Skutočná ropa vyvierajúca zo zeme, rarita v kysuckej obci Korňa

Z geologického hľadiska výnimočnú raritu majú na Kysuciach v obci Korňa. Zo zeme tu vyviera ropa. A hoci nejde o množstvo, ktoré by mohlo z Kysúc vytvoriť nový Texas, má predsa niekoľko vlastností, pre ktoré si zaslúži našu pozornosť. V prvom rade nepochybne preto, že podobných miest nie je nikde na okolí viac a tiež preto, že sa viaže aj k miestnej histórii. Korniansky ropný prameň, alebo ak chcete ropný výver, je chránenou prírodnou pamiatkou a sami sa jeho propagácii venujeme už niekoľko rokov. Je čas, aby sme si ho pripomenuli aj priamo na ZN.SK.

Korňa a jej rarita

Obec Korňa je známa svojou prírodou, pokojným životom, polohou blízko Turzovky, ktorá je mimochodom celoslovensky známa aj pre pútne miesto Turzovka – Živčáková. Mimo niekoľko príjemných možností ubytovania v súkromí a miestnych hudobníkov tu nájdete aj spomínanú prírodnú pamiatku, ktorá na Slovensku nemá konkurenciu. Jej využívanie je známe už z minulosti. Miestne ženy si v prameni namáčali handričky a ropu načerpávali do nádobiek, aby mohli olejnatou látkou svietiť, či prikurovať. Mazľavý olej inak využitie nenachádzal. Ropa však nie je jediným prírodným bohatstvom, ktoré o sebe dalo vedieť. Objavili tu aj ložiská zemného plynu, avšak jeho výraznejšia ťažba by nebola rentabilná. Preto existuje zámer využívať ho aspoň pre účely obce a na vykurovanie. Hoci v minulosti existovali snahy spustiť reálnu ťažbu ropy na Kysuciach, prieskumy zhodnotili, že nemá dostatočné minerálne vlastnosti a najmä množstvo ropy v ložisku, pre ktoré by sa dalo uvažovať o ťažbe. Kysuce po ekonomickej stránke na ťažbe nezbohatnú, no aspoň im zostane chránená príroda a samotná pamiatka aj pre ďalšie generácie. Aj po desaťročia svoj tvar výver zásadne nemení.

Návšteva ropného prameňa

Navštíviť ropný prameň môžete kedykoľvek počas dňa. Je prístupný bez závor, plotov, alebo akýchkoľvek obmedzení. V prvom rade je nutné sledovať značenie v obci, ktoré by vás malo navigovať na menšie parkovisko pri miestnom potoku, kde môže byť záchytným bodom aj miestna lávka. Prechodom cez cestu a ďalej pár metrov nájdete cestu nahor, ktorá sa po pár domoch mení na poľnú cestu. Len pár minút chôdze vás potom delí od miestneho dreveného plota a tabule upozorňujúcej na štátom chránenú prírodnú pamiatku. Zhruba niečo vyše metra široké ložisko ropou nasiaknutej pôdy viditeľne prechádza do odtoku a jarčeka, v ktorom odteká ropa ďalej až dole do potoka. Tento tok je slabý, nepatrný. Inokedy viditeľný oveľa viac.

Ropa občas vyviera s väčšou vervou s viditeľným bublaním a prietokom, inokedy pôsobí nečinne. Tak ako aj pri iných prírodných pamiatkach, aj tu sa očakáva od návštevníkov, že miesto zachovávajú neznečistené ľudskou činnosťou, odpadkami, alebo akoukoľvek snahou vlastnej úpravy tohto miesta. Miesto je verejne prístupné a patrí medzi rarity, ktoré sú síce zvláštne, no je veľmi ľahké ich obísť a bez povšimnutia.

Podobné miesta, kde možno nájsť zo zeme vyvierať ropu, alebo unikať plyn, sa darí v zahraničí výrazne propagovať a lákať na ne aj turistický záujem. Kysucké nálezisko vzniklo vďaka fosílnym látkam hlboko v zemi, zloženej z pieskovcov a bridlíc. Tie sú pritom často zdrojom podobných prírodných javov. S pieskovcom a geologickým vývojom sedimentárnych hornín súvisí aj iná miestna rarita, pieskovcové gule v Megoňkách.

Návšteva Kysúc

Naplánujte si návštevu Kysúc a zahrňte toto miesto v rámci návštevy západnej a severnej časti regiónu od okresného mesta Čadca. V tejto časti môžete navštíviť aj pieskovcové gule v Megoňkách, alebo Klokočovské skálie, rodný dom Jozefa Krónera, pamätný dom rodiny a aj samotného astronauta Eugena Cernana vo Vysokej nad Kysucou, posledného muža kráčajúceho po povrchu Mesiaca, syna miestneho rodáka, alebo môžete navštíviť aj hranicu troch krajín pri Makove, či miestne staré bresty a lipy. Východná časť Kysúc, východne od okresného mesta Čadca, si zaslúži aj celý deň na poznávanie. Vitráže Vincenta Hložníka v Zborove nad Bystricou zdobia naozaj zvláštny kostol postavený v období, kedy komunistický pohlavári kostol len tak ľahko nepovolili a podarilo sa to lsťou. V Krásne nad Kysucou možno obdivovať miestny kamenný most, na Klubine by ste pri veľmi precíznom hľadaní našli zvyšky viaduktu, ktorý viedol vodu ponad miestnu železnicu, v Starej Bystrici by si vašu pozornosť zaslúžil orloj, miestne námestia a architektúra a zabudnúť nemožno ani na množstvo ďalších miest vrátane Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke a lesnej železnice.