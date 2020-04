Ako napísať metre štvorcové, kubické s číslom hore a chemické značky dole

Jedna z najčastejších peripetií, ktoré nás čakajú pri vypracovaní projektov, návrhov, plánov a domácich úloh z chémie, sú spodné a horné indexy. Dolný index je pritom pomerne častý v chémii, kedy sa skrátka ani nezaobídeme bez správneho označovania čísiel v chemických vzorcoch. Je totiž rozdiel H 2 O a H2O. Správne bude jednoznačne len ten prvý tvar, kým ten druhý je značkou a všeličím, len nie chemickým vzorcom, ktorý bude vyžadovať náročný učiteľ chémie. Horný index používame pri znamienkach TRADEMARK, REGISTERED, alebo pri označeniach metrov štvorcových, či kubických. Povedzme, že objednávate drevo. To sa predáva na metre kubické, no pracovať s výkresmi, výpočtami, objednávkami a nevedieť, ako vyriešiť m3 do podoby m³ je problém. Ako na to?

Horný index:

Metre, či kilometre štvorcové a kubické, čiže malé čísla nad písmenom je možné použiť skopírovaním nasledujúcich slov a symbolov z metrickej sústavy: km³ m³ z nasledovných čísiel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Microsoft vyvíja dlhé roky Windows, mnoho inovácií, svetoví programátori riešia sto piatu aplikáciu pre koronavírus a dosiaľ nikto neprišiel na to, ako jednoznačne a s istotou prinášať do textových editorov horný index pomocou klávesovej skratky. Kým vo Worde funguje, v ďalších editoroch fungovať nemusí. Priamo vo Worde je finta, malá ikonka, ktorá rovno zobrazuje, aký index znamená. Postačí označiť číslicu, ktorú chcete posadiť hore a kliknúť na nasledujúcu ikonu.

Alebo stačí označiť slovo a stlačiť CTRL + 1 (číslo v číselníku nad TAB a písmenkom Q)

Symboly, ktoré sa priamo vytvoria už s posunom do horného indexu:

TRADEMARK ™ (TM) vytvoríte pomocou ALT + 0153

Dolný index:

Chémia a chemické zápisy chemických vzorcov nie sú ničím komplikovaným. Pre správny zápis potrebujete len napísať tvar v bežnej podobe s klasickými číslicami. Príkladom nech je kyselina sírová.

H2SO4

Označte si v takto napísanom slove číslo dva a stlačte kombináciu kláves CTRL + „=“. Znamienko rovná sa zníži dvojku na dolný index. To isté spravte na štvorke a získate podobu chemického vzorca rýchlo a bez nutnosti označovať, prepisovať, kopírovať a podobne.

H 2 SO 4

(pozor, webstránky ho správne nezobrazujú, no skopírujte si spodný index, vložte do svojho wordu a zobrazí sa správne)



Ak vám z akéhokoľvek dôvodu nejde vytvárať spodný index, skúste si číslo v spodnom indexe skopírovať z nasledujúceho riadku.