Apple TV+ na rok zadarmo pri novom zariadení, lenže... chce kreditku!

Apple TV+ je jednou z alternatív čoraz viac silnejšieho Netflixu a HBO GO. Streamovacia televízia mala minulý rok veľké ambície, keď prichádzala na trh. Dnes však ponúka oveľa zaujímavejšie programy, vlastné filmy, seriály a zaujímavé herecké zastúpenie. V súčasnosti má čo ponúknuť aj v podobe seriálov See s Jasonom Momoa, Home Before Dark, Servant, Dickinson, Defending Jacov, alebo dokonca zaujímavý seriál The Morning Show v hlavných úlohách s Jennifer Aniston, Reese Witherspoon a Steveom Carellom.

Ak si zakúpite nové Apple zariadenie a prihlásite sa v ňom pod svojim Apple ID, systém vám automaticky ponúkne bezplatne na jeden celý rok Apple TV službu. Skvelý benefit, poviete si, až do chvíle, než ho chcete naozaj využiť.

Platobná debetná karta spojená s účtom nestačí

Pri pokuse zriadiť si službu, Apple vyžaduje údaje z kreditnej karty. To nie je problém. Chce ich mať uložené pre prípad, že uplynie celý rok a trinásty mesiac už má byť platený v bežnej cene. Vo svojom Apple účte a na svojom iPhone môžete mať peňaženku Wallet spojenú s platobnou kartou, no bude vám zrejme zbytočná. Apple totiž neprijíma debetné karty, ale len kreditné. Vyskúšali sme osem platobných kariet, ktoré sa nachádzali v jednej veľkej domácnosti a nešla ani jediná. Problém? Sme na Slovensku a bežne nám karty vydávajú debetné karty. Apple si ale v tomto prípade žiada kartu kreditnú.

Kreditná karta nie je debetná

Kým debetná karta je tá, pri ktorej sa míňajú peniaze vaše, kreditná karta je tá, kde sa míňajú peniaze kreditnej spoločnosti, či úverovej firmy a tie splácate. Akoby nás Apple nútil zaviesť si kreditnú kartu, ktorú v konečnom dôsledku ešte viac preplatíme vďaka úrokom. Kreditná karta nie je trendová záležitosť tak ako v Amerike. Najmä míňať vlastné peniaze je pre nás bežné a ťažko predstaviteľné je míňanie peňazí požičaných. Je zvláštne, že na tento problém neupozorňuje nič. Prijímanie len kreditných kariet znemožňuje zriadenie si ročnej služby bezplatne.

Avizovaný jeden rok zdarma sa teda nekoná. Akýkoľvek údaj služba neprijíma a neuloží, pretože spolu s oknom s vašimi údajmi je na jednom poli aj údaj o platobnej karte. Všetky údaje sa zmažú a môžete skúšať ich zadanie opätovne. Bez kreditnej karty to však možné nie je. Zvažovaný výber medzi HBO GO, Netflix a AppleTV+ tak v našom prípade ovplyvňuje neschopnosť prijať také karty, aké sa bežne na Slovensku vydávajú, hoci celé rozhranie vás oslovuje po slovensky. Nepomáha tomu ani podpora, ktorá neobsahuje absolútne nič, ani len slovko, tému, či bod, prípadne navigáciu, čo v prípade, ak… Už samotné znenie chyby je nedostatočné. Človek, ktorý ani nemá poňatia nič o tom, aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, vníma to svoje ako kreditku, ako je zaužívané v hovorovom jazyku.

„The payment card number you entered is not a valid payment card number.“ Je chybové hlásenie za všetky drobné. Stránky totiž tvrdia len toľko, že číslo platobnej karty nie je platným číslom platobnej karty. Nič viac. Stránky služby toto robia posledný týždeň, možno niekoľko mesiacov, ak nie rok. Napriek tomu, že platobná karta je platobnou kartou, je platnou a spolu s ňou aj všetkých sedem ďalších rôznych slovenských a českých bánk. Kde je ten Netflix?