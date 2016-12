Ako zabaliť darček pod stromček a neurobiť to obyčajne?

Pod vianočným stromčekom sa to u niekoho bude hemžiť darčekmi, u niekoho menej. Ich balenie si vieme odbiť umiestnením do peknej škatule, nalepením mašle na pôvodné balenie, alebo hodením do peknej tašky. Aj takto si to vieme skrátiť na čo najmenej práce. Ak sa ale poctivo venujete baleniu darčekov bežným baliacim papierom a nestačí vám to, ide to aj viac kreatívnejšie.

Ako zabaliť darček inak?

Nový zaužívaný pojem DIY, ktorý znamená Do it yourself – Urob si sám, je len nový názov pre niečo, čo poznáme odjakživa. Akurát to DIY je heslo a hashtag modernej doby. Každý kreatívny človek vie prísť na spôsob, ktorý je originálny a zaujímavý. Zabaliť darčeky sa tak dá v podstate do čohokoľvek a na človeku závisí, ako to bude vyzerať. Spojili sme niekoľko inšpiratívnych videí, ktoré majú najmä inšpirovať. Videami nikto nechce povedať, že nemáte fantáziu, no správne nakopnúť nemusí byť zlé. Nie všetky darčeky od vás musia byť jedinečné. Zabaľte inak hlavne ten najväčší a najdôležitejší darček. Urobte to pre niektorý z nasledovných dôvodov:

Prekvapiť niečím, s čím obdarovaný nepočíta

Prekvapiť niečím, čo doteraz možno ani nevideli

Upozorniť, že ten darček má ísť ako „to najlepšie nakoniec“

Urobiť z rozbaľovania zážitok, alebo len neobyčajnú udalosť

Inšpiratívne videá: