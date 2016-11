Trhlina: Kniha, pri ktorej neviete, čomu máte vlastne veriť

Jozef Karika je na Slovensku známy vďaka svojim trilerom z mafiánskeho prostredia či obdobia Slovenského štátu. Avšak mysteriózne, hororové príbehy mu idú rovnako dobre, ak nie lepšie. Po Strachu a Tme prišiel v októbri tohto roku s knihou Trhlina, ktorá je vraj písaná na základe skutočných udalostí.

Odlíšenie fikcie od reality

Koncept tohto diela je veľmi zaujímavý, pretože jeho autor vlastne nie je autorom príbehu. Iba ho prepísal a zbeletrizoval. O desivých udalostiach mu totiž porozprával istý Igor, ktorý si vraj všetko povedané zažil na vlastnej koži. Karika sám tvrdí: „Nevedel som rozlíšiť, kde končí fikcia a začína realita…“

Rozprávanie sa zaoberá Igorom, čerstvo promovaným inžinierom. Náhodou sa dostane k záznamom pacienta psychiatrickej liečebne z obdobia pred druhou svetovou vojnou. Ten zmizol v pohorí Tribeč, avšak o tri mesiace sa vo veľmi zlom stave našiel. Igor v starých dokumentoch vidí hlavne dobrý materiál pre svoj blog. Avšak keď sa nimi začne zaoberať, pátranie a ho dostane až na život ohrozujúcu výpravu na samotný Tribeč. Spoločnosť mu robí priateľka Mia, záhadologický nadšenec Andrej a nekompromisný realista a skeptik Dávid. Igor túži hlavne po senzácií. Andrejova viera v mystériu sa dostáva do konfliktu s Dávidovou snahou dokázať, že celá záležitosť je iba výmysel. Hlboko v horách ale zisťujú, že legendy, ktoré sa o pohorí tradujú, zrejme nie sú úplne nezmysly.

Do dejovej línie autor zasahuje iba občasnými poznámkami či prehovormi k čitateľovi. Inak ale prakticky všetok obsah tvorí práve Igorovo rozprávanie, čo je veľmi zaujímavé a posúva knihu na ďalšiu úroveň. Karika prepisoval výpovede a objavujú sa aj vety ako „Nedívaj sa na mňa tak.“ či „Viem, čo si asi myslíš…“. To miestami dodáva pocit, že Igor hovorí priamo na vás, spovedá sa, odhaľuje nie len zážitky, ale aj pocity či výčitky, čo ho s vami veľmi zbližuje.

Pravda, či realita?

Je ťažké premýšľať nad tým, do akej miery je rozprávanie skutočne pravdivé. Presne to ale knihe dodáva potrebnú dávku strašidelnosti a tajomna. Autor mnohé zmieňované osoby či články overoval, robil prieskum, doplnil niekoľko vlastných zistení, dokonca sám navštívil niektoré spomínané miesta. Preto vás počas celého čítania sprevádzajú otázky – Je to naozaj pravda? Miznú na Tribeči ľudia? Stretol sa tento človek s niečím našou mysľou nepochopiteľným? Ak vás výpovede, rôzne údaje či priložené odkazy presvedčia, že áno, máte postarané o kvalitný hororový zážitok. Avšak nečakajte duchov či príšery. Postavy v príbehu sú vytavené bežným veciam či javom, ktoré ich ale v tomto kontexte desia na smrť. Strašidelnosť rozprávania spočíva práve v tom, že do jednotlivých situácií sa viete poľahky vžiť.

Kniha je chytľavá hneď od prvých stránok. Keďže sa autor od obsahu v podstate dištancuje a už v predslove vás vyzýva, aby ste si názor urobili sami, takejto výzve sa len ťažko odoláva. Príbeh postupne graduje, dokonca rozprávač celý čas naznačuje, že príde niečo hrozné, tragické, nemysliteľné. To všetko vám nedovolí pustiť knihu z ruky.

Záver ale týmto pádom nie je veľmi prekvapivý. Avšak s prihliadnutím na to, že Igor tvrdí, že všetko, čo opisuje, sa naozaj stalo… Nemožno ho nazvať inak, ako tajomným a mrazivým.

PhDr. Jozef Karika je slovenský spisovateľ a publicista. Pochádza z Ružomberku. Trhlina je jeho pätnásta kniha. Prvá knižka s názvom Slovanská magie mu vyšla v roku 2003.