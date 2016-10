Vychádza kniha k hre Pokémon Go, príručka do terénu

Oživený pokémon uchvátil svet a hoci sa hovorí, že v auguste ubudla tretina hráčov, boli to práve zvedavci a víkendoví hráči. Zostali všetci tí, ktorí to s hrou mysleli vážne. Nuž a všetci tí, čo sa do hry len chystajú, nevedia kde hľadať pomoc, hodí sa im príručka, rada, či nejaký ten trik, možno radi siahnu po knižnej novinke venovanej práve im. Teda… hre Pokémon Go.

Príručka do terénu

Knižná novinka nazvaná Neoficiálna príručka Pokémon Go do terénu je neoficiálna v tom, že sa na nej nepodieľa vývojár Niantic a ani Nintendo. Za to ju však vytvorila hráčka, ktorá do hry padla pomerne slušne a v spolupráci s priateľmi tomu dala podobu knihy. Ivy St. Ive je v online svete známa. Kniha od nej sa začala vo viacerých krajinách sveta prekladať naraz a nechýbalo ani Slovensko. Možno jej obálka neevokuje pocit, že patrí ku aktuálnej Pokémánii, vnútro už o tom svedčí.

Obsah taký, aký čakáte

Od sprievodcu očakávate, že vám na niečo bude, keď budete naozaj v teréne a hľadať Pokémonov, alebo len budete potrebovať naplánovať stratégiu útokov na telocvične. Alebo niečo z teórie? Kým začiatok knihy sa venuje popisu a charakteristike hry, nezabúda aj na jasne tabuľkové údaje o tom, ktorý Pokémon sa môže kde vyskytovať, s akou pravdepodobnosťou, s akými vlastnosťami a nechýba ani tabuľka s popisom jednotlivých levelov a odmien, ktoré získate alebo aj od daného momentu odomykáte. Čo je úplne samozrejmé a nechýba je vysvetlenie fungovania čísiel a princípov. Hoci príručka, či skôr autorka príručky sa snažila spomenúť všetko, voči jednému bojovníkov si neporadila. Cestovať späť časom ak by zvládla, pridala by do knihy novinku Pokémon Buddy, o ktorej sme nedávno písali. Žiaľ, novinka sa objavila v čase, keď kniha bola v preklade a v tlači. To sa dá pochopiť a aj keď nové aktualizácie hry na seba nenechajú dlho čakať, mnohé z knihy bude naďalej aktuálne, pretože mobilná hra v mnohom vychádza z klasického herného Pokémona a čiastočne z hry Ingress, ktorá predchádzala hre Pokémon Go.

Aj Pokémoni jednotlivo

Súčasťou knihy sú obrázky jednotlivých situácií, hlavne obrázky k veci, k popisovaným témam. Screenshot z mobilu dá predsa potrebnú informáciu o tom, ktoré číslo, údaj a aká ikona je textom myslená. Ozajstných nadšencov hry poteší prehľad zaujímavostí a faktov o Pokémon Go, najmä fakty z komunity hráčov a dokonca nechýba aj téma podvádzania a niekoľko spôsobov ako skočiť v hre viac dopredu (rozumej triky na skrátenie čakania). V závere knihy nechýba kompletný zoznam príšeriek, zatiaľ len tých z regiónu Kanto, ktoré sú nám známe z pôvodného seriálu. Máme ich takmer 150, keďže pár z nich sa v hre ešte neobjavilo a chýba aj legendárny Ditto. Spomínaný zoznam na konci hry zobrazuje danú postavičku a aj niečo v krátkosti k ich útokom.

Dozvedieť sa voči ktorým pokémonom je ktorý účinnejší a bezbranný, je pomerne prínosná informácia, ak sa vo svete Pokémonov ešte neorientujete. Pri knižke si skrátka autorka dala záležať, aby nesklamala hráčov, priateľov a ani hráčsku komunitu. O tom, či sa jej to podarí môže opäť rozhodnúť len hráč samotný. V knihe sme si prelistovali opakovane a minimálne 1x bola tiež celá prečítaná. Môže byť ideálnym darčekom pre toho, kto sleduje scénu Pokémonov a sem tam sa pustí do ich chytania.

Kniha vychádza vo vydavateľstve Ikar, a.s. 28. Septembra