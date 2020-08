Ako konkrétne pomáha lego deťom v predškolskom veku?

O tom, že lego môže byť prospešné pri raste a vývine detí a pri získavaní nových vedomostí, vieme už dávno. Tento fakt si nikto ani nedovolí závažne spochybňovať. Nie tak známe sú však konkrétne fakty o tom, v akých presných oblastiach či aspektoch lego pomáha pri vývine dieťaťa v predškolskom veku. Našťastie, existujú štúdie, založené na reálnych skúsenostiach, ktoré dokumentujú konkrétne prínosy lega pre deti v predškolskom veku.

STEM

Science (Veda), Technology (Technológia), Engineering (Inžinierstvo), Mathematics (Matematika) – to sú štyri parametre, ktoré aj podľa vedcov rozvíja stavanie lega. Ak si zoberiete konkrétne technickejšie zamerané modely ako napríklad lego Technic, tak priamo na plániku lega uvidíte, že jeho poskladanie si vyžaduje základné technické myslenie. Pri deťoch v predškolskom veku nemôžete, samozrejme, očakávať pokročilé inžinierske, technické či matematické výzvy. Ale práve základy do neskoršieho života sú nesmierne dôležité a ak váš syn či dcéra raz bude úspešným inžinierom, resp. úspešnou inžinierkou, bude to možno aj vďaka legu.

Divergentné myslenie a rozhodovanie

Lego stavebnica nemá len jeden konkrétny postup, ako dospieť k želanému výsledku. Samozrejme, máte k dispozícii plánik, no k realizácii plánu a konečnému výsledku sa dieťa vždy dopracuje rôznymi spôsobmi. Preto skladanie lega rozvíja aj divergentné myslenie, čiže uvažovanie v rôznych rovinách, a taktiež rozhodovanie sa. Dieťa sa musí rozhodnúť, akým smerom sa pri skladaní stavebnice vydá. A práve správne rozhodovanie je v neskoršom živote veľmi dôležité.

Zlepšuje motoriku a priestorové myslenie

O tom, že stavanie lega zlepšuje malým deťom jemnú motoriku, nie je vôbec potrebné pochybovať. Okrem motoriky si dieťa môže pri skladaní lega zlepšiť aj priestorové myslenie. Je totiž nútené uvažovať v trojrozmernom priestore, čo je rozdiel, povedzme, oproti kresleniu. Aj toto je jeden z aspektov, v ktorých je lego pre deti priamo prospešné.

Zdroj obrázka: Kriengsak tarasri / Shutterstock.com