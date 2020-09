Achillova päta, alebo šľacha: pôvod slova aj diagnostika úrazu

Achillova päta je pomerne dobre zaužívaný pojem, ktorým označujeme jediné zraniteľné miesto. Bájny bojovník gréckej mytológie mal jediné miesto, ktoré by nepriateľovi nikdy nenapadlo zasiahnuť. Pomenovanie achillova päta sa používa ako časté prirovnanie k zraniteľným bodom, miestam, alebo vôbec najcitlivejším miestam. Na tele, v akomkoľvek systéme, vo vzťahoch. Zdanlivo dokonalý systém obrany môže mať jednu skrytú dieru, achillovu pätu, vďaka ktorej zraniteľnosti môže celý systém zlyhať. Je neuveriteľné, že sa toto prirovnanie používa v rôznych kultúrach moderného sveta po tisícročia dodnes a len vďaka zachovaným Homérovým dielam.

Príbeh z mytológie o Achillesovi

Pochádza z mytológie, spomína pritom bájného hrdinu Achillea, bojujúceho napríklad aj v bitke proti Tróji. Spomína ho slávny grécky básnik Homér ako syna morskej bohyne Thetis a kráľa Pélea, ako najvýznamnejšieho bojovníka Trójskej vojny v slávnom diele Iliada. Neohrozene a neporazene bojoval a nenachádzal premožiteľa. Údajne preto, že ho Thetis ako dieťa ponorila do rieky Styx nachádzajúcej sa v podsvetí. Tým sa stal nezraniteľný… až na jediné miesto na jeho tele. To jediné, za ktoré ho matka držala, keď ho do rieky ponárala a to jediné nebolo v rieke ponorené. Achillova päta. Achilleas zomrel po zásahu šípom, ktorý vystrelil trójsky princ Paris. Na konkrétne miesto pritom šíp nasmerovala sila boha Apollóna.

Bolesť nad pätou – achillova šľacha z medicínskeho hľadiska

Achillova päta, správnejšie ide o achillovu šľachu (tendinitis achillea), sa nachádza priamo nad pätou v miestach slabšieho prekrvenia. Táto šľacha spája lýtkovú svalovinu s kosťou päty a jej úlohou je mimoriadne dôležitá pohyblivosť spodnej končatiny so svalovinou – funkcia chôdza, držanie tela pri státí, zdvíhanie končatiny a pod. Zraniť ju je možné pri športe, úraze, nehodách, aj páde.

Rozlišujeme zápal a prietrž. Pri zápale je možné liečbu riešiť zmenou obuvi, liečivami a pokojom pre chodidlo. Jej prietrž nemusí byť vždy vidieť už na prvý pohľad. Môže ísť o úplnú, alebo čiastočnú. Zväčša si vyžaduje operáciu. Prejaví sa čoskoro hematómom a opuchom. Sprevádzať ju môže deformácia kože a svaloviny v spodnej časti lýtka.

Postihnutý prietržou nie je schopný chôdze. Absolútne, alebo len s veľkými ťažkosťami. Sprievodná bolesť môže byť rôznej intenzity. Zásah šípu do Achillovej päty teda bojovníka paralyzuje a bežného človeka reálne odstaví a položí k zemi. Patrí medzi najkomplikovanejšie úrazové zranenia šliach. Liečba a rehabilitácie môžu trvať až 12 mesiacov.

Fotografia z operácie: kliknite pre zväčšenie. Zdroj: pixabay

Rýchly test poranenia achillovej päty – Thompsonov test

Na identifikáciu poranení achillovej päty sa používa Thompsonov test (hoci autorom je Simmonds). Pacienta s podozrením na poranenie päty požiadajte, aby sa postavil na kraj postele, alebo na vyvýšené ploché miesto tak, aby spodnými nohami (píšťalami) a kolenami stál, ale chodidlá vyčnievajú z okraja postele. Chodidlá musia byť voľné, vo vzduchu, bez obuvi.

Zdravá noha a zdravá achillova päta sa prejaví pohybom chodidla, ak jednou rukou stlačíte svaly na lítku (zadná časť spodnej nohy, tzv. sval musculus gastrocnemius). Približne 10 centimetrov od kolena. Chodidlo je vďaka achillovej šľache sťahované. Táto reakcia sa však neobjavuje, ak je achillova šľacha pretrhnutá. Chodidlo zostáva bez pohybu. Rovnaký pohyb urobte aj na druhej nohe a ak sa reakcia líši, pravdepodobnosť na toto zranenie je vysoká.

Ďalším testom je Matlesov test, kedy pacienta položíte na brucho, v kolenách pokrčí nohy dohora a chodidlami smeruje k stropu. Pri pohľade na chodidlá sa odlišujú, poranená noha môže smerovať neprirodzene do strany. Ide o pozorovací test, kedy nie je nutné žiaden tlak, stláčanie a pod. Vhodnejší napríklad pri komplikovanejších úrazoch a

Rizikové faktory, skupiny, či príležitosti pre zranenia

Ochorenia úrazové alebo degeneratívne môžu postihnúť rôzne skupiny ľudí. Tie úrazové športové sa týkajú najmä profesionálnych športovcov, ktorí zvýšia výkon, alebo sa dostanú do ťažších podmienok. V rámci športu sa však zranenia najväčšej šľachy v ľudskom organizme týkajú najmä nešportovcov, ktorí sa v určitom momente bez tréningu a pravidelnej činnosti rozhodnú podať mimoriadny výkon. Napríklad pre oslnenie ženy, predvedenie pred priateľmi, alebo neplánovane hre s deťmi, na firemných akciách, alebo raz ročne na priateľských stretnutiach. Sú to aj tí, ktorí začínajú vo fitness centre s náporom na chodidlá.

Domáca liečba prietrže neexistuje. Je nevyhnutný lekársky pohľad, prípadne zákrok úrazovej chirurgie.