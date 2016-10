Recenzia: Tajné misie, knižná novinka o práci polície

Práca polície a zásahových jednotiek je pre nás oblasť, ktorú poznáme len v rámci filmových adaptácií, alebo medializovaných prípadov, kedy sa k nám dostane len priebeh a záver. Bežný človek reflektuje na udalosti pri zásahoch len v prípade mimoriadnych úspechoch, alebo pri akomkoľvek neúspechu.

V skutočnosti o práci polície vieme málo

V skutočnosti je nám však celkom cudzie to, ako polícia postupuje, čo všetko podstupuje a na čo všetko sa pri jednotlivých zásahoch prihliada. Prekvapivé však je, koľko prípadov ohrozenia bezpečnosti, únosov a ozbrojených konfliktov sa v Európe odohrávalo v minulosti bez toho, aby sme sa to dozvedeli, či bez toho, aby sme vôbec poznali pozadie a náročnosť príprav jednotlivých zásahov. Kniha, ktorá sa momentálne dostáva ako čerstvá novinka do predaja, je prekladom nemeckého originálu, ktorý však prekvapivo napísala žena. Nemecká novinárka Judith Grohmannová priniesla pohľad do práce polície, s akým sa bežne nestretneme. Bez hľadania konšpirácií, krvavých príbehov a bez preháňania totiž informuje o postupoch a jednotlivých prípadoch vo viacerých krajinách, v jednotkách GSG 9, EKO Cobra, alebo SWAT, pričom sa autorka nevyhýba ani Slovensku. Aj slovenskej polícii venuje nemalý priestor, najmä v súvislosti s nasadením našich zásahových jednotiek, či udalostiach v rámci vzbury v slávnej väznici.

Tajné misie: Pohľad ženy priamo na mieste

Grohmannová sa podujala vytvoriť dielo, ktoré v jednotlivých popisoch situácií približuje čitateľa do konkrétnych udalostí. Určitú autentickosť možno nájsť v tom, že sa sama snažila zúčastniť akcií. Vidieť jednotlivých policajtov pri práci, sledovala ich emócie, prácu a aj vnímanie ich práce ako takej počas a po akcii. Sledovala jednotlivých policajtov, pýtala sa a všetko to, čo mohlo byť publikované sa dozvedela s popisom situácií od ľudí, ktorí reálne pri zásahoch boli. Osobne precestovala niekoľko krajín, venovala veľké úsilie tomu, aby ju policajné zložky vôbec k sebe pustili.

V knihe je cítiť, že autorkou je žena. Neprihliada na tvrdosť, ale na vecnosť a akcie popisuje podobne, ako to robí novinár v bežnej novinárskej praxi. Nehľadá zápletky a nesúdi jednu, či druhú stranu. Kniha sa na svojich 264 stranách dá čítať na ktorejkoľvek strane, kde ju otvoríte a neuniká vám pointa. Veď každá popísaná udalosť je originálna. Je možné, že sa pri čítaní pristihnete, ako očakávate krvavé vyvrcholenie niektorých akcií. Žiaľ, je to tak. Pri zvyku na všetko s jasným vrcholením, vrcholom a rozuzlením akosi očakávate, že aj reálne prípady z reálneho sveta vždy prinesú gradáciu s vrcholom a šťastným koncom, alebo ešte lepšie, krvavým koncom, kde zlyhá absolútne všetko. Reálne popisované reálne situácie však prinášajú prekvapivo len miernu gradáciu, keďže už samotný dôvod nasadenia jednotiek je gradáciou inej situácie.

Čitateľ vie o niečo viac

Každý, čo po knihe siahne a nemá ani poňatia nič o práci polície na zásahoch a pri ochrane životov, má vďaka nej lepšiu predstavu o postupoch polície. Nie je to chaos a taktická akcia vycvičených vojakov. Má aj svoje postupy, nesmiernu byrokraciu a presný postup aktov, ktoré stále musia byť v súlade so zákonom. Aj napriek tomu, že občas je tam nutkanie konať na vlastnú päsť. Kniha Tajné misie popisuje tajné misie, o ktorých verejnosť nevie, ale aj tie, ktoré stihli médiá medializovať, aj keď nie vždy presne a z toho správneho pohľadu.

Zaujímavosťou knihy u nás je, že na obálke je fotografia slovenskej polície a zásahovej jednotky nastupujúcej do vrtuľníka. Je to šikovné, keďže nemecký originál zas na obálke má nemeckého strelca počas cvičenia. My už políciu v akcii. V predaji na Bux.sk