5 typických klišé akčných filmov, ktoré filmári radi používajú

Podarilo sa vám niekedy knokautovať súpera jednou ranou? Že nie? A v televízii to pritom vyzerá tak jednoducho. Rovnako ako veľa ďalších vecí, s ktorými by sme sa reálne stretli len ťažko. V akčných filmoch sa ale objavujú tak často, až sa z nich stalo tak trochu klišé. Pozrime sa na päť najčastejších, ktoré nás stále neprestávajú baviť.

1. Bitka sa občas strhne len preto, že ju chceme vidieť

Aj keď asi najikonickejšia filmová bitka je tá, ktorá sa nestala… Reč je samozrejme o scéne z káhirského trhoviska vo filme Indiana Jones: Dobyvatelia stratenej archy. Keď sa Indy po vyčerpávajúcej šarvátke so skupinou záporákov stretne s obrovským mužom s ešte väčším mečom, jednoducho ho zastrelí. Podľa scenára mal nasledovať dlhý súboj, ale Harrison Ford bol chorý a necítil sa dobre, tak sa rozhodol improvizovať. To je ale skôr výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo… Akčné filmy sledujeme hlavne preto, aby sme sa pozreli na poriadnu bitku. Či už to dáva zmysel vzhľadom k zápletke alebo nie, hlavné je, keď vzduchom lietajú päste, kopance, guľky, meče alebo napríklad katany.

2. Sklo je na to, aby sa rozbíjalo

Výklady, okná, čelné sklá áut, zrkadlá, poháre a fľaše alebo občasné akvárko… Skrátka črepiny musia lietať všade, kadiaľ správny akčný hrdina chodí. Sklo je najlepšie na preskakovanie, prepadávanie a občas je ním potrebné niekoho prehodiť. Že sa sklo tak netriešti a tabuľka by skôr vypadla celá? A zranenie by bolo vážnejšie než jedna ranka na spánku? To nevadí, hlavne, že je to efektné. Keby sme chceli hodinu fyziky, nebudeme sa pozerať na akčný film. Kto by si v tejto súvislosti nespomenul na jeden z najlepších kaskadérskych kúskov 80. rokov, kedy Bruce Willis ako John McClane vo filme Smrtonosná pasca zoskočí na požiarnej hadici, aby následne rozstrieľaným oknom vletel do budovy a zachránil sa tak pred ohromnou explóziou.

3. Každý dobrý tréner má v rukáve veľa životnej filozofie

Pravá cesta bojovníka začína u staršieho majstra, ktorý je na svojho žiaka správne tvrdý, aj keď toho veľa nenahovorí. Teda s výnimkou situácií, keď len tak mimochodom povie veľké životné pravdy a lekcie z filozofie. Každý žiak, ktorý sa chce dostať až na vrchol a chce sa stať skutočným hrdinom, musí potlačiť ego a pochopiť vlastnú podstatu. Správny majster ho preto musí zásobiť všetkou múdrosťou, ktorá by sa vošla do koláčika šťastia, ale pre víťazstvo v blížiacom sa zápase je bez pochýb nutná.

4. Vybrať si z tela guľku a zašiť rany je brnkačka

Čo najdôležitejšie nás naučili akčné filmy? Nezáleží aký projektil a kam si našiel cestu, stačí trocha alkoholu, handra, šitie, zatnúť zuby a ranu po guľke si jednoducho ošetríme sami. Väčšinou vás aj tak trafia do ramena a to v rámci žánru nič nie je. Aj keď realita by asi bola iná… Ale to nás nemusí trápiť, môžeme si aj naďalej predstavovať, že keby na to prišlo, zvládneme to bez žmurknutia oka. Aspoň dovtedy kým sa zase neporežeme o papier, ale to určite len bolí viac.

5. Najlepší tréning je ten, čo nedáva zmysel

Ako by ste trénovali na zápas v boxe? V telocvični, v rukaviciach a s boxovacím vrecom? A čo tak skôr niekde v džungli, pod vodou, niekto by po vás hádzal kokosové orechy a väčšinu času by ste sa snažili urobiť rozštep? Alebo aspoň na špinavom dvore niekde za garážou. Tam môžete aspoň zdvíhať pneumatiky alebo hádzať tvárnice. Techniku úderov vám to síce nezlepší, ale určite sa na to lepšie pozerá a o to ide až na prvom mieste.

Máte náladu vychutnať si poriadnu bojovú zábavu? Tak si v nedeľu 2. augusta o 20.15 zapnite televíznu stanicu AMC a pozrite si príbeh tínedžera Jakea Tylera, ktorý narazil na známeho bitkára Ryana a musí sa mu postaviť vo filme Nikdy to nevzdávaj. Na akčné filmy sa na AMC môžete tešiť každú augustovú nedeľu.