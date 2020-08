Situácia na hraniciach s Chorvátskom sa komplikuje pre vyhlásenia

Takzvané návaly turistov na hraniciach Chorvátska so Slovinskom spôsobujú aktuálne ťažkosti s odbavením. Naše zdroje hlásili 6 hodinové zdržania, iné médiá dokonca uvádzajú až 12 hodinové zdržania. Návaly vozidiel s turistami spôsobili vyjadrenia európskych krajín, ktoré odporúčajú do Chorvátska necestovať. Dôvodom je zvýšený počet infikovaných koronavírusom Covid-19. A to aj napriek tomu, že zvýšený počet infikovaných hlásia aj mnohé iné krajiny Európy a prípady v Chorvátsku nie sú skutočne rapídnym nárastom ohrozujúcim dovolenkové destinácie.

ilustračná fotografia Chorvátska.

Slovinsko či Rakúsko neodporúčajú vycestovať do Chorvátska

Obavy zo zavedení obmedzení a karanténnych opatrení prinútili dovolenkárov ukončiť svoje dovolenky skôr. Nové obmedzenia zaviedlo aj Rakúsko. Autá, ktoré prichádzajú do Rakúska a končia v Rakúsku, musia byť evidované. Pasažieri zaevidovaní ako tí, ktorí z prišli z Chorvátska cez Slovinsko. Vozidlá, ktoré len prechádzajú boli rovnako evidované, no pre zlyhávania a takmer úplne zastavenie pohybu na hraničných priechodoch bolo nutné zaviesť len občasné námatkové evidencie tranzitných vozidiel. Mimo obmedzenia v Rakúsku a Slovinsko boli podobné vyjadrenia vyhlásené aj v Taliansku a o určitých obmedzeniach sa hovorí aj v Nemecku.

Ich dôsledky veľmi rýchlo začali pociťovať majitelia penziónov, apartmánov a služieb. Neprehliadnuteľná masová hystéria zapôsobila aj na slovenských a českých dovolenkárov. Napriek dobrej informovanosti, prístupu internetu, médií, nie je totiž pre každého jasné, či sa nebudú opakovať aj naše krajiny v podobných vyjadreniach a obmedzeniach ako tie nemecky hovoriace štáty so Slovinskom a Talianskom.

Chorvátsko otvorené, ale dokedy?

Chorvátsko, ako obľúbená destinácia Slovenských turistov, nie je stále do dnešného dňa v žiadnych odporúčaniach vlády označené za nebezpečnú krajinu, alebo krajinu s obmedzeniami. Takzvané slovenské more sa sprístupnilo mnohým slovenským rodinám a umožnilo niektorým cestovným kanceláriám prežiť. Alebo sa aspoň pokúsiť prežiť. Akékoľvek uzávery a obmedzenia spojené s pobytom v Chorvátsku v tejto chvíli môžu poškodiť nie len chorvátskych poskytovateľov ubytovania a služieb, zasiahne aj agentúry a cestovky, ktoré si sľubovali od uvoľnených pravidiel záchranu v poslednej chvíli.