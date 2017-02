Emailová zbierka pre chorého Sebastiana s rakovinou je podvod

Na slovenskom internete sa od rána 8. februára v plnej sile šíri podvodná zbierka v ktorej je zneužitý chorý chlapec z Austrálie. Údajná rodina Vaškových na Slovensku rozposiela veľké množstvo emailov rôznym ľuďom a vymysleným príbehom o chorom Sebastianovi žiadajú ľudí o malú pomoc. Uvádzajú dve čísla účtu s požadovanou sumou 20 EUR. Keďže na Slovensku polícia nekoná pri takto malých sumách, celý podvod môže beztrestne fungovať už niekoľko mesiacov, či rokov. Minimálne niekoľko mesiacov sa však očividne niekomu darí zarábať na nešťastí iných.

Zúfalá výzva rodičov na pomoc chorému Sebastianovi

Množstvo Slovákov, firiem, organizácií, zákazníckych liniek, registračných emailov a jednotlivcov dostalo prosbu o pomoc pre zúfalú rodinu Vaškových. Nenájdete o nich žiadnu zmienku nikde na webe. V emailovej správe sa nachádza fotografia trpiaceho dieťaťa a vy máte pocit, že je vašou povinnosťou pomôcť niekomu, o koho sa tento štát nepostará. Protipolitické nálady sú večne živé. Dokonca na nás môže zapôsobiť podoba textu, ktorý zúfalá mamička uvádza. Ak by aj nejakým zázrakom poplietli fotografie, nesedí oveľa viac vecí. Zbierka zaváňa podvodom a žiaľ, nakoniec ním aj je.

email je posielaný ako newsletter, nie osobná správa

je tak evidentné, že ide o zhromažďovanie väčšieho počtu adries, čiže čoskoro tak môžu udrieť znova, kým svoju adresu neodhlásite, možné to je.

email je odoslaný z adresy Kristína Vašková <kristina.vaskova32@gmail.com>, hoci v skutočnosti bol poslaný cez server sendgrid.net

Emailom sa šíri nasledovný text:

Pomôžte zaslaním príspevku na jeden z účtov:

SK39 0900 0000 0051 1576 0192

SK95 1100 0000 0029 3214 1857

Krátky príbeh môjho malého statočného Sebastiána…

Sebastián ťaží zo svojho života naozaj maximum a svojím nekonečným úsmevom rozžiari každého, kto sa naňho pozrie. Zo všetkého najviac miluje keď môže byť so svojou milovanou rodinou, keďže jeho život nebol vôbec ľahký.

Keď mal Sebastián len 4 mesiace, diagnostikovali mu rakovinu mozgu, ktorá býva v takom nízkom veku väčšinou smrteľná. Lekári tvrdili že mu ostáva len niekoľko týždňov života. Nuž bolo to pred vyše tromi rokmi a jeho úsmev z tváre len tak nezmizol.

Skúsili sme 9 mesačnú liečbu intenzívnou chemoterapiou v nádeji že mu kúpime aspoň nejaký drahocenný čas so svojou milovanou rodinou. Keď prerušili chemoterapiu kvôli jej nepriaznivým účinkom, Sebastián sa dostal do kritického stavu a musel byť urgentne hospitalizovaný. Podstúpil niekoľko operácií prekonal aj viacero smrteľných infekcií kvôli ktorým ho držali mesiace v nemocnici. Posledný rok už Sebastián trávil väčšinu času doma, ale vyžaduje si neustály dohľad a starostlivosť 24 hodín denne.

Sebastián v nemocnici

Sebastián nemôže rozprávať a prišiel o zrak. Celý jeho centrálny nervový systém je dezorientovaný. Niekedy z ničoho nič začne zúfalo kričať a udierať hlavou, je to čim ďalej ťažšie. V noci často vracia a jeho telo odmieta príjmať tuhú potravu, môže jesť jedine cez slamku. Stravovanie je čím ďalej zložitejšie a zložitejším až tak, že niekedy musí byť na sedatívach.

A to si vyžaduje veľmi rozsiahlu a drahú terapiu.

Ja a môj manžel Igor sme Sebastiánovi neustále bok po boku a pomáhame mu bojovať proti tejto krutej chorobe na každom kroku. Každý deň sa snažíme uveriť že raz prídu dobré časy a zabudneme na to peklo čo prežívame. Životy celej našej rodiny sú v stávke. Igor musel dať výpoveď z práce pretože Sebastián si vyžaduje neustále viac a viac starostlivosti. Obklopujeme ho šťastím, radosťou a láskou, pretože ho milujeme a teraz to potrebuje najviac.

Sebastiánove posledné vyšetrenia ukazujú, že rakovina opäť pokračuje. Lekári nepredpokladajú že bude žiť dlho. Počuli sme to už pred tým a dúfame že Sebastián bude vzdorovať osudu a spoločne budeme pokračovať v tomto krutom boji. Aj keď jeho život v poslednej dobe nebol vôbec ľahký, chceme len aby zostal s nami a bol šťastný.

Rodina Vaškových

Posledný mesiac sa Sebastiánov stav rapídne zhoršuje. Niekedy sa dusí a prestáva na malú chvíľu dýchať. S manželom sme už vyčerpali všetky naše zásoby a podpory aby sme prežili posledné tri roky, už môžeme len držať rodinu pokope a poskytovať Sebastiánovi toľko šťastia a lásky, koľko len zvládneme. Potrebujeme urgentne zaplatiť terapiu ktorá je jediná šanca ako predĺžiť Sebastianovi život. Stojí vyše 20 000€ a zahŕňa 12 mesiacov intenzívnej domácej liečby a špeciálnej liečby v Českej Republike. Potrebujeme aj peniaze na dochádzanie, stravovanie a život v tejto ťažkej chvíli.

Preto sme založili túto finančnú zbierku na 30 000 €, aby sme mohli zaplatiť terapiu, ktorá zabezpeči Sebastianovi dlhší život.

Približne 20€ pomôže Sebastiánovi prežiť o deň dlhšie. Pomôžte nám a našemu milovanému synovi, pretože nikto nevie koľko času mu ostáva…

Ďakujeme všetkým za podporu.

Pomôžte zaslaním príspevku na jeden z účtov:

SK39 0900 0000 0051 1576 0192

SK95 1100 0000 0029 3214 1857

s Pozdravom, Rodina Vaškových

Kristína Vašková | kristina@vaskova.world

Odhlásiť odber | Webová verzia

Zaujímavé fakty:

Fotografie v prílohe správy sú kradnuté – kopírované a teda falošné

Doména z emailu vaskova.world je písaná na francúzsky subjekt

Emaily rozposiela hromadná služba, kde je ich možné dokonca odhlásiť

Google neeviduje žiadny záznam o chorom Sebastianovi, ani rodine Vaškových, ani o spojitosti s rakovinou, či zbierkou. Ak sa rodina naozaj snaží, už dávno mohla spolupracovať s hociktorou nadáciou, programom, Srdcom pre deti, Rozborilom, Ľudia ľuďom, kde by o danom prípade informovali. Prípad je celom neznámy a je uvádzaný len v emailoch.

„zbierka nie je zbierkou, ale výnosný podvod“

Zneužitý chorý chlapec a fotografia z roku 2013

Chlapec na fotografii pochopiteľne naozaj existuje. Nevolá sa však Sebastian, ale Bede Darch a nejde o jeho aktuálny stav. Podľa emailu sa jeho stav rapídne zhoršuje, avšak tento stav sa nezmenil už od emailu poslaného v jeseni minulého roka. Príbeh skutočného chlapca, ktorému diagnostikovali vo veku 4 mesiacoch nádor na mozgu zasiahol svet ešte v roku 2013. Pohľad na trpiace dieťa s hadičkami pri tele je ťažký, o to viac, ak ste rodičom rovnako starého bábätka. Psychológia vtedy vie konať a človek má chuť pomôcť zúfalým rodičom.

Skutočný príbeh chlapca menom Bede Darch a skutočná zbierka – https://www.gofundme.com/wishesforbede

Blog s príbehom tohto chlapca – https://teambede.com/2013/05/

Článok s mamou tohto chlapca: http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/babies…

Originálny príbeh je však len skopírovaný a pretvorený do svojej podoby podvodníkom, ktorý uvádza čísla účtov. Banka, v ktorej sú vedené, by mala byť schopná uviesť, kto je ich majiteľom. Na to by však bolo nutné spojiť všetkých podvedených, aby dosiahli minimálnu hranicu trestného činu, aby sa tým vôbec polícia zaoberala.

Akékoľvek zneužívanie iných chorých detí pre vlastné obohatenie nemožno nazvať slušným, legálnym a už vôbec nie zdravým. Takáto zbierka je o to zvrátenejšia, že sa na nej podieľa niekto zo Slovenska. Neľudské, odporné až neuveriteľné správanie niektorých ľudí už pritom vôbec neprekvapuje.

Hlavičku a vzhľad podvodného emailu zverejnilo Hoax.sk

Pripravil Dávid a Tomáš, v spolupráci s Ivetou, ďakujeme