Už niekoľko rokov poznáme veľmi jednoduchý spôsob na to, ako získať PDF súbor z uloženého DOC dokumentu. Hoci sa nám určite viacerým darí sadnúť si za počítač, kde stačí vo Worde vybrať voľbu ULOŽIŤ AKO – PDF, sú to skôr vzácne prípady už nainštalovaných riešení a lepších verzií programu o ktorých si tiež napíšeme. Vy však potrebujete náhle vyrobiť z dokumentu PDF a potrebujete na to menej ako minútu. Ako to vyriešiť?

Online konvertor PDF

Na internete sú voľne dostupné systémy, ktoré online konvertujú nahraté súbory DOC na PDF vo vzduchu – „on air“. Čo znamená, že nejde o službu, kde by reálne niekto súbor prijal, svojim zásahom by vyrobil PDF a ste tak odkázaný na to, či si prečíta prijatú poštu a rýchlo hotovú prácu odošle. Nie je to tak. Online konvertor funguje ihneď. Je nemožné zaručiť, že tieto nástroje súbory neukladajú na svoj server, preto veľmi dôverné dokumenty možno nebudú ideálne, no čokoľvek iné môžete hravo vyriešiť cez online konvertor.

Smallpdf

Veľmi jednoduchá služba, ktorá pozostáva z veľkého modrého okna. To dokáže reagovať veľmi jednoducho na presunutý súbor. Toto okno otvoríte z polovice, na druhej polovici obrazovky máte plochu a DOC súbor z plochy presuniete sem rovnako tak, ako by šlo o súbor medzi dvoma oknami vášho počítača. Alebo súbor vyberiete priamo cez voľbu CHOOSE FILE. Čo sa stane? Automaticky a ihneď sa začne vytvárať PDF súbor. Po dokončení sa vám ponúkne súbor na stiahnutie. Uvidíte hotový súbor s jeho názvom a označením DOWNLOAD FILE. Na toto políčko postačí kliknúť a stiahnete ho do počítača. Má však aj ďalšie voľby, priamy presun do Google Drive či Dropboxu, prípadne kompresiu, či prerobenie do JPG súboru. Aj to využijú všetci tí, čo potrebujú určité projekty šíriť tak, aby Word dokument nemohol nikto upraviť a v cieli úpravy ani nie sú požadované. Zo všetkých testovacích služieb je táto najlepšia.

Prejsť na stránky: https://smallpdf.com/word-to-pdf

NITRO

Služba, ktorá sa na svojich stránkach nazýva NITRO, pracuje s veľmi jendoduchým a prehľadnným konvertorom s priamym zaslaním hotového emailu na váš email. Pracuje s dokumentmi a súbormi Word, PDF, Powerpoint a Excel.

Prejsť na stránky: https://www.wordtopdf.com

Convertonlinefree.com

Pomerne dlho známe stránky s dlhoročnou históriou si zachovávajú svoj dizajn a zásadne ho nemenia možno aj preto, že si naň ľudia zvykli a inovácie nie sú až tak nutné vždy a všade. Tieto stránky, podobne ako tie hore, nepridávajú žiadne odkazy a reklamy do vytvorených PDF a vytvárajú tak čisté verzie DOC súborov vo formáte PDF. Je tu nieekoľko reklám, ktoré môžu odvádzať pozornosť, no v skutočnosti financujú chod týchto stránok a preto je to celé aj v tomto prípade zadarmo. Približne v strede dole je pod záložkou CONVERT FILE tlačidlo na prehľadávanie počítača s ktorým sa vyberie konkrétny DOC súbor. po stlačeníí tlačidla CONVERT vedľa políčka získate PDF.

Ďalšie formáty: výhodou tohto portálu je možnosť konvertovať typy súborov ako: PPT PPTX PPS PPSX ODP POT POTX na rôzny zvolený súbor typov, ako napríklad PPT PPTX PPS PPSX JPG TIF PNG GIF BMP

Prejsť na stránky: http://convertonlinefree.com

PDF Converter

PDF Converter na adrese freepdfconvert.com je príkladom veľmi jednoduchého a priateľsky riešeného konvertoru. Vyberiete v prvom tlačidle SELECT FILE konkrétny súbor. Následne si vyberiete, či chcete dokument konvertovať do súboru PDF, PNG, JPG alebo TIFF a v tretej voľbe stlačíte tlačidlo CONVERT. Nič komplikovanejšie. V skutočnosti sa však dajú konvertovať aj Excel dokumenty, PowerPoint prezentácie, rôzne iné obrázky a podobne. Z toho všetkého sa dá vytvoriť PDF, pričom zvládne aj dokumenty z Open Office, Lotusu a podobne.

Prejsť na stránky: https://www.freepdfconvert.com/