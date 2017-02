Varovanie: Výhra peňazí na Facebooku + SMS na číslo 8869

Objavil sa nový druh podvodu na Facebooku, ktorý vás bude stáť nemalé peniaze vďaka zneužitému číslu 8869 a dôverčivosti ľudí na internetové súťaže. Podvodníci vás kontaktujú v klasickej správe so správou o tom, že ste vyhrali značnú sumu peňazí. Občas je to neznáme Loto2000, inokedy je to niečo iné. Vypýtajú si adresu, no v skutočnosti vás požiadajú o zaslanie kódu na číslo 8869. Údajne je toto nutné pre overenie adresy a pre kuriéra. Hoci nikdy v histórii súťaží a doručovania cez doručovateľov sme sa nikdy nemohli stretnúť s takýmto postupom. Menej skúsení ľudia ale pri vidine výhry uveria príbehu o overení telefónneho čísla.

Pošlite SMS 8869 vraj pre overenie adresy

Náhodne vytipovaní ľudia na Facebooku môžu byť kýmkoľvek. Nový druh podvodu sledujeme už niekoľko týždňov. Prvé prípady neboli zrozumiteľné, dnes majú však jasnejšie kontúry. Podvodníci vás oslovia s falošnou výhrou, nespresnia, kde ste peniaze vyhrali. Aby vám ich mohli poslať, hoci v skutočnosti nič nepošlú. Vyžiadajú si od vás zaslanie špeciálneho kódu na číslo 8869 a dokonca budú trvať na tom, že to musíte urobiť čo najrýchlejšie. Samozrejme, pretože na druhej strane komunikácie je podvodník, pokojne dieťa, alebo neznámy útočník, ktorý si sám vygeneruje SMS kód pre dobitie kreditu v nejakej internetovej službe. Menej pozorní ľudia môžu hravo naletieť.

Podvodník niekoľko krát zopakuje, že SMS je „bezplatná“. Vy tomu však nemusíte veriť, čo by bol ten najlepší prípad. Špekulant, ktorý spozoruje, že jeho obeť je ochotne spolupracujúca, môže tvrdiť, že prvá SMS nebola prijatá a je nutné rýchlo poslať druhú SMS. V takom prípade stíha odoslať aj ďalšiu SMS, kým nepríde spätná SMS, ktorá by mohla podvod prezradiť. Podvod je to zo strany niekoho, kto si necháva dobiť kredit na váš účet.

Super-rýchly podvod

Posledný prípad, ku ktorému sme sa dostali, bola pani okradnutá o necelých 80 EUR. Všetky SMS pritom v skutočnosti putovali do stávkovej služby unibet.com, ktorú na to podvodníci zneužili. To, čo je vrchol, je správanie týchto podvodníkov. V poslednom prípade si dovolil požiadať ešte aj o dve ďalšie SMS, aby bola celková škoda 120 EUR, hoci žena ich upozornila, že už suma 80 EUR je podozrivá. Vysmievanie a urážky, obviňovanie, že si za to môže len ona sama, sú nemysliteľné. Podvedeným ste v priebehu pár minút a pocítite to až vo výslednej faktúre.

Foto: iný prípad zachytáva falošný profil a hlásenie o výhre. Fotografia pochádza z iného prípadu, ktorý nájdete v závere článku na Facebook stránke podvodných súťaží.

Na Slovensku vás polícia neochráni, musíte bojovať sami

Polícia na Slovensku nebude konať pri malých sumách. To vedia všetci podvodníci a aj preto je možné ľahko oklamať ľudí v inzerátoch na internetových bazároch, vylákať od ľudí peniaze, predávať dôchodcom prípravky a zázraky, ktoré neexistujú. Preto je aj možné v podstate beztrestne lákať od ľudí peniaze pomocou vymyslenej výhry a overenia cez SMS. Tu je nutné aby sa ľudia chránili sami svojou ostražitosťou. O osvetu tohto druhu sa na Slovensku snaží jedine ZN.SK, portál HOAX.sk a výnimočne v niektorých prípadoch je možné nájsť niektoré upozornenia na Zive.sk, ďalej české portály Hoax.cz, Kupnisila.cz a tu sme skončili. V prvom rade je nutné zbystriť pozornosť Kuriér nikdy nežiada overenie mobilu pomocou odoslania SMS. Najmä ak si môžete požičať kolegov telefón, celé overenie nemá ani zmysel. Podvodníci využívajú anonymitu. Žijú v predstave, že sú nedostihnuteľní. Žiaľ, do určitej miery je to pravda.

Odporúčanie

Pre zníženie rizík a spustenie aj riešenia veci je nevyhnutný predsa len krok zo strany poškodených. Na prvý pohľad môže byť neúčinný. Podajte trestné oznámenie s kompletným prepisom správ, mena, odkazmi na profil daného človeka, s kompletným prepisom textu a jednotlivých správ vrátane času. Čas sa v správach nemusí vždy zobrazovať, ale najmä v prípade správ s konkrétnymi kódmi a číslami SMS je dobré, ak uvádzate presnú minútu prijatia. Ak polícia narazí na viac takýchto podaní, po spojení už ide o trestný čin. Spojitosťou pritom môže byť rovnaký postup. Základom je, aby sa našiel prvý, kto vec nenechá len tak. Zverejní číslo prípadu a ostatní nahlasujúci podvedení pri svojom trestnom oznámení uvedú toto číslo pre spojenie podania. Akákoľvek činnosť podvodníkov na internete je zaznamenávaná ako dátová stopa prevádzkovateľom Facebooku, ale vystopovateľná by mala byť aj zo strany unibet.com stávkovacej stránky, ktorá kredit strháva v domnienke, že ide o samotného podvodníka. Prevádzkovateľ služby má prehľad o tom, kto kedy a cez aký identifikátor obnovil kredit a doplnil svoje služby.

Poznámka: Keďže každý jeden prípad podvodu používa iný vymyslený profil a vymyslené meno, je dôležité, aby polícia neevidovala prípad pod menom podvodníka, pretože toto meno je falošné. Ideálny prípad by bol, ak by šlo o rozpoznávanie prípadu pomocou postupu a SMS čísla 8869, ktoré je na tento účel zneužívané.