Zrušený roaming v celej Európskej únii, na pláži na internete

Už v lete 2017 sa budeme môcť pripojiť na internet už aj v zahraničí. Zrušený roaming sa po niekoľkých rokoch príprav stane čoskoro realitou pre užívateľov operátorov v Európskej únii. Nebudeme sa musieť báť už od 15. júna používať naše mobilné paušály aj v zahraničí.

Neprečerpané dáta a minúty sa tak naďalej budú čerpať hneď po prekročení hraníc a nepôjde tak o dáta a volania navyše nad rámec svojho programu, ako to bolo doteraz. V realite sa tak nezmení nič, pre mobil a mesačné balíčky, či kredit, by to tak malo naďalej vyzerať, akoby ste boli doma.

Čo to prinesie zrušený roaming v zahraničí?

Na pláži v Chorvátsku, či v Taliansku budeme môcť surfovať na internete v rámci slovenských dátových balíčkov. Má to aj svoje nevýhody. Viac Slovákov bude online aj tam, kde majú odpočívať a užívať si krajinu, či prostredie. Pochopiteľne však budeme môcť byť pripojení, mať na blízku priateľov, komunikovať a niektorí aj pracovať.

Zrušený roaming a špekulanti

Pri podobných novinkách sa objavia aj vynaliezaví špekulanti. Mohlo by sa totiž zdať, že sa bude dať získať paušál v inej krajine a používať ho na Slovensku. Predsa len, naše dátové balíčky sú stále príliš drahé a za internet stále platíme priveľa. Pravdou je, že sa majú údajne na niečo také pripravovať všetci operátori. Tí majú rozoznávať, či ide o používanie čísla v rámci cudziny v rámci dovolenky, alebo dlhodobo, čo by malo viesť k zvýšeniu cien pre daného používateľa. Majitelia zahraničných čísiel by dokonca mohli vyvolať rozruch a neistotu telefonovať, alebo dvíhať takéto čísla. Výhodné zrušenie roamingu môže byť pre všetkých Slovákov, ktorí neustále každý deň prechádzajú medzi Bratislavou a Hainburgom, Wolfstahlom, alebo medzi maďarskou Rajkou, až ku Dunakiliti. Alebo pre Slívákov, ktorí neustále dochádzajú do Třinca, Karvinej či Ostravy do práce alebo školy. Do akej mieri budú títo braní ako „špekulanti“ je otázne.