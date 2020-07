Home office: Ako zvýšite vašu produktivitu pri práci z domu - Zaujímavé novinky ZN.SK

Možno ste o práci z domu donedávna ešte snívali aj vy, avšak situácia spôsobená koronavírusom vás veľmi rýchlo vyviedla z omylu. Pre mnohých z nás to bol veľkoplošný test našej produktivity, pretože mnohým chýbala sebadisciplína, motivácia a kontrola.

V skutočnosti ale tajomstvo vysokej produktivity v režime domácej kancelárie nespočíva v našej vôli. Je v súlade s niekoľkými jednoduchými pravidlami, ktoré dokážu zvýšiť našu efektivitu. A nakoľko nie je stále situácia ešte priaznivá, poďte sa na niektoré z nich spolu s nami pozrieť.

Vyčleňte si priestor a čas na prácu

Každá nútená prestávka je zabijakom produktivity. A ak ste si založili vlastnú spoločnosť a nemáte ešte kanceláriu alebo ste jednoducho nútení pracovať z domu, potom sa spravidla stávajú najčastejším dôvodom rozptýlenia rodina a priatelia. Preto všetkých vopred informujte o svojom pracovnom rozvrhu: kedy pracujete a kedy budete mať priestor na relax?! Hneď na začiatku si všetko naplánujte a vyčleňte čas a priestor na prácu. Ak si všetky dôležité podmienky nastavíte hneď na začiatku, bude sa vám pracovať lepšie.

Nezabudnite na dobré vybavenie pracovného „kútika“

Práca z domu v zásade a najčastejšie zahŕňa intelektuálnu prácu. To znamená, že väčšinu času trávite pri počítači. Takže bez ohľadu na to, v akom priemysle pracujete, v prvom rade investujte do dobrého počítača, telefónu a najpohodlnejšej ergonomickej stoličky, akú na trhu nájdete. V opačnom prípade sa NEbudete môcť správne sústrediť a pracovať.

Považujte to za dobrú investíciu a nie za plytvanie peniazmi. Ušetriť predsa môžete založením virtuálneho sídla firmy, nie na dobrom vybavení domácej pracovne.

Nastavte si pevné časové limity

Predpokladá sa, že človek sa môže sústrediť na vyriešenie jedného problému v priebehu 90 – 120 minút. Potom je už potrebná prestávka 15 – 20 minút, aby ste s obnovenou energiou zvládli ďalšie úlohy. Preto si rozdeľte svoj pracovný deň na 90-minútové obdobia, čo je časový úsek, počas ktorého môžete efektívne vyriešiť viac dôležitých problémov.

Vypnite upozornenia

Vypnutie upozornení na počítači a telefóne výrazne zvyšuje produktivitu. Ak preto potrebujete, často najmä na konci mesiaca, rýchlo a bezodkladne dokončiť svoju prácu, vypnite všetky digitálne zariadenia, ktoré by vás mohli rozptýliť a venujte sa tomu, čo vás živí.

Vyskúšajte sa podľa týchto odporúčaní riadiť a uvidíte, že sa vám bude v lepšej produktivite dariť!

