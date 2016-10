Trapasy vo fitku a zábavné videá „amatérov“ z fitness centra

Poznáte to. Cvičíte vo fitku, nikam sa neponáhľate, viete presne, kde čo je a ako sa to používa, no do očí vám padne mladík v rohu, ktorý si myslí, že už jeho prítomnosť vo fitku je zárukou úspechu. Ako keby sa svaly na neho nalepili automaticky už len preto, že je medzi prístrojmi na posilňovanie. Asi len tuší, ako sa na danom prístroji cvičí a len predpokladá, že sa približuje ostatným… Vy tasíte telefón, alebo štuchnete do kolegu, nech sa pozrie tiež na celú tú grotesku. A zabávate sa možno do večera pri spomienke na zúfalca bez poriadneho oblečenia do fitka a echt poriadneho odhodlania…

A teraz vážne… Vy a vo fitku

Poznáte to. Prídete do fitka a nemáte ani len tušenia, ako sa ktorý stroj používa, čo kde je a aký je postup. Je vám nepríjemný pohľad všetkých skúsenejších odborníkov a svalovcov. Objaví sa pri vás niekto, čo vám predstaví cenník osobného trenéra a vy ani netušíte, koľko nakoniec vysolíte, tak sa vyhovoríte len na obhliadku a len akési „relaxačné“ cvičenie. Miestne stroje sú vám veľkou neznámou a ak si náhodou niekam sadnete nesprávne, pozerajú po vás. Pozerajú po vás aj keď nerobíte nič, či krivo stojíte niekde, kde vlastne ani stáť nemôžete. Máte chuť všetkým dokázať, že zdvihnete aj 60 kilogramov na činke, no netušíte, že pri dvíhaní činiek nejde o maximálnu váhu… a tak pochopiteľne zopár ľudí vytasí telefón v momente, keď sa nepozeráte, lebo toto sa oplatí zdokumentovať.

Alebo iný pohľad

Väčšina z nás, čo sme do fitka nikdy nevkročili, alebo sme zneisteli, si vystačí s bežným životom, alebo ako ja, s fitkom na stavbe, pri výkopoch a v záhrade. Určite som však nechcel nikoho uraziť, ako skôr pobaviť. Vždy je totiž vo fitku osadenstvo, ktorým patrí uznanie a akási vážnosť voči tomu, čo robia a vedia. A potom sú vo fitku tí, ktorí tam skrátka jedného dňa sú po prvý raz a cítia sa hlúpo, neisto a nepripravene. Aj oni potom bavia na internete ľudí v kompiláciách ako sú tieto: