Koľko stojí vlastná poznávacia značka EVČ na auto?

Akousi zaužívanou predstavou je, že vlastná poznávacia značka EVČ na aute znamená mafiána, alebo kamaráta na polícii. Mať známeho na polícii pri značkách veľmi nepomáha, hlavne nie pri špeciálnych. Nuž a mafiánom byť tiež nemusíte. Stačí podnikať a poplatky za špeciálne evidenčné číslo na polícii dať do nákladov, veď takáto značka je súčasťou imidžu a marketingu vlastného vozového parku. Alebo len ako súkromná osoba podľahnete vášni a faktu, že po nej túžite.

Vlastná poznávacia značka je nemalá investícia

Vlastná značka, evidenčné tabuľka s mestom a piatimi znakmi, stojí 165,5 EUR ale to len jedna. Na Slovensku sú povinnosťou dve. Čiže spolu zaplatíte aj tak 331 EUR.

Smutné je, že kým v Amerike máte svoju EVČ registrovanú na človeka a ak už za ňu vysolíte peniaze, aj vám zostane, na Slovensku ak vám o týždeň rozfláka kamión auto, nezostane vám nič. EVČ si nemôžete presunúť tak ľahko na nové. To platí aj pri výmene staršieho auta na nové. U nás nie je táto oblasť premyslená. Ako doplnková služba je využívaná, ale nemáme informáciu o tom, že by sa smutným majiteľom akokoľvek vychádzalo v ústrety.

Kreativite sa medze nekladú, teda až…

Polícia vám neodmietne evidenčné číslo vozidla bez čísel, no pokojne vám zamietne akékoľvek narážky, invektívy a symboly, ktoré by ich mohli znamenať. Špekulanti neraz prišli s nápadmi v štýle BA-FJKKT a iných, ktoré zväčša neprejdú. Neprešiel by ani BA-STARD, aj keď človek nikdy nevie. Vulgarizmy sú vylúčené, ale pre firmy je skôr lákavé použitie ich názvu. Podmienkou je zvoliť si päť alfanumerických znakov za označením okresu, ktoré zatiaľ neuchmatol nikto pred vami.