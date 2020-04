Bílá věž v Hradci Králové: významná atrakcia a jej zaujímavosti

Biela veža, alebo ak chcete Bílá Věž v českom meste Hradec Králové, je unikátnou stavbou a dominantou historického centra mesta. Hoci nie je biela, nesie tento názov podľa svetlého pieskovca z obce Boháňka. Hoci podobné veže bývajú zväčša súčasťou kostola, táto konkrétna je vežou so zvonicou, takzvanou kampanilou. Kampanila plnila svoj informačný a strážny účel. Sledovala okolie v rámci armádnych stráží, ale tiež ako požiarna veža a signalizačné miesto. Postavili ju za vlády cisára Maximiliána II. v rokoch 1574 až 1589 a pôvodne jej hovorili „Nová veža“.

72 metrov vysoká renesančná veža má vo vnútri 226 schodov ah zaujímavosťou je, že jej prvotnú výstavbu financoval ľud Hradca Králového. Stavali ju na etapy podľa toho, či bol dostatok financií a pracovnej sily. Napriek svojmu veku je vo veľmi dobrom stave a teší sa aj obľube turistov.

Obrátené ručičky na ciferníku

Podobne, ako má hradná hodinová veža v rakúskom meste Graz, aj tu je z rovnakých príčin hodinová ručička väčšia, ako tá minútová. Je to preto, že pôvodne ciferník obsahoval len jednu. Celkom stačilo zobrazovanie hodinovej ručičky, kým minútovú pridali až neskôr pri rozsiahlej rekonštrukcii hodinovej veže. Dodnes si však zachováva práve hodinovú ručičku ako tú výraznejšiu a väčšiu. Kto nepozná túto vlastnosť ciferníka a miestnu raritu, môže pochopiť ukazovaný čas ako nesprávny, prípadne si po overení skutočného času sám všimne, že sú opačne.

Srdce a hlas veže

Každá veža, ktorá slúžila pre signalizáciu, upozorňovanie a aj odbíjanie času v celých hodinách, potrebovala svoj hlas. V prípade Bielej veže je to zvon Augustin. Ten sa pýši mimoriadne veľkými rozmermi, veď má takmer 10 ton, široký je viac ako 2 metre a vysoký 1,69 metrov. Dodnes je tento zvon azda najväčším lákadlom celej veže, pokiaľ to pre návštevníkov nie je miestny výhľad siahajúci do veľkej diaľky. Zvon v roku 1509 odlial miestny zvonár Ondřej Žáček a pôvodne bol v drevenej konštrukcii osadený na cintoríne. No takto veľký zvon si vyžadoval oveľa zaujímavejšie umiestnenie, ktoré sa mu doprialo v roku 1581 osadením do zvonice “Novej veže”.

Foto: významný artefakt s poriadne veľkou váhou, zdroj foto: https://www.bilavez.cz

Vyzdvihnúť takto mohutný železný zvon si vyžiadalo niekoľko chlapov a náročnú prácu. Hradec Králové sa môže v každom prípade pýšiť tým, že v Bielej veži sa nachádza tretí najväčší zvon celej Českej republiky.

Bílá Věž z Hradce Králové ako turistický cieľ

Veža je obľúbeným turistickým cieľom. Jej vrchná ochodza je obľúbeným miestom pre sledovanie západu Slnka, ale tiež aj jeho východu, či nočných prehliadok. Aj v tomto priestore je nefajčiarska zóna, návštevníkov hore nevyvezie žiadne výťah, ale sú odkázaní na vlastné nohy a sústavu schodov. Je obľúbenou atrakciou, výstaviskom historických predmetov, prednášok aj niektorých podujatí pre deti. V súčasnosti z dôvodu obmedzení spôsobených koronavírusom je vstup do odvolania uzatvorený.

Jedno z turistických lákadiel je sklenený model veže s hodinami, aj vnútorným zvonom. Ceý model je vytvorený z jednej tony plochého brúseného skla a nasvietený aj vyleštený tak, že vyniká mnoho detailov a výbrusov.