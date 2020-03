Ako správne vyhodiť zubnú kefku a zásady jej recyklácie

Zubnú kefku používame každý deň dvakrát. Jej životnosť je maximálne tri mesiace. Ročne teda každý z nás vyhodí približne štyri zubné kefky. Pretože sú z plastu, sú pomerne veľkou záťažou pre planétu. Ako sa môžete správať zodpovednejšie?

Plastové kefky s nylonovými vláknami. Ani jedno nie je práve ekologický materiál. Aj tak sa ale môžete správať zodpovedne ku prírode. Stačí kefku dobre vytriediť.

Hlavička do komunálu, rukoväť do plastu

Žiadne iné pravidlo neexistuje. Pokiaľ nemáte možnosť odniesť hlavičku kefky s nylonovými vláknami do zberného miesta pre nylon, potom nutne skončí v komunálnom odpade. Do plastu rozhodne nepatria. Rukoväť je celkom vhodným plastom pre recykláciu a preto je potrebné ju vyhodiť do plastu. Ako ale tieto dve časti kefky oddeliť? V bežnej domácnosti dobre poslúži napríklad nožnice na kurča.

U nás na Slovensku ale máme možností viac. Napríklad sa zapojiť do programu Kolokefka. V prípade kefiek Curaprox odnesiete kefky do niektorého z Curaprox Smile Shopov. Z použitých kefiek sa následne vyrábajú koše na triedený odpad do škôl.

Alternatívy plastových kefiek

Už od minulého roka rastie dopyt, ale tiež ponuka kompostovateľných kefiek, prípadne kefiek z prírodných materiálov. Prvým zástupcom na trhu boli kefky TePe Good. Kefka je z 98% vyrobená z materiálov biologického pôvodu. Zároveň veľmi dobre spĺňa požiadavky na správnu zubnú kefku. Teda že má rovné, husté a jemné vlákna. Bohužiaľ výrobca neuvádza, ako správne kefku vyhodiť. Preto musí skončiť v komunálnom odpade.

Popularitu si získavajú aj bambusové kefky. The Humble je značka, ktorá mala také kefky ako jedna z prvých. Avšak s nylonovými vláknami. Je tak nutné oddeliť hlavičku od rukoväti. Hlavička tak putuje do komunálneho odpadu a rukoväť na kompost.

Kompostovateľné kefky Biobrush obchody ponúkajú pomerne krátko a pritom sa stali veľmi obľúbenými. Ich rukoväť je kompostovateľná v priemyselných kompostoch a je teda nutné ju vyhodiť do bioodpadu. Na bežnom kompostovisku sa môže rozkladať viac ako rok. Kefka je ale veľmi príjemná na čistenie vďaka jemným a hustým vláknam.

Poslednými zástupcami je značka Curanatura. Ide o celé kompostovateľné kefky, ktoré majú rukoväť aj vlákna z bambusu. Za zmienku stojí aj to, že hlavička kefky je primerane veľká a vlákna sú rovná. Postarajú sa teda o zdravie úst a ľahko ich vyhodíte na kompost alebo do bioodpadu.

Autor: Andrea Ivaničová, www.nazuby.eu