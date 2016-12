Stonehenge – čo všetko vymysleli o vzniku tejto stavby?

Mohutný kamenný komplex Stonehenge, v preklade kamenná šibenica, starý asi 5000 rokov, sa nachádza v okolí mesta Amesbury v anglickom grófstve Wiltshire. O týchto dlhých k nebu týčiacih sa kameňoch (tzv. menhirách) a kamenných kruhoch stojacich na nízkom pahorku obkolesených len širokou planinou počul hádam každý. Nie všetci vedia, ako táto zvláštna stavba, ktorá akoby neporušene stála v rovnakej podobe po celé stáročia vznikla. S jej pôvodom sa spája nespočetne veľa legiend a názorov. Neexistujú žiadne písomne záznamy, ktoré by objasňovali vznik týchto výtvorov, neustále opradených tajomstvom.

Povesť kráľa Artuša

Najznámejšia povesť je ešte z čias kráľa Artuša. Podľa tejto povesti mal čarodejník Merlin za pomoci obra postaviť Stonehenge. Ten mu zostrojil tento obradný monument na čary aj liečenie. Faktom však je, že Merlin žil až v šiestom storočí. Stonehenge však existoval už niekoľko stoviek rokov predtým! Táto myšlienka je udržiavaná skupinou ľudí, ktorí sa nazývajú „Most Ancient Order of Druids“. Počas letného a zimného slnovratu vykonávajú rituály pri východe slnka. Každý rok sa stretávajú, aby pozdravili prvé slnečné lúče slnovratu a zanechávajú tam symbolické obete: elementy ohňa, vody, chleba, soli a ruže.

Stavba diabla

Niektoré kamene, ktoré tvoria Stonehenge vážia 50 ton, celý komplex dokonca niekoľko tisíc ton. Je možné, aby vtedajší ľudia s primitívnymi nástrojmi dokázali vybudovať túto mohutnú stavbu? Odpoveď prináša príbeh, ktorý tvrdí, že stavbu postavil diabol za jeden deň. Podľa príbehu kamene priniesol z Írska, no geológovia objasnili, že kamene pochádzajú z Južného Walesu a Wilshire.

Miesto pre pozorovanie hviezd a planét

Jedna z teórii hovorí, že to bolo miesto, odkiaľ bolo možné pozorovať hviezdy a planéty. Pozície niektorých kameňov súvisia s pohybom slnka a mesiaca, takže kamene mohli byť využívané ako kalendár, predpovedajúci také udalosti, akým je zatmenie slnka. Iná teória tvrdí, že veľký kamenný kruh slúžil na uskladnenie zemskej energie, ktorá bola potom generovaná do okolitej krajiny, pravdepodobne cez „ley lines“, čo sú neviditeľné čiary spájajúce starobylé centrá po celej Británii. Hovorí sa, že sú to trasy, po ktorých cestoval prehistorický človek krajinou, ale dnes mnoho ľudí verí tomu, že sú to mystické kanály, slúžiace špeciálnemu druhu energie.

Pohrebisko

Vedcom sa však pri bližšom výskume nedávno podarilo objasniť, že zrejme šlo o pohrebisko, kde sa spaľovali mŕtvi. Mohutná kamenná stavba sa nedala pôsobením ohňa porušiť a mala stále svoj tvar. Keďže smrť v dávnych dobách a aj dnes je úzko spätá s náboženstvom, nakoniec bolo Stonehenge tiež miestom vykonávania náboženských rituálov pri spaľovaní mŕtvych. Všetko odhalili hlavne nedostatočne zhorené zvyšky úlomkov ľudských kostí a pozostatky ľudského popola. Však ani táto teória nie je stopercentná.

Práca prírody alebo ľudí?

Faktom je, že Stonehenge bol postavený ľuďmi v niekoľkých fázach. Pre prvú fázu, ktorá sa datuje do obdobia spred 2500-3000 rokov p. n. l., je typická výstavba priekopy v tvare kruhu. Druhá fáza stavby priniesla dva kruhy stojacich kameňov, na ktorých ležala súvislá rada vertikálnych kameňov. Tretiu a štvrtú fáza výstavby charakterizujú dve podkovy. Vonkajšiu tvorí sústava troch kameňov.

Aká bola úloha?

Mohol to byť obrovský generátor energie, ktorí využívali druidi, aby zachytili túto energiu a podľa rituálu sa ňou nabili. Alebo pristávacia plocha pre UFO. Postavenie kameňov by mohlo zodpovedať osvetleniu štartovacej plochy určenej na to, aby bola viditeľná z vesmíru. Či dokonca pohrebisko, ale to vyvracia fakt, že sa nenašla žiadna chodba ani pohrebná miestnosť.

Turistická atrakcia

Dnes je Stonehenge turistickou atrakciou. Pamiatka chránená UNESCOm je najviac populárna v čase dennej rovnodennosti a počas rôznych slávností. Navôkol je zelená rovina len s malým vrásnením.

Tieto na prvý pohľad neotesané skaly majú svoju logiku aj presnosť tak, aby nespadli. Návšteva je jednoducho nezabudnuteľný zážitok.