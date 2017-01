Tuleň Weddellow, zaujímavý obyvateľ Antarktídy a zaujímavosti

Tuleň Weddellow svoje meno získal podľa britského moreplavca Jamesa Weddella. Jeho domovinou je rozsiahle pobrežie celého kontinentu Antarktída. Určitá populácia obýva aj blízke súostrovia ako sú Južná Georgia, Sandwichove ostrovy, alebo Južné Shetlandy. Zaujímavé je, že tulene tohto druhu sa občas objavia zatúlané aj v Južnej Amerike, na Falklandoch a podobne.

Tuleň Weddellow, najjužnejší cicavec Zeme

Jedinečný je tým, že obýva rozsiahlu oblasť pobrežia Antarktídy, no najmä tým, že ide o najjužnejšie žijúceho cicavca planéty. Južnejšie sa nachádzajú už len ryby, kôrovce, baktérie a všetko to, čo zostalo zakonzervované na pevnine Antarktídy a jedného dňa sa to po jej roztopení začne prebúdzať k životu.

Výnimočné hlasivky

Zo všetkých druhov tuleňov je tuleň Weddellow najhlučnejší. Dorozumievajú sa medzi sebou unikátnym rozsahom zvukov a 34 rozličných zvukových prejavov. Vedci rozlišujú zvuky vytvárané len výhradne pod vodou a zvuky vydávané na súši. Živočích plne prispôsobený životu v mori s potrebou občasného nádychu, odpočíva výhradne na súši. No svoj repertoár prejavuje najmä pod vodou.

Po stránke anatómie

Jeho telo môže vážiť až 450 kilogramov a veľkosť dosiahne až viac ako 3 metre. Plutvy majú zakončené pazúrmi, ktoré nie každý druh tuleňov má. Tieto používajú pazúry pri vystupovaní z vody na klzký ľad. Ponoria sa do hĺbky neuveriteľných 600 metrov a stále si držia výborné orientačné zmysly.

Obhrýza ľad, aby nezamrzol

Pod vodou vydrží až neuveriteľných 80 minút. Táto doba je dostatočne dlhá na to, aby niektoré vstupné priestory a praskliny stihli zamrznúť. To by znamenalo fatálne následky, tuleň by zostal uväznený pod ľadom a bez vzduchu. Aj preto má vlastný systém priebežnej kontroly otvorov v ľade. Svojimi zubami hryzie ľad a znemožňuje tak opätovnému zamŕzaniu. V priechode sa dokonca zámerne pohybuje tak, aby narušil zamŕzajúcu vodu, no najvýraznejším pomocníkom zostávajú zuby. Celé skupinky, ale aj jednotlivci, si dávajú pozor a priebežne kontrolujú svoje priechody.

Rozmnožovanie

V priebehu jesene sa samiciam rodia mláďatá. Najčastejšie je to jedno mláďa vážiace okolo 30 kilogramov a s dĺžkou 1,5 metra. Materinské mlieko obsahuje výrazné zastúpenie výživných látok, ktoré pomáhajú mláďaťu budovať imunitný systém a vnútorné tukové vankúšiky. Najmä bielkoviny a tuky. Zaujímavé je, že mláďatá sú už o sedem týždňov pripravené na svoj vlastný samostatný život a matka sa o neho už viac nemusí starať.