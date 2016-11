Trhovisko Nowy Targ v novom: Ako trafiť za nákupami?

Jedno z najnavštevovanejších miest Poľska slovenskými turistami, hoci len nákupnými, nákupné trhovisko a mesto Nowy Targ, je v predvianočnom období v hľadáčiku ľudí z Oravy, aj z širšieho okolia Tatier. V posledných mesiacoch najviac v súvislosti s týmto známym trhoviskom zaznievajú informácie o sťahovaní trhoviska, ktoré sa v súčasnosti nachádza za mestom. Nájsť ho vôbec nie je ťažké.

Nový Nowy Targ: Na čo sa pripraviť?

Cesta a parkovanie

Ak prichádzate do Noweho Targu v smere od Ždiaru, na prvom kruhovom objazde vychádzate prvým výjazdom a pred koncom mesta v smere na Nowy Sacz ostrou vľavo okolo viacerých reklamných billboardov narazíte na rozľahlú plochu bezplatného parkoviska a plateného parkoviska. Pre čo najlepšiu navigáciu postačí smerovať za označením “NOWA TARGOVICA”. Vtipné je, že ak sem prichádzate od centra Noweho Targu, budú vás volať na platené parkoviská za jedno euro. V skutočnosti však môžu byť voľné miesta aj na bezplatnom, čo vám samozrejme nepovedia. Jedno euro je za parkovné v konečnom dôsledku fajn, nebyť blata a minimálne udržiavanej plochy, pri ktorej hrozí kolízia a práca pre lakovňu. Je to však lepšie, ako sa vo veľkom zhone a pri veľkej návštevnosti otáčať späť v prípade nenájdenia miesta na bezplatnom parkovisku.

Nakupovanie

Ak sem prichádzate po prvý krát, žiaden strach. Hovorte po slovensky. Veď ak by si zákazník a obchodník nerozumeli v Nowom Targu, to by bol koniec sveta. Nakupovanie je bežné priamo za euro. Obchodníci s tým rátajú, ba dokonca nikde ani nemusíte vidieť žiadnu cenovku v zlotych. Všade euro.

Sťažené môže byť pohybovanie sa po okrajových častiach trhoviska. To totiž nie je celkom dokončené. Dlažba nie je celkom v týchto dňoch ešte zapieskovaná, čo je žiaľ práca na niekoľko hodín bez vystavených stánkov. Okraje môžu byť štrkové, čo je pre detský kočík, alebo vozíčkara, alebo pre veľmi drahé topánky v kontraste oproti veľmi peknému a inak rovnému povrchu nového trhoviska.

Sortiment

Nowy Targ je dlhodobo známy príležitosťami na nákup textilu, búnd, obuvi, hračiek, či syrových výrobkov. Oveľa viac sa tu stretnete s ponukou strelných zbraní typu vzduchovka, kuše, luky a mnoho iného bežne dostupného tovaru, ktorý sa na bežných slovenských trhoch nenachádza. Pochopiteľne mimo klasický kožušnícky tovar je tu rozsiahla ponuka kabátov a kožuchov pre dámy.

Čo ale azda najviac poteší bežného Slováka, milovníka syrov. to budú poľské oštiepky, rôzne syry, či krowky – karamelovo-cukrovo-mliečne cukríky. Na nich sa snažia niektorí obchodníci zákazníkov nachytať. Mnohé z tých, ktoré poznáme v našich obchodoch, nie sú pravými krowkami. Tie pravé s bielym obalom a symbolom kvietku sú drahšie než klasické, nie všade vám to povedia. Najmä ak sa uvádza cena len pri lacnejších. Nie je na škodu sledovať aj veľkosť balíčkov a spomínanú váhu, keďže cena môže byť rovnaká, no veľkosť balíčkov už nie. Nebojte sa porovnávať.

V ponuke predajcov nechýbajú aj rôzne vychytávky, aj úplné hlúposti, ktoré neodmysliteľne patria k predaju tohto typu. V poslednom období sú to aj také vynálezy, ako sú lietajúce drony, alebo rôzne jednoduché zábavky pre deti.

Mapa

Pozor, nasnímané miesto z družice ešte nie je aktuálne a neberie do úvahy aktuálny stav. Je teda možné, že ešte stále hodný čas uvidíte starý vzhľad bez úpravy okolia a dlažby. V každom prípade, je to presne tu.