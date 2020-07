Ako prať posteľné obliečky: robíte to správne? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Máte pocit, že periete obliečky správne? Nenechajte sa zmýliť. Pritom šetrným spôsobom zaobchádzania môžete svoje obliečky udržať funkčné dlhé roky a zároveň pomôcť svojmu zdraviu.

Pranie posteľnej bielizne sa nevypláca zanedbávať. V posteli trávime veľa času; potíme sa, zanechávame čiastočky kože a vlasy, čo môže viesť k tomu, že bielizeň začne zapáchať. Kvôli tomu by sme mali lôžkoviny prezliekať aspoň raz za mesiac. Účelom posteľnej bielizne je ochrana periny a vankúše, čo sú často kúsky, ktoré sa ťažko perú, dlho schnú a praním stráca svoje termoizolačné schopnosti. Ako prať posteľnú bielizeň tak, aby dlho slúžilo svojmu účelu?

ilustračná fotografia

Práca začína už počas nákupu

Možno to pre vás nebude prekvapenie, ale správna starostlivosť o obliečky začína už počas nákupu. Rada, aby ste vyberali čo najstarostlivejšie kvalitný tovar, znie možno fádne, ale do značnej miery vám uľahčí život. Bielizeň z kvalitnej látky s precízne strihanými a ušitými švy, znesie aj vyššie otáčky pranie a vydržia veľa rokov. Zásadná je ale informácie o zložení bielizne. Je na vás, aký si vyberiete materiál, ale spôsob údržby sa podľa neho dosť líšia. Preto bielizeň pred praním dôsledne vytrieďte podľa materiálu a ideálne aj farby.

Aké prípravky na pranie posteľnej bielizne použiť?

Pre posteľné obliečky je dôležité, aby bolo voňavé a mäkké. Preto sa nemusíte báť použiť na plákanie aviváž so svojou obľúbenou vôňou. Obvyklé sú sladké vône, ktoré ukolébávají k spánku. Aviváž zmäkčuje bielizeň tak, že ani nová bavlna neškriabe. Na pranie samotné použite prací gél. Vedľa pracieho prášku je vhodná varianta použitia pracieho gélu, ktorý sa lepšie rozpúšťa.

Ako prať posteľnú bielizeň z konkrétnych materiálov?

Stopercentná bavlna

Bavlnené obliečky majú veľkú výhodu, že je možné je prát při vyšších teplotách. To znamená, že sa bielizeň hodí alergikom a astmatikom, ktorí potrebujú zabiť roztoče a plesne v bielizni rastúca. Túto možnosť oceníte u detského obliečky. Prať môžete bavlnu väčšinou do 60 ° C (čo je teplota, pri ktorej umierajú plesne, baktérie i vírusy) a niektoré druhy dokonca aj do 95 ° C, avšak pranie na veľmi vysokú teplotu môže mať za následok blednutiu farieb. Žehlenie bavlny je možné na najvyšší stupeň. Rovnako ako o bavlnu sa môžete starať o damaškové obliečky. Damask je pevný materiál z najkvalitnejšej, husto tkané luxusné bavlny, ktorá vydrží dlhé roky.

Iné úpravy bavlny

Medzi bavlnenej látky môžeme radiť tiež flanel, krep a prírodné satén. Tieto látky je možné udržiavať rovnakým spôsobom, s tým rozdielom, že krep nie je nutné žehliť, pretože zo svojej podstaty nejde o krčivou látku. Flanel aj satén sa odporúča žehliť aj sušiť na druhý stupeň. Obyčajnú bavlnu môžeme žehliť aj na tretí stupeň (200 ° C).

Ľan

Ľan, hoci ide o prírodné vlákno, je trochu náchylnejší, ako bavlna. Pri praní na vyššie teploty sa môže zdrcnout a jeho farby vyblednú. Preto sa odporúča ľan prať maximálne na 60 ° C a žehliť na druhý stupeň. Odporúča sa tiež nesušiť ho v bubnovej sušičke.

Umelé materiály

Medzi syntetické materiály, z ktorých sa vyrába posteľná bielizeň, patrí mikrovlákno, mikroplyš a žerzej. Mikrovlákno znesie trochu vyššie teploty, než väčšina syntetických látok, teda aj do 60 ° C.

Trochu náchylnejšie je mikroplyš, ktorý sa perie naruby, maximálne na 40 ° C. V bubnovej sušičke ho sušíme na normálny stupeň a nie je nutné (vlastne ani žiaduce) ho žehliť. To isté platí aj pre mikrovlákno. Žerzej je síce bavlnené vlákno, ale s prímesou elastanu. Vyžaduje extra šetrné zaobchádzanie. Perie sa maximálne na 60 ° C, žehlí na najnižší stupeň a sušenie v sušičke sa dôrazne neodporúča.

Ako sušiť posteľné obliečky

Ako bolo spomenuté u väčšiny materiálov, sušenie v sušičke je možné, ba dokonca žiaduce, pretože posteľná bielizeň je tak veľké, že ak ho periete viac kusov, zaplní s prehľadom všetky sušiaky, ktoré v domácnosti máte. Výhodou sušenie v sušičke je, že sa bielizeň takto ošetrené nemusia žehliť.

Väčšina materiálov zvláda sušenie na strednej (normálne) stupeň. Rovnako ako počas prania je i sušenie doporučované naruby a so zapnutými zipsami. Sušiť môžete bavlnenej látky, mikrovlákno a mikroplyš. Neodporúča sa strojové sušenie ľanu a džerseja. V tomto prípade vám nezostane nič iné, než nechať látku usušiť voľne, na vzduchu. Najlepší spôsob je zavesiť lôžkoviny von. Nechajte ich však prevrátené naruby, aby farby nevybledli na slnku. Ideálne je prehodiť jeden kus látky cez niekoľko šnúr. Bielizeň uschne vďaka prúdeniu vzduchu rýchlejšie a nezostanú na ňom puky.

Zdroj obrázku: New Africa / Shutterstock.com