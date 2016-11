Švédsko-dánska skupina Amaranthe opäť v Bratislave

Švédsko-dánska power metalová skupina Amaranthe vystúpila 19. novembra 2016 v bratislavskom Majestic Music Clube (MMC). Vystúpenie hlavnej kapely trvalo približne hodinu a pol a sprevádzali ho viaceré prekvapenia. Naše hlavné mesto bolo zastávkou v rámci európskeho turné k novému albumu Maxilmalism (2016). Predkapelami boli Smash into pieces a Sonic syndicate zo Švédska.

Niekoľko prekvapení

Prvé, čo prekvapilo fanúšikov hneď na začiatku, bol spev Elize Ryd, ktorá spolu s Jakeom E. a Henrikom Englundom tvorí trojicu spevákov skupiny. Už od úvodu mala počuteľné problémy s dychom a jej spev bol často mimo tón, výrazne sa odlišoval od štúdiových nahrávok. Sama to odôvodňovala zachrípnutím.

Jake E. na pódiu chýbal. Už nejaký čas s kapelou nevystupuje, avšak tvrdí, že ju neopustil, má iba pauzu.

Počas krátkej prestávky na stage-i zostal sympatický hráč na basu Johan Andreassen, ktorý sa ľuďom pod pódiom prihováral a dobre ich zabával.

Fanúšička na pódiu

Možno najväčším prekvapením bolo, keď si Elize k sebe na pódium zavolala fanúšičku. Dievča počas státia v hľadisku držalo v rukách plagát s nápisom „Let me by your amaranthine and sing with you“ (Nechaj ma byť tvojou Amaranthine a spievať s tebou). Speváčka si nápis všimla a nechala nadšenú slečnu zaspievať známu skladbu Amaranthine. Na počudovanie dlhovlasé dievča nemalo vôbec trému a podalo príjemný spevácky výkon. Diváci a aj členovia kapely, ktorý ju hudobne a spevácky sprevádzali, jej dopriali veľký aplauz, na ktorý pravdepodobne ešte dlho nezabudne.

Počas celého koncertu prevažovala príjemná atmosféra. Kapacita klubu síce nebola vyčerpaná, ľudia si tak ale aspoň vedeli zachovať osobný priestor a vychutnať si dianie na pódiu.

