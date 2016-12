TOP 6 chýb, ktoré robia zákazníci pri vianočnej objednávke

Nakupujete na Vianoce darčeky pre svojich blízkych cez internet? Práve toto obdobie pred Vianocami je to najlepšie obdobie pre obchodníkov, ale neraz aj pre samotných nakupujúcich. Zväčšuje sa ponuka, sortiment, akcie, aj zaujímavé ponuky. Na internet sa však dostávajú aj ľudia, ktorí za celý rok neobjednávajú absolútne nič. Patria tak medzi málo gramotných ľudí, čo sa online prostredia týka. Presne to sú ľudia a teda zákazníci, ktorí v konečnom dôsledku zamestnajú celý obchod s vlastným prípadom občas aj na polhodinu až hodinu. Niekedy len tým, že musia čistiť rozhnevané vyhrážania na facebooku obchodu za nedodaný tovar. Viete ktorých 5 najväčších chýb robia ľudia pri nakupovaní pred Vianocami?

1. zákazníci nečítajú

Zákazníci pri objednávke čítajú len minimálne. Zaujíma ich popis výrobku a následne už nevenujú popis akoby už ničomu. Neprečítajú si tak prípadné kalkulácie predpokladaného času doručenia, neprečítajú si spôsoby doručenia, zadanie políčok, ani neprečítajú email od obchodu, ktorý ich informuje o stave a pýta sa na zásielku a obsah. Ak obchod čaká, potom sa zákazník samotný zbytočne pozerá von oknom na poštára, keď ignoruje svoju schránku. Gmail a Centrum.sk v poslednom čase filtrujú mnoho obchodných emailov do samostatných zložiek pre reklamu. Nezaškodí pozrieť aj tam.

2. Nevšímajú si termíny dostupnosti a skladové zásoby

Zákazníci si nevšímajú termíny. Zväčša každý obchod uvádza, ako rýchlo danú vec vedia doručiť. Zväčša každý obchod v košíku uvedie aj predpokladaný dátum doručenia. Zväčša každý obchod uvádza aj počet kusov, alebo len informáciu o tom, že je vec na sklade. Ak ale zákazník objedná motorový olej „skladom“ a 4 pneumatiky, ktoré majú dobu dodania 10 dní, nemôže sa rozčuľovať, preto že to do dvoch dní nemá doma.

3. Nevšímajú dátumy vydania

Počítačové hry, ktoré vydávajú až v marci 2017 si skrátka na Vianoce 2016 nekúpite. A môžete vrieskať do telefónu obchodníkovi, aj písať nahnevané hodnotenia, recenzie, nadávky a pod. Kvôli vám to jedno DVD s obalom nevylisujú a nenatlačia, nedovezú z USA a nepredajú, keď všade visí informácia, že hra vychádza v marci 2017. Kúpte si novú myš, klávesnicu, alebo magnézium, hlavne sa však upokojte a prečítajte si prvý bod.

4. Očakávajú bleskové dodanie

Pred Vianocami sa niektorým službám, najmä klasickej pošte, predĺži doba dodania o jeden deň. Je skrátka nápor. Ľudia mimo obchod a svet predaja nevedia, čo to je a ako veľmi Vianoce dokážu zaťažiť zásielkové služby a poštu samotnú. Zákazník si objedná televízor 22. decembra, lebo ho chce 23. decembra… ale takto to nefunguje. A ešte osobný odber? V niektorých prípadoch áno, avšak ak je v sklade v Bratislave a vy ste v Trenčíne… na niečo také by sa nikdy nespýtal ktorýkoľvek vodič, ktorého by museli poslať v takýto deň na rozvoz tohto druhu. Brigádnici v skladoch na nočnej nech sa potrápia. Veď zákazník očakáva, že obchody vedia zázraky a oni ich občas robiť vedia. Ale za akú cenu?

5. Robia typické chyby

Objednávať si tovar na poslednú chvíľu a šupnúť zlé PSČ, starú adresu, zlý telefonický kontakt pre kuriéra, to je také slovenské. Do objednávky do Malaciek dáme číslo pre kuriéra. Ten volá do kaderníctva v Trebišove, že ide so zásielkou a teta s nožnicami čaká na prázdnej ulici… prekvapená, kto ju chcel potešiť. Len kuriér čaká na sídlisku v Malackách „veď tu mala čakať!“. Zlé PSČ, názov ulice, zlé meno, údaje, zlé telefónne číslo. Práve klient urobí zásadnú chybu, že nesleduje, čo vybral a potvrdil pri kontrole správnosti údajov. Nuž a keď má ešte zaondené zvončeky a zvesené číslo z domu… aj taký volá do obchodu a všetkým vynadá do „debilov“. Pravdou je, že dôvod, prečo sa zásielka nedostala k zákazníkovi skôr práve v obchode veľmi dobre vedia.

6. Spárovaná platba trvá pridlho

Veľmi častý problém je objednávka na základe bankového prevodu. Slovák si zadá platbu a vyčkáva, nevedno na čo. Alebo objednávku uhradí, no s chybnými údajmi. Najdôležitejší údaj mimo číslo účtu a sumu, je variabilný symbol. Konštantný symbol a účel platby, či správa pre prijímateľa nie sú tak dôležité, ako variabilný symbol. Všetky systémy vo veľkých obchodoch sú automatizované s bankovými exportami. Ak sa tam konkrétne číslo nenachádza, neaktivuje sa pokyn pre odoslanie. Obchod môže mať v sume 45 EUR desať objednávok a nemá ako „uhádnutím“ spárovať, ktorá platba je koho.

Nakoniec počítajte s tým, že každá banka má rôznu rýchlosť. Niektoré bankové prenosy môžu trvať až neuveriteľné dva dni. Vždy je výhrou presúvať peniaze v rámci rovnakej banky. Ak má obchod účet v Tatra banke, plaťte svojim účtom v Tatra banke. Ak má Fio, tak vytaste internet banking od Fio. Vyhnete sa tomu priamou platbou kartou VISA, MasterCard, Maestro a pod. Až na Alzu, kde to nemusí byť záruka rýchleho dodania, platby kartou prechádzajú hneď.