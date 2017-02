Recenzia knihy Praha neznámá o netradičných miestach Prahy

Praha je atraktívne mesto. To vedia aj tí, ktorí do nej ešte nezavítali. Z Prahy má azda každý vo svojom turistickom zozname Hradčany, Karlov most, Staromestské námestie, či orloj. Ako každé miesto, aj Praha má svoje špeciálne miesta, miesta, ktoré bežne na mape a v turistických sprievodcoch nenájdete. Ak už vám Praha pripadala okúkaná, kniha Praha neznámá od Petra Rysku vás presvedčí, že ešte stále v nej máte možnosť objavovať nové miesta a zaujímavosti. Kniha z vydavateľstva Grada vychádza len v češtine, no nemusí to byť na škodu.

Praha neznámá, čiže taká, akú ešte nepoznáte

Autorovi sa podarilo 232 stranovú plne fotografiami vyzdobenú knihu zostaviť tak, aby v čitateľovi zanechala dostatok námetov na zaplnenie vlastného itinerára. Jednotlivé časti knihy sú rozdelené na miesta, pražské štvrte a aj obce, ktoré sú v širšom okolí Prahy, respektíve súčasťou Prahy. Autor dokázal na každom mieste a takmer azda v každej ulici, kde sa ocitol, nájsť zaujímavú pamiatku, dielo známeho architekta, či len miesto, ktoré by nemalo zostať zabudnuté pre osobitný význam.

Kniha samotná začína niekoľkými stranami venovanými slávnym Barrandovským terasám, miestu, ktoré v minulosti znamenalo veľa. Bazény, reštaurácia, terasa s krásnym výhľadom, všetko inšpirované inou stavbou, známou ako Cliff House v roku 1900 z Kalifornie. Dobové fotografie sa miesia s aktuálnym stavom zdevastovanej, no stále rozpoznateľnej stavby, ktorá je azda najslávnejšou ruinou Prahy. Ruín tu nájde svoje miesto ešte viacewro. Sú to rôzne stavby, z dobových fotografií, ktoré dnes nemožno spoznať. Zopár tehál a základov, snímky legendárnych miest, ale aj filmové miesta. Na tých miestach, ktorým sa autor ide venovať podrobne v rámci jednej, či blízkych ulíc, je k dispozícii mapa s číselným označením jednotlivých miest. Je zaujímavé čítať príbehy niektorých ulíc, ktoré môžu na prvý pohľad vyzerať obyčajne.

Svoj priestor tu nachádzajú historické stavby, slávne reštaurácie s informáciami o prestavbách, zásadných zmenách, aj o zaniknutých miestach. Každá fotografia obsahuje číslo pri ktorom je jasné, ktorý text k obrázku patrí. Akousi zvláštnosťou je viac nočných fotiek, než je pre tento typ kníh obvyklé. Pre bežného turistu sú neznáme miesta ako chudinské kolonie, chatrče a obydlia najchudobnejších. Výraznejšie sa kniha venuje častiam Nový svet, Střešovičky, kúpeľné letovisko Klánovice, Bohnice, Hostavice, Stará Hostivař alebo Ořechovka. Miesta, ktoré by sme si nevybrali medzi bežné turistické ciele, no vďaka tejto knihe nachádzajú význam. Nechýbajú ani prírodné miesta a hoci chýba priame centrum Prahy, to okúkané a pomerne dobre známe a všade popisované, prednosťou knihy je zameranie na miesta, ktoré doteraz unikali pozornosti iným autorom.