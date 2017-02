2x recept na sladké valentínske jogurtové pokušenie

Sviatok všetkých zamilovaných zvádza všetkých k večeri pri sviečkach, niekde v luxusnej reštaurácii. Ak si chcete tento rok vytvoriť romantickú atmosféru v teple domova, prekvapte svoju polovičku vlastnoručne vyrobeným dezertom z jogurtu Hollandia s prekvapením. Servírovať ho však nemusíte na striebornom podnose, ale originálnejšie – v miske z ľadu.

Sladká bodka po výbornom hlavnom chode pohladí vaše chuťové poháriky a navodí príjemnú romantickú atmosféru.

Mrazené jogurtovo-malinové pusinky

10 min + 60 min mrazenia, 1-2 porcie, dezert

Pokiaľ sa chystáte na Valentína prekvapiť svoju polovičku nejakým darčekom, verte, že tým, ktorý vyrobíte zo srdca, spôsobíte väčšiu radosť. Zamrazte svoje láskyplné pusinky s príchuťou malín a roztopí sa vám v náručí aj ta najväčšia ľadová kráľovná.

Na prípravu mrazených pusiniek budete potrebovať tieto ingrediencie:

250 g Gazdovského jogurtu Hollandia

1 lyžičku práškového cukru

30 kusov malín.

Postup:

Jogurt zmiešame s práškovým cukrom, maliny vkladáme po jednej do silikónových formičiek na cukríky a zalejeme ich jogurtom zmiešaným s práškovým cukrom. Opatrne strasieme a necháme zmraziť.

TIP: Pokiaľ chcete darček doviesť k dokonalosti, môžete pusinky podávať v ľadovej miske s mrazenými kvietkami. Výroba je jednoduchá: do väčšej porcelánovej či plastovej misky nalejte vodu a vložte do nej menšiu misku. Tú zaťažte tak, aby vám vznikla budúca ľadová miska. Teraz je ideálny čas pridať zásoby, ako napríklad kvietky, ktoré vložíte opatrne do vody medzi miskami. Keď už ste s budúcou miskou spokojní, presuňte ju do mrazničky. Váš večer sa môže stať skutočne nezabudnuteľný, pokiaľ miesto okvetných lístkov zamrazíte aj nejaký šperk, napríklad prsteň.

Čokoládové košíčky plnené jogurtovým krémom a ovocím

60 min, 15 porcií, dezert

Čokoláda je jedna z najobľúbenejších pochutín už po stáročia. Milujú ich deti aj dospelí, a to bez rozdielu pohlavia a veku. Keď spojíte čokoládu s kvalitným bielym jogurtom a obľúbeným ovocím, určite nič nepokazíte. Táto dobrota oslní každého.

K príprave lahodného dezertu budete potrebovať:

300 g horkej čokolády

600 ml bieleho Gazdovského jogurtu Hollandia

150 g práškového cukru

1 dcl vlažnej vody

1 balíček stužovača šľahačky

Ovocie podľa chuti

Postup:

Čokoládu rozlámeme na malé kúsky a necháme rozpustiť vo vodnom kúpeli. Potom ju nalejeme do silikónových mištičiek a opatrne ju rozlejeme po dne a aj stenách. Prebytočnú čokoládu vylejeme späť do hrnca a košíčky necháme zatuhnúť. Po stuhnutí opatrne zlupneme zo silikónovej formičky a ponecháme až do poslednej chvíle v chladničke.

Medzitým si pripravíme krém. Jogurt osladíme cukrom (môžete ho však vynechať), vo vlažnej vode rozmiešame stužovač, rýchle ho vlejeme do jogurtu a riadne zamiešame. Hotový krém plníme do čokoládových košíčkov a zdobíme ovocím. Ideálnou voľbou sú maliny, čučoriedky a jahody.

TIP: Do jogurtového krému môžete vmiešať čokoládu, orechy či ovocné pyré a vytvárať tak nové variácie.