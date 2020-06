Bývanie: Ktoré doplnky by vám nemali chýbať v kúpeľni?

Zariadiť kúpeľňu je pre mnohých výzvou. Mať všetko praktické v malom priestore býva totiž často nereálne. Cesta kompromisov sa tak pri výbere kúpeľňovej zostavy stáva čoraz častejšie realitou a v mnohých domácnostiach zostáva sen o vani v zabudnutí. Boj s metrami štvorcovými pokračuje aj pri voľbe doplnkov, tieto praktické kúsky by však nemali chýbať ani v tej najmenšej kúpeľni.

Zariaďovanie kúpeľní sa neuveriteľne zmenilo a prinieslo vítanú zmenu. V dnešných domácnostiach by ste hľadali len márne prvky kúpeľní spred niekoľkých dekád, priestor dostávajú trendové vybavenia celej farebnej palety. Táto miestnosť už dávno nie je len miestom každodennej hygieny, v súčasnosti predstavuje aj oázu oddychu, pokoja a útulnej atmosféry. Čo v týchto priestoroch teda nesmie chýbať?

Rutinná záležitosť

Väčšina kúpeľní sa radí k tým menším, tieto priestory tak nie je problém zaplniť. Oveľa náročnejšie je všetko potrebné efektívne umiestniť a usporiadať tak, aby vám zariadenie kúpeľne zľahčovalo fungovanie. Umývadlo, sprchový kút či vaňa a prípadná toaleta. Táto zostava je v každej kúpeľni samozrejmosťou a svoje miesto tu má v mnohých domácnostiach aj práčka. V kúpeľni by nemali chýbať aj dizajnové doplnky, ktoré budú estetickým oživením priestoru a ponúknu vám aj praktické využitie.

Stávka na bezpečnosť

Spomedzi všetkých miestností v domácnosti je práve kúpeľňa tým miestom, kde trávime najviac času bosí. Zabúdať by sme tak nemali na istotu pod nohami, ktorú predstavujú predložky. Po sprchovaní či dlhom kúpeli bude oveľa príjemnejšie stúpiť na mäkšiu plochu pod nohami a mať záruku toho, že neprídeme k úrazu. Tieto doplnky sú praktické, zabraňujú pošmyknutiu a taktiež dotvárajú konečný vizuál.

Predložka bude v kúpeľni praktickým doplnkom a zárukou bezpečnosti.

(photosphobos / Shutterstock.com)

Priestranné zrkadlo

Zrkadlo je nielen praktickým doplnkom kúpeľní, môže byť aj pútavou dekoráciou. Ozdobný rám, atypický tvar či dizajnové spracovanie v zrkadlovom prevedení skrášli interiér. Opodstatnenie zrkadla spočíva však aj v optickom zväčšení priestoru, jeho vhodné umiestnenie a odrazy svetla navodia pocit priestrannosti. Ak hľadáte multifunkčné doplnky, spojenie zrkadla a skrinky bude tým pravým riešením. Vhodnou voľbou je aj zabudované LED osvetlenie, ktoré nám zjednoduší každodenné úpravy a líčenie.

Zrkadlo nesmie chýbať v kúpeľni, tento funkčný doplnok bude vkusným skrášlením interiéru.

(Olena Yakobchuk / Shutterstock.com)

Zmysel pre organizáciu

Praktické kúpeľňové organizéry vám výrazne zjednodušia ranné rituály. Nájsť môžete aj spracovania do zásuviek, ktoré vám poskytnú lepší prehľad toho, čo sa v nich nachádza a budú predstavovať funkčný systém ukladania.

Čoraz vyhľadávanejšie sú aj ich kozmetické verzie. Funkčný stojan na vatové tampóny, organizér na vatové tyčinky, ale aj ten s viacerými priehradkami na kozmetiku. Ak má vaša kúpeľňa minimum miesta na využitie, neváhajte pri nástenných organizéroch a využite voľné plochy na stenách. Priestor tak využijete naplno a pritom sa nebudete musieť ani obmedzovať či ukracovať o voľné miesto.

Systém a poriadok

Na umývadle máte neporiadok a všetko to, čo sa tu nachádza, pôsobí pomerne chaoticky. Voľne položené mydlo vám zakaždým komplikuje umývanie rúk a zubná kefka na okraji umývadla nemá ďaleko od pádu. Nech máte akokoľvek vkusne a moderne zariadenú kúpeľňu, tento chaos jej vzhľadu len uškodí. Dizajnová nádoba na mydlo, praktické dávkovače či trendové košíky na uteráky. Mať systém v ukladaní vecí a poriadok v ňom sa vypláca, skvalitníte si tým čas v kúpeľni a zjednodušíte aj upratovanie.

Nezabúdajte pri zariadení na organizéry a ďalšie praktické doplnky.

(Ekachai Sathittaweechai / Shutterstock.com)

V kúpeľni by sa okrem všetkých nevyhnutností mali nachádzať aj doplnky. Ich praktickosť oceníte a moderné prevedenie sa postará o estetickú stránku interiéru. Je táto miestnosť jedna z tých výrazne menších? Využite steny a vyhľadajte nástenné doplnky, ale nezabúdajte aj na opodstatnenie zrkadla a svetlé farebné odtiene, ktoré priestor opticky zväčšia. Vyššie zmienené doplnky by sa však mali nachádzať v každej kúpeľni, a to bez ohľadu na veľkosť jej rozmerov.