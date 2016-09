Žiaci na školách sú vybavení čoraz viac: nie len mobily a tablety

Dnešní rodičia ak vypravujú svoje deti po prvý krát do školy, spomínajú, neraz len matne, aký bol prvý deň u nich. Dodať pocit vyššieho levelu a pokroku dieťaťu hneď na začiatku, nech nevníma školu len ako zlo, ktorým sa vyhrážali všetci na okolo (tvrdeniami typu: „veď len počkaj, v škole si toto nedovolíš!“ či „škola ta naučí“), je dôležité.

Keď však príde dieťa domov smutné, lebo je jediné, čo nemá vlastný mobil, niekde nastala chyba. (foto je len ilustračné)

Deti hľadajú zásuvky pre nabíjačku

Dnes je doba, kedy si skrátka musíme zvykať na celkom iné nároky, potreby a spôsoby. Deťom zvonia telefóny už v prvej triede. Elektrické zásuvky sú obsadené nabíjačkami, niektoré donesú aj tablet. Veď reklamy tvrdia, že deti tablety aj notebooky do školy potrebujú. Veď samozrejme, tieto slogany platili aj za mojich školských čias. Vtedy stačila šunka s neopakovateľným Windows 98SE u suseda s tlačiarňou a aj to raz za polrok… dnešné deti cítia obavy, že prípadnú nudu nebudú mať čím zahnať. A aj bez školskej wifiny ten tablet jednoducho prinesú.

Mobil už je pár rokov štandard

Mobil má svoje výhody. Rodič sa dovolá, dieťa v prípade potreby tiež. Vyžiadal si však mnohé pravidlá, ktoré školy upravili pre zvýšený počet zariadení… nuž a ak je dieťa závislé od statusov na facebooku, dnes učiteľkina zásuvka nezhltne mobil tak jednoducho. Hlavne ak ho tvrdý tatko spláca aj s paušálom. Učiteľka Boženka to myslela možno dobre. Ale starý spôsob – vrátiť na konci školského roka – dnes rozpúta pokojne súdny spor.

Disciplína u detí

Aby sa nemuseli do školy volať rodičia… aby deti zostali zdravé… nenapomínané a nie v negatívnej pozornosti školy, chce to prísne inštrukcie naučené z domu. Slová sú však neraz zbytočné lebo keď osem spolužiakov čekuje fejsbučik počas výtvarnej výchovy, prečo by mal ten váš krpec príkladným odolnosti a slušnosti?

Rozdiely sú viditeľné

Deti nenosiace zariadenia do školy môžu mať jednoduchší život, či viacero výhod. Na druhej strane sa tým odlišujú. Či v záujme rodičov chrániť dieťa, alebo z dôvodov sociálnych, vždy je dieťa bez mobilu outsiderom, ak nemá v kolektíve čo lepšie či zaujímavejšie ponúknuť. Priepasť sa zväčšuje ak už v prvom stupni nemá žiak vedomosti o značkách a fungovaní mobilu. Následne pôsobí dojmom zaostalého a nezaujímavého. To môže mať za následok ďalšie psychologické problémy a spôsobuje ich len technologický pokrok a dostupnosť tohto pokroku. Dopad je rôzny podľa školy a rozsahu tých lepšie vybavených detí. Zobrať pre ne notebook, PSP, drahý iPhone, či iné zariadenia dnes nieje žiadny problém.

Dnes ktokoľvek prepašuje hocičo

Kedysi by si rodičia všimli ak by tlačili do tašky celu krabicu s monitorom či 20 kilogramový notebook. Brať to všetko do školy je z ďalšieho pohľadu stále kredit navyše. Získať sympatie ostatných, zaujať ich, ukázať ostatným že je niekde mimo, alebo že naopak je jedným z nich. Ak ale v kolektíve vášho dieťaťa nebadať problémy spôsobované rozdielmi, patríte medzi tých, ktorí majú život o niečo jednoduchší… hlavne samotný školák.

Na vec som sa dovolil pozrieť okom bývalého učiteľa, teda človeka, ktorý videl, riešil, vnímal a vlastne aj sám na vlastnej koži zažil príchod mobilov z pohľadu žiaka samotného. Už aj také primitívne tamagoči bolo technickým výdobytkom doby a kto ho v určitom roku nemal, bol žiaľ triedny, či dokonca školský looser. A kto zohnal aj iné, ako len to bieložlté kurča, bol na krátku chvíľu “kráľom”. Školského dvora.