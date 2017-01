Indická telenovela Sandhya, svetlo môjho života a nová kultúra

Pred niekoľkými dňami predstavila televízia Doma ďalšiu telenovelu z indického prostredia. Sandhya, svetlo môjho života je tak v poradí už druhá, ktorá k nám dostáva pre nás veľmi neznámu indickú kultúru. Treba dodať, že toto predstavenie je vo veľkej miere upravené účelom televízie a scenárom, pre ktorý nebude mať pochopenie absolútne ktorýkoľvek divák (presnejšie diváčka). Diváci sa tu totiž zoznamujú s niečím, čo už nemajú šancu poznať ani v rámci dovoleniek, ako to bolo v prípade tureckých telenoviel.

Od Mexika cez Turecko po Indiu

V slovenskom televíznom étery sa pred dvoma desaťročiami objavila Jednoducho Mária. Mexická telenovela. Celkom nový žáner s ktorým sa dovtedy ženy nestretli. Aj preto znamenal revolúciu. Na šťastie veľmi pomalú. Argentínska telenovela Manuela bola tiež prevratná a bodovala ňou verejnoprávna televízia. Až príchodom súkromných televízií sa viac rozprúdila ponuka. Tá sa orientovala hlavne na Južnú Ameriku, Mexiko, či iné španielske miešaniny. Slepá Esmeralda, Rosalinda, Divoký Anjel… Následne prišiel šok v podobe Šeherezády, Sultána a ďalších tureckých telenoviel. Dnes sú to Vymenené životy, pred tým Feriha. Vtipné je, že seriál Feriha v Čechách uvádzajú pod názvom Vyměnené životy a s týmto názvom je u nás predstavená celkom iná. Turecko mnohé diváčky chápali ako krajinu blízku európskej mentalite. Jedlá, kultúrne prvky, či hudba však boli známe vďaka letným dovolenkám. Teraz prichádza India a tá je pre časť diváckeho publika ešte lákavejšia. Je neznáma a plná trblietka. Ale…

Sandhya, svetlo môjho života

Indická novinka rozpráva príbeh mladej dievčiny menom Sandhya, ktorá neustále svojmu otcovi opakuje, ako veľmi by chcela ísť v jeho šľapajách. Byť policajtkou. Jej rodičia ale zomrú a ona sa musela vydať. Indickou svadbou si hneď v prvých dieloch pripútali ženské publikum. Diváci mohli vidieť rozsiahle prvky a množstvo tradícií, ktorými indická kultúra v rôznych oblastiach bohato prekypuje. Samozrejme, všade je to iné. Prezdobenosť, ktorú vnímame hlavne my, sa zdá byť miestami gýčová, inokedy uchvacujúca. No indická televízna zábava prináša aj niečo iné.

Niečo celkom iné

Indický Bollywood je plný tancovania, hudby a gestikulácie. Ak nie gestikulácie, potom prehnaných reakcií a herectva, ktoré má šialene ďaleko od reálneho správania ľudí, výrazov a reakcii. Práve tento seriál je príkladom toho, ako stráviť zbytočne veľa času pri televíznej obrazovke. Dej je neuveriteľne rozťahaný. Niekoľko desiatok minút sa v ňom neudeje absolútne nič. Opakujú sa frázy, slová, objavujú zvláštne gestá, pohyby, neustále hrá hudba a mnoho situácií vyznieva neskutočne nereálne. Neherci sa miesia s absolútnymi amatérmi aj s hercami ozajstnými. Nevesta s pohľadom upreným do zeme takto prežije celú svoju svadbu. Kým iných by to priviedlo zo šialenstva, okolo Sandhye všetko funguje bez ťažkostí.

V izbe mladomanželov sa ženích s mladomanželkou k sebe približujú pomalým krokom za zvukov šialene energickej hudby. Máte pocit, že ubehlo 20 minút. Sme tam vás zo spánku prebudí náhle umiestnený zvuk poriadne pľaskavej facky po líci. Ten zvuk má asi spiacich divákov naozaj zobudiť. Legendy hovoria, že zhruba o 250 dielov sa naozaj diváčky dočkajú toho, čo propagovali reklamy. Sandhya (Sandia) si má splniť svoj sen a stať sa policajtkou. Nebyť zdĺhavej a nikam nevedúcej časovej linky seriálu, možno by aj tej indickej kultúry bolo vidieť viac. No v televízii je vždy India iná. Veľmi krásny príklad je Milionár z chatrče, ktorý je dokonca prierezom niekoľkých rokov v rôznych podobách Indie.

V spolupráci s Magdalénou, ďakujeme.