľkosťou danej izby, najčastejšie obývačky, pretože zariadenie netvorí iba sedačka, ale aj iný nábytok.

Opäť sa vrátime k tomu, že skôr, než sa pre sedaciu súpravu rozhodneme, treba si vopred zvážiť všetky pre a proti a najmä očakávania, ktoré od sedačky máme. Ak už teraz vieme, že by sme sedaciu súpravu využívali taktiež na spanie, jednoznačnou voľbou by mali byť pre nás rohové sedacie súpravy rozkladacie. Naopak, ak nám to nedostatok priestoru nedovoľuje, tak môžeme vsadiť na nerozkladacie sedacie súpravy.

Nemali by chýbať v žiadnej domácnosti

Ten, kto miluje knihy a je vášnivým čitateľom, určite pokladá knihy za veľké bohatstvo a poklad. Knižnice patria od nepamäti do našich príbytkov, radi si ich vystavujeme a lichotí nám, keď naše knihy ostatní obdivujú.

Domáca knižnica môže mať mnoho rôznych podôb. Od úplne jednoduchých políc, zavesených v rôznych kombináciách na stene, cez vzdušné otvorené police alebo knižnice regály až po mohutné presklené vitríny.

Určite sa riadime aj dizajnom a štýlom, knižnica by sa nám mala zapáčiť na prvý pohľad a tiež byť aj praktická. Rozmery, prevedenie, farbu knižnice by sme mali prispôsobiť miestnosti, v ktorej bude knižnica kraľovať.

Dajme „náboj“ nášmu príbytku

Konečne sme dokončili zariaďovanie domácnosti a všetko je tak, ako má byť. Ale stále máme pocit, že predsa len niečo chýba. Miestnosti sú zaplnené nábytkom, všetko je na svojom mieste, len steny zívajú prázdnotou. Môžeme to však veľmi ľahko zmeniť vhodnými doplnkami. Ako na to?

V prvom rade nástennú dekoráciu je nutné podriadiť vopred zariadenému interiéru, rozhodujúcim aspektom pri výbere je nielen štýl, ale aj tvarové a farebné prevedenie. Stenové doplnky je tiež dôležité vyberať podľa jednotlivých miestností tak, aby našli svoje miesto práve tam, kam patria. Napríklad v kuchyni sa budú pekne vynímať obrazy s kuchynskou tematikou, v detskej izbe zasa doplnky predstavujúce detský svet alebo v obývačke obraz pokojného vodopádu napríklad v štýle pop artu.

Ak sa nám hodí do domácnosti obraz zapustený do rámu, tak nezabudnime na dokonalé zladenie farby a typu rámu s témou obrazu a interiérom izby, v ktorom bude dielo zavesené.

